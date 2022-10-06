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Маск підтвердив, що особисто розмовляв із Путіним минулого року
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Ілон Маск підтвердив, що рік тому розмовляв по відеоконференції з президентом Росії Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ілон Маск написав у твіттері.
На запитання, чи розмовляв він коли-небудь з Путіним особисто, Маск відповів, що минулого року спілкувався з президентом РФ по відеоконференції.
Про що говорили - невідомо.
Топ коментарі
+36 Urs
показати весь коментар06.10.2022 14:55
+28 Redcar Ukraine
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+28 Vasya Kirpych cdb28ef1
показати весь коментар06.10.2022 15:02
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Он доиграется, что на "Теслу" будут плевать как на "Ладу-Риву" (ВАЗ-2105).
прямой конкурент из США.
капитуляциимирному плану и попрут на Украину за следующим куском? Или оно искренне считает, что мокшам нужен только дамбас и Крым? Не верю.
До речі, трампіст Маск - це майбутній президент Америки. Можна вважати, що своєю заявою про Україну він почав робити себе політиком.
ні, Іренка, Маск не може, пречитайте декілька постів починаючи з цього
06.10.2022 11:24
причому ракети які повертаються тут не підходять - хто робитиме їхній капітальний ремонт на марсі ?
тому він хоче купити свєчной заводік в росії.
Я давно убедился, что если человек полностью влезает в какую-то тему и становится непревзойденным специалистом, то он во многих других жизненных вопросах может опуститься вплоть до идиота.
Поэтому маску не следует влезать в те вопросы в которых он как дятел. А если уж влез, то молчи.
Путлер запрограммировал его. Сделал его биороботом в этом вопросе.
Я давно убедился, что если человек полностью влезает в какую-то узкую тему и становится непревзойденным специалистом, то он во многих других жизненных вопросах может опуститься вплоть до идиота.
Поэтому маску не следует влезать в те вопросы в которых он как дятел. А если уж влез, то молчи. Чтобы не проявлять свою дурь.
Путлер всю жизнь думает как захватить Украину- профессионал. Поэтому человеку который дурачек в этом, он может задурить мозги.