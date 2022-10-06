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Маск підтвердив, що особисто розмовляв із Путіним минулого року

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

маск

Ілон Маск підтвердив, що рік тому розмовляв по відеоконференції з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ілон Маск написав у твіттері.

На запитання, чи розмовляв він коли-небудь з Путіним особисто, Маск відповів, що минулого року спілкувався з президентом РФ по відеоконференції.

Про що говорили - невідомо.

Маск підтвердив, що особисто розмовляв із Путіним минулого року 01

Також читайте: Ілон Маск заявив, що деякі східні регіони України "віддають перевагу Росії" та опублікував карту політичних уподобань українців 10-річної давності

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+36
а это зашквар.
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06.10.2022 14:55
+28
Як ця консерва змогла цілих 7 місяців імітувати нормальну людину?
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06.10.2022 14:57
+28
Было бы неплохо сейчас предложить ему оплатить всю сумму за поставленное оборудование, сразу же всплыла бы информация о том, что было поставлено исключительно за его счет, а за что рассчиталось правительство США. Есть подозрение, что пиар этого деятеля был оплачен американским налогоплательщиком.
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06.10.2022 15:02
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Ой та я вас умоляю, мало ли что-ли примеров аналогичных? На Западе и Ленин для многих был кумиром, и даже "дедушка" Сталин. Вечно им хочется чего-то экзотического хапануть. Та и Путина многие считает лидером великим. Так, что либо Маск искренне заблуждается, либо продолжает чёрным пиаром заниматься.
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06.10.2022 15:52 Відповісти
#уйловська зараза навіть через відеоконференцію передається
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06.10.2022 15:53 Відповісти
После того как эта консерва вскрылась надо проверить не используют ли россияне Старлинк для считывания информации и наводки ракет на них.
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06.10.2022 15:53 Відповісти
Маск что, не понимает, что его неважно собранные "Теслы" покупают из симпатии к нему? Корейцы, немцы, японцы, да и американцы не спят, предлагая всё более привлекательные модели.
Он доиграется, что на "Теслу" будут плевать как на "Ладу-Риву" (ВАЗ-2105).
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06.10.2022 16:06 Відповісти
Не случайно вопрос ему задал пользователь с именем LUCID -
прямой конкурент из США.
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06.10.2022 17:17 Відповісти
ну, Эрдоган тоже с пуйлом говорил, то такэ. Пока старлинки у нас работают - Маск союзник.
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06.10.2022 16:13 Відповісти
Собаки гавкають, а караван іде. Ніякий Маск нам не зробить перемогу. Це можуть тільки ЗСУ. Слава ЗСУ!
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06.10.2022 16:14 Відповісти
Трампіст Маск - кремлівський шпигун, як і трампакс .
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06.10.2022 16:22 Відповісти
Мабуть ***** залякало Іллона Маска...Маск просто боягуз, він боїться росіян...
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06.10.2022 16:29 Відповісти
Это говно поддерживает другое говно трампушу.
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06.10.2022 16:35 Відповісти
моральний виродок якось збанкрутує. пищить від санкцій.
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06.10.2022 16:58 Відповісти
А Илона согласна пролезть в окоп на передок, когда мокши оправятся благодаря его капитуляции мирному плану и попрут на Украину за следующим куском? Или оно искренне считает, что мокшам нужен только дамбас и Крым? Не верю.
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06.10.2022 17:10 Відповісти
Завербовали Илонушку.
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06.10.2022 17:13 Відповісти
Да наверно , воспользовался деньгами ***** . Трудно что то сказать, наверняка можно отметить ,что он ттупой ,если не владеет всей информацией, . И Маск это команда , а не один человек, это как Карпов и Каспаров , ну для тех кто дрочит на Маска как на гения . Генри Форд , то-же гениальный, придумал конвейер, массовое производство дешёвых авто , но это ему не мешало работать с Гитлером и поставлять ему орудийные стволы .
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06.10.2022 17:27 Відповісти
Все время говорит, что должна сделать Украина. А о том, что должна сделать россия молчит.
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06.10.2022 17:28 Відповісти
Скорее всего в его окружении есть много россиян, которые вкладывают ему в уши всю эту белиберду.
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06.10.2022 17:29 Відповісти
Скоріше за все його фінансують росіяни, які разом з грошима вкладають йому у вуха те, що ві6 повинен відпрацювати. З трампом було так само. Кацапи допомогли йому виграти вибори, а ві6 їм потім відпрацьовував.

До речі, трампіст Маск - це майбутній президент Америки. Можна вважати, що своєю заявою про Україну він почав робити себе політиком.
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06.10.2022 20:27 Відповісти
"До речі, трампіст Маск - це майбутній президент Америки"
ні, Іренка, Маск не може, пречитайте декілька постів починаючи з цього

06.10.2022 11:24
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06.10.2022 20:36 Відповісти
маску потрібні сотні ракет щоб перевезти на марс мільйон людей.
причому ракети які повертаються тут не підходять - хто робитиме їхній капітальний ремонт на марсі ?
тому він хоче купити свєчной заводік в росії.
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06.10.2022 17:37 Відповісти
Это большое достижение, очень хорошее даже. В США станет больше засеваться земель , рожь, овес там..Американцы станут лучше одеваться, льняные старообрядческие полотна, сарафаны!
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06.10.2022 17:43 Відповісти
Путлер запрограммировал его. Сделал его биороботом в этом вопросе.

Я давно убедился, что если человек полностью влезает в какую-то тему и становится непревзойденным специалистом, то он во многих других жизненных вопросах может опуститься вплоть до идиота.
Поэтому маску не следует влезать в те вопросы в которых он как дятел. А если уж влез, то молчи.
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06.10.2022 19:27 Відповісти
А в чем тут сенсация? Маск находчивый инженер и талантливейший коммерсант. Закономерно, что коммерсант - это от слова деньги, а не от слова совесть, эмпатия и человечность.
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06.10.2022 19:32 Відповісти
Він просто довбойоб. От і все.
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06.10.2022 20:23 Відповісти
Маск много говорит о роботах, об искусственном интелекте.
Путлер запрограммировал его. Сделал его биороботом в этом вопросе.

Я давно убедился, что если человек полностью влезает в какую-то узкую тему и становится непревзойденным специалистом, то он во многих других жизненных вопросах может опуститься вплоть до идиота.
Поэтому маску не следует влезать в те вопросы в которых он как дятел. А если уж влез, то молчи. Чтобы не проявлять свою дурь.
Путлер всю жизнь думает как захватить Украину- профессионал. Поэтому человеку который дурачек в этом, он может задурить мозги.
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06.10.2022 19:36 Відповісти
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