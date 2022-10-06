Командование российских оккупантов приказывает сжигать тела погибших, чтобы скрыть потери, - Маляр
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российское командование заставляет сжигать тела погибших оккупантов. Таким образом, они пытаются скрыть многочисленные потери армии в Украине.
Об этом сообщила на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ.
"Российское командование на фоне успешных контрнаступательных действий ВСУ с целью утаивания реальных потерь массово применяют практику сжигания тел погибших, в том числе недавно прибывших в рамках мобилизации", - сказала она.
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показать весь комментарий06.10.2022 16:09
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ЖуковШойгу.
а то "своих не бросают" еще с февраля...***...
а при такій ситуації родичи компенсації не отримують.