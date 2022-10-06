РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8539 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
3 786 17
армия РФ (15397) война (46961) потери (3864) Маляр Анна (408)

Командование российских оккупантов приказывает сжигать тела погибших, чтобы скрыть потери, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маляр

Российское командование заставляет сжигать тела погибших оккупантов. Таким образом, они пытаются скрыть многочисленные потери армии в Украине.

Об этом сообщила на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ.

"Российское командование на фоне успешных контрнаступательных действий ВСУ с целью утаивания реальных потерь массово применяют практику сжигания тел погибших, в том числе недавно прибывших в рамках мобилизации", - сказала она.

Смотрите также: В Запорожье спасатели продолжают разбирать завалы. Известно о трех погибших. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
"Нема тіла - нема Жігулєй." - Маршал Жуков Шойгу.
показать весь комментарий
06.10.2022 16:09
+9
палили б вже відразу у себе на русні, перед засиланням того сміття в Україну.
показать весь комментарий
06.10.2022 16:06
+7
Говно не горит.
показать весь комментарий
06.10.2022 16:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Говно не горит.
показать весь комментарий
06.10.2022 16:03 Ответить
Воно смердить.
показать весь комментарий
06.10.2022 16:05 Ответить
есчо как горит , главное высушить
показать весь комментарий
06.10.2022 17:00 Ответить
палили б вже відразу у себе на русні, перед засиланням того сміття в Україну.
показать весь комментарий
06.10.2022 16:06 Ответить
"Нема тіла - нема Жігулєй." - Маршал Жуков Шойгу.
показать весь комментарий
06.10.2022 16:09 Ответить
мотивації має додатись у кацапів))
показать весь комментарий
06.10.2022 16:14 Ответить
Да и хер с ними,такие новости не интересны.
показать весь комментарий
06.10.2022 16:14 Ответить
та нехай хоть в тушенку закатывают - лишь бы с наших полей-лесов забирали...
а то "своих не бросают" еще с февраля...***...
показать весь комментарий
06.10.2022 16:22 Ответить
Коли б такий херой був один, то його тіло довезли би до Алтаю, чи Забайкалья, а коли таких тисячи, то геше спалювати.
показать весь комментарий
06.10.2022 16:22 Ответить
легше
показать весь комментарий
06.10.2022 16:23 Ответить
Ну и на куй это что сжигают нам здесь!? Та хоть в кислоте растворяют. От тебя коза скороспелая, конкретику реальную ждём, а не фуфло туфтявое! Где вы выкопались на наши головы, конюхи сиволапые?
показать весь комментарий
06.10.2022 16:28 Ответить
Нет тела, нет лады. **** 21 век на дворе. Повылазило из анналов средневековья
показать весь комментарий
06.10.2022 16:28 Ответить
І ще мабуть мило з них роблять. Я так розумію мобіки були потрібні, як паливо, що б регулярна армія (чи шо там залишилося) якось могла зігрітися у зимку
показать весь комментарий
06.10.2022 16:30 Ответить
Скоро свои трупы и жрать будут.
показать весь комментарий
06.10.2022 16:32 Ответить
Мій рідний дядько замордований в кінці 1941року в амурлазі як підпільник ОУН. І тільки в 1991році кадебісти дали правдиву відповідь про жолю родича. Нинішній мордор вже переплюнув комцняк в жорстокості до своїх рабів.
показать весь комментарий
06.10.2022 17:10 Ответить
Два ,в одном .
показать весь комментарий
06.10.2022 17:12 Ответить
Спалюють щоб загиблі йшли як "без вести пропавший" ,
а при такій ситуації родичи компенсації не отримують.
показать весь комментарий
06.10.2022 17:20 Ответить
 
 