Командование российских оккупантов приказывает сжигать тела погибших, чтобы скрыть потери, - Маляр

Российское командование заставляет сжигать тела погибших оккупантов. Таким образом, они пытаются скрыть многочисленные потери армии в Украине.

Об этом сообщила на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ.

"Российское командование на фоне успешных контрнаступательных действий ВСУ с целью утаивания реальных потерь массово применяют практику сжигания тел погибших, в том числе недавно прибывших в рамках мобилизации", - сказала она.

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