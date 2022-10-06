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Командування російських окупантів наказує спалювати тіла загиблих, щоб приховати втрати, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маляр

Російське командування змушує спалювати тіла загиблих окупантів. Таким чином вони намагаються приховати чисельні втрати армії в Україні.

Про це повідомила на брифінгу заступник міністра оборона Ганна  Маляр, інформує Цензор.НЕТ. 

"Російське командування на фоні успішних контрнаступальних дій ЗСУ з метою приховування реальних втрат масово застосовують практику спалювання тіл загиблих, в тому числі нещодавно прибулих в рамках мобілізації", - сказала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На сьогодні вже проведено 24 обміни, 808 осіб повернуто з російського полону, - Маляр

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+15
"Нема тіла - нема Жігулєй." - Маршал Жуков Шойгу.
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06.10.2022 16:09
+9
палили б вже відразу у себе на русні, перед засиланням того сміття в Україну.
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06.10.2022 16:06
+7
Говно не горит.
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06.10.2022 16:03
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Говно не горит.
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06.10.2022 16:03 Відповісти
Воно смердить.
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06.10.2022 16:05 Відповісти
есчо как горит , главное высушить
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06.10.2022 17:00 Відповісти
палили б вже відразу у себе на русні, перед засиланням того сміття в Україну.
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06.10.2022 16:06 Відповісти
"Нема тіла - нема Жігулєй." - Маршал Жуков Шойгу.
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06.10.2022 16:09 Відповісти
мотивації має додатись у кацапів))
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06.10.2022 16:14 Відповісти
Да и хер с ними,такие новости не интересны.
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06.10.2022 16:14 Відповісти
та нехай хоть в тушенку закатывают - лишь бы с наших полей-лесов забирали...
а то "своих не бросают" еще с февраля...***...
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06.10.2022 16:22 Відповісти
Коли б такий херой був один, то його тіло довезли би до Алтаю, чи Забайкалья, а коли таких тисячи, то геше спалювати.
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06.10.2022 16:22 Відповісти
легше
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06.10.2022 16:23 Відповісти
Ну и на куй это что сжигают нам здесь!? Та хоть в кислоте растворяют. От тебя коза скороспелая, конкретику реальную ждём, а не фуфло туфтявое! Где вы выкопались на наши головы, конюхи сиволапые?
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06.10.2022 16:28 Відповісти
Нет тела, нет лады. **** 21 век на дворе. Повылазило из анналов средневековья
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06.10.2022 16:28 Відповісти
І ще мабуть мило з них роблять. Я так розумію мобіки були потрібні, як паливо, що б регулярна армія (чи шо там залишилося) якось могла зігрітися у зимку
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06.10.2022 16:30 Відповісти
Скоро свои трупы и жрать будут.
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06.10.2022 16:32 Відповісти
Мій рідний дядько замордований в кінці 1941року в амурлазі як підпільник ОУН. І тільки в 1991році кадебісти дали правдиву відповідь про жолю родича. Нинішній мордор вже переплюнув комцняк в жорстокості до своїх рабів.
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06.10.2022 17:10 Відповісти
Два ,в одном .
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06.10.2022 17:12 Відповісти
Спалюють щоб загиблі йшли як "без вести пропавший" ,
а при такій ситуації родичи компенсації не отримують.
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06.10.2022 17:20 Відповісти
 
 