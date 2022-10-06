Командування російських окупантів наказує спалювати тіла загиблих, щоб приховати втрати, - Маляр
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Російське командування змушує спалювати тіла загиблих окупантів. Таким чином вони намагаються приховати чисельні втрати армії в Україні.
Про це повідомила на брифінгу заступник міністра оборона Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Російське командування на фоні успішних контрнаступальних дій ЗСУ з метою приховування реальних втрат масово застосовують практику спалювання тіл загиблих, в тому числі нещодавно прибулих в рамках мобілізації", - сказала вона.
Топ коментарі
+15 Харьков Сумской
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+9 три - пятнадцать
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+7 jack nicholson
показати весь коментар06.10.2022 16:03
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ЖуковШойгу.
а то "своих не бросают" еще с февраля...***...
а при такій ситуації родичи компенсації не отримують.