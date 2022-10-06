Без Украины союз НАТО не так крепок, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина с обретением членства в Североатлантическом альянсе сможет укрепить НАТО на востоке Европы.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я считаю, что без Украины сам союз НАТО не так крепок, особенно на Европейском континенте. Мы видим, кто у нас соседи, какие у нас соседи и какие риски и т.д. Я считаю, что для прочности на востоке Европы это очень важно", - сказал глава государства во время общения в австралийском Институте Лоуи.
В то же время, он подчеркнул, что сейчас в вопросе рассмотрения заявки Украины на членство "мяч" находится на стороне НАТО.
"Мы благодарны за поддержку, за открытую дверь, но мы сегодня говорим и даем пас в очень важный и точный момент, когда не только Украина должна демонстрировать свою силу России, а когда и союзники, когда Альянс может продемонстрировать, что они не боятся Российскую Федерацию ", – добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
а ще під стать їм і наші генерали
Залужний, Сирський, Шаптала, Ковальчук
да і за Харьківську операцію пора б і відзначити командирів причетних до операції
Забороніть йому відкривати дзюбок без телесуфлера.
Об этом пишет издание Newsweek.
Отмечается, что ***** - это место, где обычно можно найти самые громкие китайские голоса в поддержку России.
Однако контрнаступление Украины и ряд тактических отступлений российских войск заставили некоторых китайских пользователей социальных сетей признать, что их поддержка не оправдала себя, считает Маня Коетсе, редактор-основатель сайта What's on *****, отслеживающего тенденции в социальных сетях страны.
Обретающий популярность мем "слабый гусь" - прямой перевод фразы cai'e (菜鹅), которая сама по себе является игрой на омониме, означающем "слабая Россия". Цай (菜), буквально "овощ", - сленговое обозначение чего-то некачественного.
На сайте *****, который в первом квартале этого года насчитывал более 580 млн ежемесячных активных пользователей, слова "слабый гусь" сопровождают сообщения о застопорившемся наступлении России в Украине - рядом с фотографиями брошенной техники, включая танки и боевые машины пехоты, и картами, иллюстрирующими масштабы российского отступления.