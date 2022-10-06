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Без Украины союз НАТО не так крепок, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нато

Украина с обретением членства в Североатлантическом альянсе сможет укрепить НАТО на востоке Европы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я считаю, что без Украины сам союз НАТО не так крепок, особенно на Европейском континенте. Мы видим, кто у нас соседи, какие у нас соседи и какие риски и т.д. Я считаю, что для прочности на востоке Европы это очень важно", - сказал глава государства во время общения в австралийском Институте Лоуи.

В то же время, он подчеркнул, что сейчас в вопросе рассмотрения заявки Украины на членство "мяч" находится на стороне НАТО.

"Мы благодарны за поддержку, за открытую дверь, но мы сегодня говорим и даем пас в очень важный и точный момент, когда не только Украина должна демонстрировать свою силу России, а когда и союзники, когда Альянс может продемонстрировать, что они не боятся Российскую Федерацию ", – добавил Зеленский.

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Топ комментарии
+8
...вірні слова, але не від квартального клована
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06.10.2022 17:20
+7
там,в НАТО,все норм було і буде з нами чи без нас!це нам туди треба і добре що туди йдемо!але зебіли сьогодні скажуть одне,а завтра друге-було і не раз
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06.10.2022 17:35
+5
Милове і Червоний Маяк, а там і Берислав. Так що ЗСУ круте,але з НАТО
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06.10.2022 17:15
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Порозумнішав за три роки... Правда пізнувато...
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06.10.2022 17:12 Ответить
А чому пізнувато? 3 роки це ніщо. Навіть один невеликий корвет будується приблизно 3 роки.
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06.10.2022 17:23 Ответить
Тому що три роки треба було не виляти хвостом "меня там нє ждут", а щось робити. Бо тепер дуже розумний став, коли війна...
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06.10.2022 17:30 Ответить
А хто виляв? Якщо би він виляв як хтось до нього, то не було б і не війни і не звільнення територій. Це велике досягнення примусити ворога напасти першим, щоб мати змогу звільнити окуповані території.
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06.10.2022 17:48 Ответить
Надіюсь це сарказм...
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06.10.2022 19:09 Ответить
На сарказм не схоже. Це щось новеньке ботам підвезли.
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06.10.2022 19:34 Ответить
А як ви на те, що три заступники голови СБУ проходять як підозрювані в державній зраді а ексголова Нацбанку сьогодні отримав підозру про крадіжку 200+ млн грн ? Всіх призначав ваш боневтік і бопослав.
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06.10.2022 19:34 Ответить
Без Украины НАТО - шляпа
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06.10.2022 17:15 Ответить
Милове і Червоний Маяк, а там і Берислав. Так що ЗСУ круте,але з НАТО
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06.10.2022 17:15 Ответить
...вірні слова, але не від квартального клована
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06.10.2022 17:20 Ответить
чого це ти провокуєшь ерефію? Ну от навіщо? Три роки сидів, а це виліз провокатор зі своїм НАТО.
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06.10.2022 17:24 Ответить
да ЗСУ супер крутезні воїни
а ще під стать їм і наші генерали
Залужний, Сирський, Шаптала, Ковальчук
да і за Харьківську операцію пора б і відзначити командирів причетних до операції
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06.10.2022 17:24 Ответить
Дипломат-95... Курча ляґа...
Забороніть йому відкривати дзюбок без телесуфлера.
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06.10.2022 17:33 Ответить
Саме західна зброя надає додаткові можливості бити більше москалів, особливо серед офіцерського складу (це стосується як високоточної зброї, так і броньованих легких автомобілів, нашої кавалерії, що створює умови для маневренного наступу). Якраз без НАТО Україна не така міцна, а не навпаки. У НАТО не має реальних супротивників, а ні на Європейському континентів, а ні у всьому світі.
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06.10.2022 17:33 Ответить
там,в НАТО,все норм було і буде з нами чи без нас!це нам туди треба і добре що туди йдемо!але зебіли сьогодні скажуть одне,а завтра друге-було і не раз
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06.10.2022 17:35 Ответить
После ряда стратегических ошибок на войне в Украине Россия заслужила прозвище "слабый гусь" в китайских социальных сетях. Особенно популярно оно среди большого количества военных блогеров социальной сети *****, следящих за развитием конфликта.

Об этом пишет издание Newsweek.

Отмечается, что ***** - это место, где обычно можно найти самые громкие китайские голоса в поддержку России.

Однако контрнаступление Украины и ряд тактических отступлений российских войск заставили некоторых китайских пользователей социальных сетей признать, что их поддержка не оправдала себя, считает Маня Коетсе, редактор-основатель сайта What's on *****, отслеживающего тенденции в социальных сетях страны.

Обретающий популярность мем "слабый гусь" - прямой перевод фразы cai'e (菜鹅), которая сама по себе является игрой на омониме, означающем "слабая Россия". Цай (菜), буквально "овощ", - сленговое обозначение чего-то некачественного.

На сайте *****, который в первом квартале этого года насчитывал более 580 млн ежемесячных активных пользователей, слова "слабый гусь" сопровождают сообщения о застопорившемся наступлении России в Украине - рядом с фотографиями брошенной техники, включая танки и боевые машины пехоты, и картами, иллюстрирующими масштабы российского отступления.
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06.10.2022 18:00 Ответить
вонО *****те чи *****те?
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06.10.2022 18:07 Ответить
Краще б ти мовчав!
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06.10.2022 18:09 Ответить
Ну а без найвеличнішого НАТА вопше як шмат асфальту.
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06.10.2022 18:42 Ответить
Без України союз НАТО не такий міцний ,але набагато міцніший ,якби в ньому була Україна ,призедент котрої ,ще не так давно ставив запитання-"І чому ми не в НАТО?".А на попередження ЦРУ ., за пів-року до війни,про рашистський напад, продовжував асвальтувати дороги,а не "копати траншеї" і закуповувати зброю для захисту України і її народу.
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06.10.2022 19:14 Ответить
Правдиво сказано,але це нє думка калоборанта і зрадника, а думка Українців які захищяють нашу Державу і Народу України.
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06.10.2022 21:08 Ответить
Поясніть хтось цьому придуркові процедуру вступу до НАТО...
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06.10.2022 21:20 Ответить
Что там пояснять,пиарится,на пару дерьмаком.
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06.10.2022 22:46 Ответить
 
 