Без України союз НАТО не такий міцний, - Зеленський
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Україна з набуттям членства в Північноатлантичному альянсі спроможна буде зміцнити НАТО на сході Європи.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я вважаю, що без України сам союз НАТО не такий міцний, особливо на Європейському континенті. Ми це бачимо, хто у нас сусіди, які в нас сусіди і які ризики тощо. Я вважаю, що для міцності на сході Європи це дуже важливо", - сказав глава держави під час спілкування в австралійському Інституті Лоуї.
Водночас він наголосив, що зараз у питанні розгляду заявки України на членство "м'яч" знаходиться на боці НАТО.
"Ми вдячні за підтримку, за відкриті двері, але ми сьогодні говоримо і даємо пас у дуже важливий і влучний момент, коли не тільки Україна повинна демонструвати свою силу Росії, а коли і союзники, коли Альянс може продемонструвати, що вони не бояться Російську Федерацію", - додав Зеленський.
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а ще під стать їм і наші генерали
Залужний, Сирський, Шаптала, Ковальчук
да і за Харьківську операцію пора б і відзначити командирів причетних до операції
Забороніть йому відкривати дзюбок без телесуфлера.
Об этом пишет издание Newsweek.
Отмечается, что ***** - это место, где обычно можно найти самые громкие китайские голоса в поддержку России.
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Обретающий популярность мем "слабый гусь" - прямой перевод фразы cai'e (菜鹅), которая сама по себе является игрой на омониме, означающем "слабая Россия". Цай (菜), буквально "овощ", - сленговое обозначение чего-то некачественного.
На сайте *****, который в первом квартале этого года насчитывал более 580 млн ежемесячных активных пользователей, слова "слабый гусь" сопровождают сообщения о застопорившемся наступлении России в Украине - рядом с фотографиями брошенной техники, включая танки и боевые машины пехоты, и картами, иллюстрирующими масштабы российского отступления.