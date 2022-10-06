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Без України союз НАТО не такий міцний, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато

Україна з набуттям членства в Північноатлантичному альянсі спроможна буде зміцнити НАТО на сході Європи.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вважаю, що без України сам союз НАТО не такий міцний, особливо на Європейському континенті. Ми це бачимо, хто у нас сусіди, які в нас сусіди і які ризики тощо. Я вважаю, що для міцності на сході Європи це дуже важливо", - сказав глава держави під час спілкування в австралійському Інституті Лоуї.

Водночас він наголосив, що зараз у питанні розгляду заявки України на членство "м'яч" знаходиться на боці НАТО.

"Ми вдячні за підтримку, за відкриті двері, але ми сьогодні говоримо і даємо пас у дуже важливий і влучний момент, коли не тільки Україна повинна демонструвати свою силу Росії, а коли і союзники, коли Альянс може продемонструвати, що вони не бояться Російську Федерацію", - додав Зеленський.

Читайте: НАТО має унеможливити застосування Росією ядерної зброї, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
...вірні слова, але не від квартального клована
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06.10.2022 17:20
+7
там,в НАТО,все норм було і буде з нами чи без нас!це нам туди треба і добре що туди йдемо!але зебіли сьогодні скажуть одне,а завтра друге-було і не раз
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06.10.2022 17:35
+5
Милове і Червоний Маяк, а там і Берислав. Так що ЗСУ круте,але з НАТО
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06.10.2022 17:15
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Порозумнішав за три роки... Правда пізнувато...
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06.10.2022 17:12 Відповісти
А чому пізнувато? 3 роки це ніщо. Навіть один невеликий корвет будується приблизно 3 роки.
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06.10.2022 17:23 Відповісти
Тому що три роки треба було не виляти хвостом "меня там нє ждут", а щось робити. Бо тепер дуже розумний став, коли війна...
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06.10.2022 17:30 Відповісти
А хто виляв? Якщо би він виляв як хтось до нього, то не було б і не війни і не звільнення територій. Це велике досягнення примусити ворога напасти першим, щоб мати змогу звільнити окуповані території.
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06.10.2022 17:48 Відповісти
Надіюсь це сарказм...
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06.10.2022 19:09 Відповісти
На сарказм не схоже. Це щось новеньке ботам підвезли.
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06.10.2022 19:34 Відповісти
А як ви на те, що три заступники голови СБУ проходять як підозрювані в державній зраді а ексголова Нацбанку сьогодні отримав підозру про крадіжку 200+ млн грн ? Всіх призначав ваш боневтік і бопослав.
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06.10.2022 19:34 Відповісти
Без Украины НАТО - шляпа
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06.10.2022 17:15 Відповісти
Милове і Червоний Маяк, а там і Берислав. Так що ЗСУ круте,але з НАТО
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06.10.2022 17:15 Відповісти
...вірні слова, але не від квартального клована
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06.10.2022 17:20 Відповісти
чого це ти провокуєшь ерефію? Ну от навіщо? Три роки сидів, а це виліз провокатор зі своїм НАТО.
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06.10.2022 17:24 Відповісти
да ЗСУ супер крутезні воїни
а ще під стать їм і наші генерали
Залужний, Сирський, Шаптала, Ковальчук
да і за Харьківську операцію пора б і відзначити командирів причетних до операції
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06.10.2022 17:24 Відповісти
Дипломат-95... Курча ляґа...
Забороніть йому відкривати дзюбок без телесуфлера.
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06.10.2022 17:33 Відповісти
Саме західна зброя надає додаткові можливості бити більше москалів, особливо серед офіцерського складу (це стосується як високоточної зброї, так і броньованих легких автомобілів, нашої кавалерії, що створює умови для маневренного наступу). Якраз без НАТО Україна не така міцна, а не навпаки. У НАТО не має реальних супротивників, а ні на Європейському континентів, а ні у всьому світі.
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06.10.2022 17:33 Відповісти
там,в НАТО,все норм було і буде з нами чи без нас!це нам туди треба і добре що туди йдемо!але зебіли сьогодні скажуть одне,а завтра друге-було і не раз
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06.10.2022 17:35 Відповісти
После ряда стратегических ошибок на войне в Украине Россия заслужила прозвище "слабый гусь" в китайских социальных сетях. Особенно популярно оно среди большого количества военных блогеров социальной сети *****, следящих за развитием конфликта.

Об этом пишет издание Newsweek.

Отмечается, что ***** - это место, где обычно можно найти самые громкие китайские голоса в поддержку России.

Однако контрнаступление Украины и ряд тактических отступлений российских войск заставили некоторых китайских пользователей социальных сетей признать, что их поддержка не оправдала себя, считает Маня Коетсе, редактор-основатель сайта What's on *****, отслеживающего тенденции в социальных сетях страны.

Обретающий популярность мем "слабый гусь" - прямой перевод фразы cai'e (菜鹅), которая сама по себе является игрой на омониме, означающем "слабая Россия". Цай (菜), буквально "овощ", - сленговое обозначение чего-то некачественного.

На сайте *****, который в первом квартале этого года насчитывал более 580 млн ежемесячных активных пользователей, слова "слабый гусь" сопровождают сообщения о застопорившемся наступлении России в Украине - рядом с фотографиями брошенной техники, включая танки и боевые машины пехоты, и картами, иллюстрирующими масштабы российского отступления.
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06.10.2022 18:00 Відповісти
вонО *****те чи *****те?
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06.10.2022 18:07 Відповісти
Краще б ти мовчав!
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06.10.2022 18:09 Відповісти
Ну а без найвеличнішого НАТА вопше як шмат асфальту.
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06.10.2022 18:42 Відповісти
Без України союз НАТО не такий міцний ,але набагато міцніший ,якби в ньому була Україна ,призедент котрої ,ще не так давно ставив запитання-"І чому ми не в НАТО?".А на попередження ЦРУ ., за пів-року до війни,про рашистський напад, продовжував асвальтувати дороги,а не "копати траншеї" і закуповувати зброю для захисту України і її народу.
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06.10.2022 19:14 Відповісти
Правдиво сказано,але це нє думка калоборанта і зрадника, а думка Українців які захищяють нашу Державу і Народу України.
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06.10.2022 21:08 Відповісти
Поясніть хтось цьому придуркові процедуру вступу до НАТО...
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06.10.2022 21:20 Відповісти
Что там пояснять,пиарится,на пару дерьмаком.
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06.10.2022 22:46 Відповісти
 
 