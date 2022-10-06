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Украина нуждается в гарантиях безопасности до вступления в НАТО, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина представила партнерам предложения по гарантиям безопасности.

Об этом глава государства заявил на встрече лидеров Европейского политического сообщества, информирует Цензор.НЕТ.

Так, президент рассказал о формулах мира.

"Первое – наказать агрессора. Усилить санкции против России. Остановить любое сотрудничество с Россией и ее компаниями. Исключить ее из всех международных организаций или по крайней мере приостановить ее членство, ее возможность искажать деятельность международных институций, прежде всего ООН.

Второе – это помощь Украине. Помогая нам, каждое из ваших государств помогает себе.

Третий пункт нашей формулы мира – восстановление безопасности и территориальной целостности.

Четвертый пункт – гарантии безопасности. Мы нуждаемся в гарантиях безопасности до того, как вступим в НАТО, и на этом пути. И мы это сделаем. Сделаем вместе с вами. Наши предложения по гарантиям безопасности представлены партнерам.

Пятое – решительность. За 225 дней полномасштабной войны мы уже показали, что Европа может влиять на вопросы войны и мира. Но теперь – все вместе – мы должны сделать так, чтобы формула войны была полностью заблокирована, а формула мира – полностью реализована", - сказал глава государства. 

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Топ комментарии
+20
Надо было осенью 2019-го ехать на саммит НАТО, получать ПДЧ, и назначать представителя Украины в НАТО, а не посылать всех *****.
Интересно, какого еще ******** будем воспитывать пять лет?
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06.10.2022 17:49
+11
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06.10.2022 18:05
+9
Єдина твоя гарантія - це Ми, ЗСУ і наша Віра..
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06.10.2022 17:45
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Єдина твоя гарантія - це Ми, ЗСУ і наша Віра..
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06.10.2022 17:45 Ответить
А про мову чому не сказав, зелетроллик? Чтобы твое руководство по твоей макитре не настучало из-за схожести лозунга?
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06.10.2022 17:53 Ответить
Надо было осенью 2019-го ехать на саммит НАТО, получать ПДЧ, и назначать представителя Украины в НАТО, а не посылать всех *****.
Интересно, какого еще ******** будем воспитывать пять лет?
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06.10.2022 17:49 Ответить
"В мире нет силы, которая могла бы гарантировать тебе, что ты проживешь еще хотя бы минуту." (с) Карлос Кастанеда
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06.10.2022 17:56 Ответить
і всеж таки я не розумію ,для чого чекати ядерного удару по Україні, кому від цього буде легше?все рівно НАТО хоч би заради власної безпеки, треба припинити існування рашистів,поки вони не припинили існування усього людства,чи Европи.Україна платить своїм життям за існуванння Европи, що далі? Невже хтось вважає , що яо по Україні зачепить лише Україну, взагалі нащо доводити до краю?
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06.10.2022 17:59 Ответить
як припинити існування рашистів?
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06.10.2022 18:09 Ответить
Бо-Самий самий перезидент не до -100%
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06.10.2022 18:01 Ответить
Мені було б достатньо єдиної гарантії від НАТО, випердолити з України, всю провладну нечисть...і жоден ворог нам не був би страшний.
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06.10.2022 18:02 Ответить
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06.10.2022 18:05 Ответить
Ядерное оружие на вооружении Украины - это лучшая гарантия и помощнее НАТО!
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06.10.2022 18:12 Ответить
Чули щось про «Взає́мне гаранто́ване зни́щення»?
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06.10.2022 18:53 Ответить
‼️‼️ПРОПОНУЮ . Якщо Україна збирается до ЕС , то може домовитись з ЕС, шоб українські діти вступали до вишів ЕС нарівні з громадянами ЕС БЕЗ ОПЛАТИ ????

чому українці платять за освіту в ЕС ОДНАКОВО З ДІТЬМИ КРАЇНИ- оккупанта ? В Україні іде війна.

невже Україні не потрібни громадяни з ЕВРРПЕЙСЬКОЮ ОСВІТОЮ ???
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06.10.2022 18:14 Ответить
На кордоні студентів не пускають в ЄС. Значить не потрібні. В багатьох країнах ЄС навчання безплатне, якщо вчишся на мові цієї країни.
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06.10.2022 18:22 Ответить
Правильно написали.студентів не пускають.Студенток пускають......
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06.10.2022 18:27 Ответить
Навчання безплатно на любий мові для европейців
1 ‼️Умови навчання европейців і українців треба зрівняти
2‼️ В ЕС пускають дівчат .
3‼️ ДОКИ ПАРЛАМЕНТИ ДОМОВЯТСЯ , війна закінчится і всіх будут пускати вчитися.

тому я пропоную ВЖЕ ЗАРАЗ ДОРІВНЯТИ умови навчання українців і европейців в евпрпейських вишах
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06.10.2022 18:32 Ответить
Украина нуждается в гарантиях безопасности до вступления в НАТО, не смотря на то, что НАТО паникеры...фейкомёты... какой-то там демократии требователи - словом мутные они...но Украина нуждается. Зеленский
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06.10.2022 18:26 Ответить
Якщо розхєрачити мордор на дрібні шматки (так як цього хочуть Українці)то вже ніяких загроз для України не буде. Але Европа та Америка боїться падіння та розпад мордору-бо там "ядерка"! Але ядерну зброю можна відібрати, так як в України в свій час. Але вони такого не хочуть!
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06.10.2022 18:39 Ответить
Америці не потрібне падіння і розпад мордору тому що після цього НАТО взагалі не буде потрібно, оскільки загроза зникне. Саме тому Америка так відчайдушно рятувала росію від розпаду та краху в 90-х
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06.10.2022 19:07 Ответить
Україна потребує гарантій безпеки до того, як вступить в НАТО, з такими "зеленими" гарантіями рашист буде знищувати Україну до останнього українця.що і треба рашистському куйлу.Гарантії від будь-кого,лиш би не від НАТО
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06.10.2022 18:45 Ответить
Коли буде вже відома перемога, Зеля піде на перемовини з Московією і подпише капітуляцію.
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06.10.2022 21:27 Ответить
не виключено що такі дії ,могли б стати причиною кінця земного життя.
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06.10.2022 22:39 Ответить
мутять земудаки далі своє і знає що окремо ніяка країна не підпише гарантії безпеки з такою 5 статею як в НАТО,а про стандарти країни до вступу ні звука
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06.10.2022 19:57 Ответить
Вступ до НАТО прописан в Конституції, тому нехер клоуну прив'язувати цей невідворотний вступ до свого словесного проносу.
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06.10.2022 20:24 Ответить
Знов починається, нам все должни..
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06.10.2022 20:46 Ответить
Це все вирішили ще під час президента Порошенка.
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06.10.2022 21:23 Ответить
***** Зеля иди поработай ， сто раз одно и тоже говорит ...
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06.10.2022 21:30 Ответить
 
 