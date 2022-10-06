Украина нуждается в гарантиях безопасности до вступления в НАТО, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина представила партнерам предложения по гарантиям безопасности.
Об этом глава государства заявил на встрече лидеров Европейского политического сообщества, информирует Цензор.НЕТ.
Так, президент рассказал о формулах мира.
"Первое – наказать агрессора. Усилить санкции против России. Остановить любое сотрудничество с Россией и ее компаниями. Исключить ее из всех международных организаций или по крайней мере приостановить ее членство, ее возможность искажать деятельность международных институций, прежде всего ООН.
Второе – это помощь Украине. Помогая нам, каждое из ваших государств помогает себе.
Третий пункт нашей формулы мира – восстановление безопасности и территориальной целостности.
Четвертый пункт – гарантии безопасности. Мы нуждаемся в гарантиях безопасности до того, как вступим в НАТО, и на этом пути. И мы это сделаем. Сделаем вместе с вами. Наши предложения по гарантиям безопасности представлены партнерам.
Пятое – решительность. За 225 дней полномасштабной войны мы уже показали, что Европа может влиять на вопросы войны и мира. Но теперь – все вместе – мы должны сделать так, чтобы формула войны была полностью заблокирована, а формула мира – полностью реализована", - сказал глава государства.
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Интересно, какого еще ******** будем воспитывать пять лет?
чому українці платять за освіту в ЕС ОДНАКОВО З ДІТЬМИ КРАЇНИ- оккупанта ? В Україні іде війна.
невже Україні не потрібни громадяни з ЕВРРПЕЙСЬКОЮ ОСВІТОЮ ???
1 ‼️Умови навчання европейців і українців треба зрівняти
2‼️ В ЕС пускають дівчат .
3‼️ ДОКИ ПАРЛАМЕНТИ ДОМОВЯТСЯ , війна закінчится і всіх будут пускати вчитися.
тому я пропоную ВЖЕ ЗАРАЗ ДОРІВНЯТИ умови навчання українців і европейців в евпрпейських вишах