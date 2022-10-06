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Україна потребує гарантій безпеки до того, як вступить в НАТО, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна представила партнерам пропозиції щодо гарантій безпеки.

Про це глава держави заявив на зустрічі лідерів Європейської політичної спільноти, інформує Цензор.НЕТ.

Так, президент розповів про формули миру.

"Перше – покарати агресора. Посилити санкції проти Росії. Зупинити будь-яку співпрацю з Росією та її компаніями. Виключити її з усіх міжнародних організацій чи принаймні призупинити її членство, її можливість спотворювати діяльність міжнародних інституцій, передусім ООН. 

Друге – це допомога Україні. Допомагаючи нам, кожна з ваших держав допомагає собі.

Третій пункт нашої формули миру – відновлення безпеки й територіальної цілісності.

Четвертий пункт – гарантії безпеки. Ми потребуємо гарантій безпеки до того, як вступимо в НАТО, і на цьому шляху. І ми це зробимо. Зробимо також разом із вами. Наші пропозиції щодо гарантій безпеки представлені партнерам. 

П’яте – рішучість. За 225 днів повномасштабної війни ми всі вже показали, що Європа може впливати на питання війни та миру. Але тепер – усі разом – ми маємо зробити так, щоб формула війни була повністю заблокована, а формула миру – повністю реалізована", - пояснив глава держави.

Також читайте: Без України союз НАТО не такий міцний, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
Надо было осенью 2019-го ехать на саммит НАТО, получать ПДЧ, и назначать представителя Украины в НАТО, а не посылать всех *****.
Интересно, какого еще ******** будем воспитывать пять лет?
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06.10.2022 17:49
+11
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06.10.2022 18:05
+9
Єдина твоя гарантія - це Ми, ЗСУ і наша Віра..
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06.10.2022 17:45
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Єдина твоя гарантія - це Ми, ЗСУ і наша Віра..
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06.10.2022 17:45 Відповісти
А про мову чому не сказав, зелетроллик? Чтобы твое руководство по твоей макитре не настучало из-за схожести лозунга?
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06.10.2022 17:53 Відповісти
Надо было осенью 2019-го ехать на саммит НАТО, получать ПДЧ, и назначать представителя Украины в НАТО, а не посылать всех *****.
Интересно, какого еще ******** будем воспитывать пять лет?
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06.10.2022 17:49 Відповісти
"В мире нет силы, которая могла бы гарантировать тебе, что ты проживешь еще хотя бы минуту." (с) Карлос Кастанеда
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06.10.2022 17:56 Відповісти
і всеж таки я не розумію ,для чого чекати ядерного удару по Україні, кому від цього буде легше?все рівно НАТО хоч би заради власної безпеки, треба припинити існування рашистів,поки вони не припинили існування усього людства,чи Европи.Україна платить своїм життям за існуванння Европи, що далі? Невже хтось вважає , що яо по Україні зачепить лише Україну, взагалі нащо доводити до краю?
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06.10.2022 17:59 Відповісти
як припинити існування рашистів?
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06.10.2022 18:09 Відповісти
Бо-Самий самий перезидент не до -100%
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06.10.2022 18:01 Відповісти
Мені було б достатньо єдиної гарантії від НАТО, випердолити з України, всю провладну нечисть...і жоден ворог нам не був би страшний.
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06.10.2022 18:02 Відповісти
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06.10.2022 18:05 Відповісти
Ядерное оружие на вооружении Украины - это лучшая гарантия и помощнее НАТО!
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06.10.2022 18:12 Відповісти
Чули щось про «Взає́мне гаранто́ване зни́щення»?
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06.10.2022 18:53 Відповісти
‼️‼️ПРОПОНУЮ . Якщо Україна збирается до ЕС , то може домовитись з ЕС, шоб українські діти вступали до вишів ЕС нарівні з громадянами ЕС БЕЗ ОПЛАТИ ????

чому українці платять за освіту в ЕС ОДНАКОВО З ДІТЬМИ КРАЇНИ- оккупанта ? В Україні іде війна.

невже Україні не потрібни громадяни з ЕВРРПЕЙСЬКОЮ ОСВІТОЮ ???
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06.10.2022 18:14 Відповісти
На кордоні студентів не пускають в ЄС. Значить не потрібні. В багатьох країнах ЄС навчання безплатне, якщо вчишся на мові цієї країни.
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06.10.2022 18:22 Відповісти
Правильно написали.студентів не пускають.Студенток пускають......
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06.10.2022 18:27 Відповісти
Навчання безплатно на любий мові для европейців
1 ‼️Умови навчання европейців і українців треба зрівняти
2‼️ В ЕС пускають дівчат .
3‼️ ДОКИ ПАРЛАМЕНТИ ДОМОВЯТСЯ , війна закінчится і всіх будут пускати вчитися.

тому я пропоную ВЖЕ ЗАРАЗ ДОРІВНЯТИ умови навчання українців і европейців в евпрпейських вишах
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06.10.2022 18:32 Відповісти
Украина нуждается в гарантиях безопасности до вступления в НАТО, не смотря на то, что НАТО паникеры...фейкомёты... какой-то там демократии требователи - словом мутные они...но Украина нуждается. Зеленский
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06.10.2022 18:26 Відповісти
Якщо розхєрачити мордор на дрібні шматки (так як цього хочуть Українці)то вже ніяких загроз для України не буде. Але Европа та Америка боїться падіння та розпад мордору-бо там "ядерка"! Але ядерну зброю можна відібрати, так як в України в свій час. Але вони такого не хочуть!
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06.10.2022 18:39 Відповісти
Америці не потрібне падіння і розпад мордору тому що після цього НАТО взагалі не буде потрібно, оскільки загроза зникне. Саме тому Америка так відчайдушно рятувала росію від розпаду та краху в 90-х
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06.10.2022 19:07 Відповісти
Україна потребує гарантій безпеки до того, як вступить в НАТО, з такими "зеленими" гарантіями рашист буде знищувати Україну до останнього українця.що і треба рашистському куйлу.Гарантії від будь-кого,лиш би не від НАТО
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06.10.2022 18:45 Відповісти
Коли буде вже відома перемога, Зеля піде на перемовини з Московією і подпише капітуляцію.
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06.10.2022 21:27 Відповісти
не виключено що такі дії ,могли б стати причиною кінця земного життя.
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06.10.2022 22:39 Відповісти
мутять земудаки далі своє і знає що окремо ніяка країна не підпише гарантії безпеки з такою 5 статею як в НАТО,а про стандарти країни до вступу ні звука
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06.10.2022 19:57 Відповісти
Вступ до НАТО прописан в Конституції, тому нехер клоуну прив'язувати цей невідворотний вступ до свого словесного проносу.
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06.10.2022 20:24 Відповісти
Знов починається, нам все должни..
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06.10.2022 20:46 Відповісти
Це все вирішили ще під час президента Порошенка.
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06.10.2022 21:23 Відповісти
***** Зеля иди поработай ， сто раз одно и тоже говорит ...
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06.10.2022 21:30 Відповісти
 
 