В Украине с 7 октября запрещена музыка в общественном транспорте. ФОТО

В Украине с 7 октября вступает в силу Закон 2310-IX, предусматривающий запрещение "акустического насилия", то есть воспроизведение музыки и фильмов в общественном транспорте.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится на сайте Верховной Рады, где опубликован закон.

Следовательно, водителям рейсовых автобусов и маршруток запрещается включать в салоне музыку, воспроизводить звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке.

Транслировать музыку и другие звуки можно через индивидуальные наушники пассажиров, а на салон только во время нерегулярных перевозок и с согласия всех пассажиров. Водители такси также могут включать музыку с согласия тех, кого они везут.

В Комитете по гуманитарной и информационной политике пояснили, что запрет касается водителей городского транспорта, а также пригородных, междугородных, международных маршрутов. Кроме того, водитель имеет право высадить пассажира, громко включившего музыку.

В комитете отметили, что за нарушение к водителям могут применить дисциплинарные меры, а предприятие не допустить к конкурсам на перевозку. Поэтому, когда водитель нарушает закон, можно сообщить об этом его руководству и ответственным за транспорт органам власти или самоуправления.

Также этот закон предусматривает запрет на публичное воспроизведение треков или клипов российских певцов.

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