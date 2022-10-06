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В Україні із 7 жовтня заборонена музика в громадському транспорті. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

радіо

В Україні з 7 жовтня набуває чинності Закон 2310-IX, який передбачає заборону "акустичного насильства", тобто відтворювання музики та фільмів у громадському транспорті.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться на сайті Верховної Ради, де опублікований закон.

Відтак, водіям рейсових автобусів та маршруток забороняється вмикати в салоні музику, відтворювати звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку.

Транслювати музику та інші звуки можна через індивідуальні навушники пасажирів, а на салон лише під час нерегулярних перевезень та за згодою всіх пасажирів. Водії таксі також можуть вмикати музику за згодою тих, кого вони везуть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада заборонила російську музику в публічних місцях

У Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики пояснили, що заборона стосується водіїв міського транспорту, а також приміських, міжміських, міжнародних маршрутів. Крім того, водій має право висадити пасажира, який голосно увімкнув музику.

У комітеті зазначили, що за порушення до водіїв можуть застосувати дисциплінарні заходи, а підприємство не допустити до конкурсів на перевезення. Тож коли водій порушує закон, можна повідомити про це його керівництву і відповідальним за транспорт органам влади чи самоврядування.

Також цей закон також передбачає заборону на публічне відтворювання треків чи кліпів російських співаків.

В Україні із 7 жовтня заборонена музика в громадському транспорті 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+54
Накінець зникне руське і шансон
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06.10.2022 17:51
+41
Справедливо. Хочешь слушать музыку - имей свою, другим не мешай.
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06.10.2022 17:56
+30
Не знаю я за, в европі її не має і супер, хочеш читаеш, хочеш слухати слухай через наушники
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06.10.2022 17:52
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Депутати нічим зайнятися.
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07.10.2022 04:35 Відповісти
руреп музика для дегенератів.
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07.10.2022 22:40 Відповісти
Пердеть и кашлять можно ? Или то "інші звукові сигнали" ? ))))
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07.10.2022 10:12 Відповісти
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