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Оккупанты арестовали диджея, включившего украинскую песню в крымском кафе. ВИДЕО

Российский суд в Крыму арестовал на 10 суток диджея, который поставил песню "Дике поле" украинского рэпера YARMAK в кафе "Краб" города Щелкино.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает подконтрольный России Ленинский районный суд Крыма, пишет издание "Крым. Реалии".

Мужчину обвинили в том, что в кафе на проекторе демонстрировалась "нацистская символика" запрещенного в России украинского полка "Азов".

"В судебном заседании правонарушитель свою вину признал частично, объяснив, что выполнял функции диджея в указанном кафе. Видео с украинской песней им было поставлено по заказу одного из посетителей кафе, однако содержание песни и видеоклип к ней ему не были известны", – говорится в сообщении суда.

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Диджей был арестован на 10 суток с "конфискацией предмета административного правонарушения". Решение суда может быть обжаловано.

Также СМИ опубликовали видео признаний диджея и мужчины, заказавшего песню "Дике поле". По этим данным, арестованного зовут Юрий Радионов, мужчина, заказавший песню – Дмитрий Гент. Последний заявил, что заказал украинскую песню, заплатив за это диджею.

Кроме того, в соцсетях опубликовано видео, на котором видно, что в кафе "Краб" транслировался клип "Дике поле". Он заканчивается надписью "Слава ВСУ".

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арест (10465) запрет (1708) Крым (26427) музыка (798)


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Топ комментарии
+20
Хороша пісня. Хто не знає ось слова

Україно! Свята мати героїв! Зійди до серця мого Шумом Карпатських ручаїв, Боїв славного завойовника Батька Хмеля! Свята! Могутня! Соборна! Слава Україні! Завили сурми, поле палає, Знову орда із боліт наступає, Суне і суне, та ворог не знає, Що на нього в нашім краю Тільки смерть чекає! То не литаври б'ють, то серце в грудях, Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях! Злітають черепа від булави, Всі ординці поховались, бо батько іде на Ви! Військо тримає небо хоругвами, Арійські лицарі вже йдуть за вами! Яка б не сунула орда щурів, З нами сили світу і Боги всіх наших пращурів! Приспів: Біси дохнуть, сонце сходить, Ця земля воїнів родить! Хай сміливих смерть обходить! Гуляй, дике поле! Ворог сунеться без перестану, Із землі прадіди повстануть! І затягне на той світ, враже, Наше дике поле! Нащо дивитися у чан ворожці? Поляжуть всі від меча Запорожців! Знову набігла чорна хмара, Терни перемелю, бо я По роду вільний характерник. На всіх чужинців тут чекає згуба, З Чорного моря Дістає Нептун свого тризуба, Навіки всім легенда показова, І ще покаже свою міць полк Азова!
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15.08.2022 18:40 Ответить
+19
Само упоминание Украины вызывает у фашистов приступы бешенства- не дай Бог другие пример унаследуют.
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15.08.2022 18:36 Ответить
+16
Скоро заборонять продавати жовті і сині фарби.
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15.08.2022 18:35 Ответить
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Пачіму ви ніпусксєтє міня на концерт Басти?!?!
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15.08.2022 18:29 Ответить
з "конфіскацією предмета адміністративного правопорушення" - пєзта флешкє..
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15.08.2022 18:29 Ответить
вышак юсб ломится..
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15.08.2022 18:32 Ответить
Скоро заборонять продавати жовті і сині фарби.
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15.08.2022 18:35 Ответить
Само упоминание Украины вызывает у фашистов приступы бешенства- не дай Бог другие пример унаследуют.
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15.08.2022 18:36 Ответить
Рейтинг кліпу up
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15.08.2022 18:38 Ответить
Хороша пісня. Хто не знає ось слова

Україно! Свята мати героїв! Зійди до серця мого Шумом Карпатських ручаїв, Боїв славного завойовника Батька Хмеля! Свята! Могутня! Соборна! Слава Україні! Завили сурми, поле палає, Знову орда із боліт наступає, Суне і суне, та ворог не знає, Що на нього в нашім краю Тільки смерть чекає! То не литаври б'ють, то серце в грудях, Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях! Злітають черепа від булави, Всі ординці поховались, бо батько іде на Ви! Військо тримає небо хоругвами, Арійські лицарі вже йдуть за вами! Яка б не сунула орда щурів, З нами сили світу і Боги всіх наших пращурів! Приспів: Біси дохнуть, сонце сходить, Ця земля воїнів родить! Хай сміливих смерть обходить! Гуляй, дике поле! Ворог сунеться без перестану, Із землі прадіди повстануть! І затягне на той світ, враже, Наше дике поле! Нащо дивитися у чан ворожці? Поляжуть всі від меча Запорожців! Знову набігла чорна хмара, Терни перемелю, бо я По роду вільний характерник. На всіх чужинців тут чекає згуба, З Чорного моря Дістає Нептун свого тризуба, Навіки всім легенда показова, І ще покаже свою міць полк Азова!
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15.08.2022 18:40 Ответить
ніколи не чув зараз послухаю. СЛАВА УКРАЇНІ!!
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15.08.2022 18:53 Ответить
Можите арестовать пол страны за приготовление украинского борща и продажу сала.идиоты
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15.08.2022 18:59 Ответить
Не здивуюсь, якщо так і зроблять.
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15.08.2022 19:06 Ответить
Ничего, ублюдки рашистски, пройдет время и из Крыма бежать будете, будете помнить эту войну минимум лет 200. Сволочи.
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15.08.2022 19:06 Ответить
Вот так нам надо было с14 г глушить водил маршруток за Владимирский централ! По всей восточной Украине. Опять прокакали. А там нет.
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15.08.2022 19:20 Ответить
святые слова!
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15.08.2022 20:14 Ответить
Треба його розстріляти гарний кацап мертвий каца
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15.08.2022 19:33 Ответить
Так друзі, поширте всім знайомим силку на цей трек !!! зробим пару міліонів переглядів на ютуб!!! гарна пісня
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15.08.2022 21:20 Ответить
если бы.. через 10 дней или раньше вышел не в кацапском Крыме
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15.08.2022 21:33 Ответить
 
 