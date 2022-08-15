Оккупанты арестовали диджея, включившего украинскую песню в крымском кафе. ВИДЕО

Российский суд в Крыму арестовал на 10 суток диджея, который поставил песню "Дике поле" украинского рэпера YARMAK в кафе "Краб" города Щелкино.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает подконтрольный России Ленинский районный суд Крыма, пишет издание "Крым. Реалии".

Мужчину обвинили в том, что в кафе на проекторе демонстрировалась "нацистская символика" запрещенного в России украинского полка "Азов".

"В судебном заседании правонарушитель свою вину признал частично, объяснив, что выполнял функции диджея в указанном кафе. Видео с украинской песней им было поставлено по заказу одного из посетителей кафе, однако содержание песни и видеоклип к ней ему не были известны", – говорится в сообщении суда.

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Диджей был арестован на 10 суток с "конфискацией предмета административного правонарушения". Решение суда может быть обжаловано.

Также СМИ опубликовали видео признаний диджея и мужчины, заказавшего песню "Дике поле". По этим данным, арестованного зовут Юрий Радионов, мужчина, заказавший песню – Дмитрий Гент. Последний заявил, что заказал украинскую песню, заплатив за это диджею.

Кроме того, в соцсетях опубликовано видео, на котором видно, что в кафе "Краб" транслировался клип "Дике поле". Он заканчивается надписью "Слава ВСУ".

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