Оккупанты арестовали диджея, включившего украинскую песню в крымском кафе. ВИДЕО
Российский суд в Крыму арестовал на 10 суток диджея, который поставил песню "Дике поле" украинского рэпера YARMAK в кафе "Краб" города Щелкино.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает подконтрольный России Ленинский районный суд Крыма, пишет издание "Крым. Реалии".
Мужчину обвинили в том, что в кафе на проекторе демонстрировалась "нацистская символика" запрещенного в России украинского полка "Азов".
"В судебном заседании правонарушитель свою вину признал частично, объяснив, что выполнял функции диджея в указанном кафе. Видео с украинской песней им было поставлено по заказу одного из посетителей кафе, однако содержание песни и видеоклип к ней ему не были известны", – говорится в сообщении суда.
Диджей был арестован на 10 суток с "конфискацией предмета административного правонарушения". Решение суда может быть обжаловано.
Также СМИ опубликовали видео признаний диджея и мужчины, заказавшего песню "Дике поле". По этим данным, арестованного зовут Юрий Радионов, мужчина, заказавший песню – Дмитрий Гент. Последний заявил, что заказал украинскую песню, заплатив за это диджею.
Кроме того, в соцсетях опубликовано видео, на котором видно, что в кафе "Краб" транслировался клип "Дике поле". Он заканчивается надписью "Слава ВСУ".
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Україно! Свята мати героїв! Зійди до серця мого Шумом Карпатських ручаїв, Боїв славного завойовника Батька Хмеля! Свята! Могутня! Соборна! Слава Україні! Завили сурми, поле палає, Знову орда із боліт наступає, Суне і суне, та ворог не знає, Що на нього в нашім краю Тільки смерть чекає! То не литаври б'ють, то серце в грудях, Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях! Злітають черепа від булави, Всі ординці поховались, бо батько іде на Ви! Військо тримає небо хоругвами, Арійські лицарі вже йдуть за вами! Яка б не сунула орда щурів, З нами сили світу і Боги всіх наших пращурів! Приспів: Біси дохнуть, сонце сходить, Ця земля воїнів родить! Хай сміливих смерть обходить! Гуляй, дике поле! Ворог сунеться без перестану, Із землі прадіди повстануть! І затягне на той світ, враже, Наше дике поле! Нащо дивитися у чан ворожці? Поляжуть всі від меча Запорожців! Знову набігла чорна хмара, Терни перемелю, бо я По роду вільний характерник. На всіх чужинців тут чекає згуба, З Чорного моря Дістає Нептун свого тризуба, Навіки всім легенда показова, І ще покаже свою міць полк Азова!