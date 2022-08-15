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Окупанти заарештували діджея, який включив українську пісню в кримському кафе. ВIДЕО

Російський суд у Криму заарештував на 10 діб діджея, який поставив пісню "Дике поле" українського репера YARMAK у кафе "Краб" міста Щолкіне.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє підконтрольний Росії Ленінський районний суд Криму, пише видання "Крим. Реалії".

Чоловіка звинуватили у тому, що у кафе на проєкторі демонструвалася "нацистська символіка" забороненого в Росії українського полку "Азов".

"У судовому засіданні правопорушник свою провину визнав частково, пояснивши, що виконував функції діджея у вказаному кафе. Відео з українською піснею їм було поставлено на замовлення одного з відвідувачів кафе, проте зміст пісні та відеокліп до неї йому не були відомі", – ідеться у повідомленні суду.

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Діджея було заарештовано на 10 діб з "конфіскацією предмета адміністративного правопорушення". Рішення суду може бути оскаржене.

Також ЗМІ опублікували відео зізнань діджея та чоловіка, який замовив пісню "Дике поле". За цими даними, заарештованого звуть Юрій Радіонов, чоловіка, який замовив пісню – Дмитро Гент. Останній заявив, що замовив українську пісню, заплативши за це діджею.

Крім того, в соцмережах опубліковано відео, на якому видно, що у кафе "Краб" транслювався кліп "Дике поле". Він закінчується написом "Слава ЗСУ".

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Автор: 

арешт (2538) заборона (1464) Крим (14192) музика (498)


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Топ коментарі
+20
Хороша пісня. Хто не знає ось слова

Україно! Свята мати героїв! Зійди до серця мого Шумом Карпатських ручаїв, Боїв славного завойовника Батька Хмеля! Свята! Могутня! Соборна! Слава Україні! Завили сурми, поле палає, Знову орда із боліт наступає, Суне і суне, та ворог не знає, Що на нього в нашім краю Тільки смерть чекає! То не литаври б'ють, то серце в грудях, Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях! Злітають черепа від булави, Всі ординці поховались, бо батько іде на Ви! Військо тримає небо хоругвами, Арійські лицарі вже йдуть за вами! Яка б не сунула орда щурів, З нами сили світу і Боги всіх наших пращурів! Приспів: Біси дохнуть, сонце сходить, Ця земля воїнів родить! Хай сміливих смерть обходить! Гуляй, дике поле! Ворог сунеться без перестану, Із землі прадіди повстануть! І затягне на той світ, враже, Наше дике поле! Нащо дивитися у чан ворожці? Поляжуть всі від меча Запорожців! Знову набігла чорна хмара, Терни перемелю, бо я По роду вільний характерник. На всіх чужинців тут чекає згуба, З Чорного моря Дістає Нептун свого тризуба, Навіки всім легенда показова, І ще покаже свою міць полк Азова!
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15.08.2022 18:40 Відповісти
+19
Само упоминание Украины вызывает у фашистов приступы бешенства- не дай Бог другие пример унаследуют.
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15.08.2022 18:36 Відповісти
+16
Скоро заборонять продавати жовті і сині фарби.
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15.08.2022 18:35 Відповісти
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Пачіму ви ніпусксєтє міня на концерт Басти?!?!
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15.08.2022 18:29 Відповісти
з "конфіскацією предмета адміністративного правопорушення" - пєзта флешкє..
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15.08.2022 18:29 Відповісти
вышак юсб ломится..
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15.08.2022 18:32 Відповісти
Скоро заборонять продавати жовті і сині фарби.
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15.08.2022 18:35 Відповісти
Само упоминание Украины вызывает у фашистов приступы бешенства- не дай Бог другие пример унаследуют.
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15.08.2022 18:36 Відповісти
Рейтинг кліпу up
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15.08.2022 18:38 Відповісти
Хороша пісня. Хто не знає ось слова

Україно! Свята мати героїв! Зійди до серця мого Шумом Карпатських ручаїв, Боїв славного завойовника Батька Хмеля! Свята! Могутня! Соборна! Слава Україні! Завили сурми, поле палає, Знову орда із боліт наступає, Суне і суне, та ворог не знає, Що на нього в нашім краю Тільки смерть чекає! То не литаври б'ють, то серце в грудях, Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях! Злітають черепа від булави, Всі ординці поховались, бо батько іде на Ви! Військо тримає небо хоругвами, Арійські лицарі вже йдуть за вами! Яка б не сунула орда щурів, З нами сили світу і Боги всіх наших пращурів! Приспів: Біси дохнуть, сонце сходить, Ця земля воїнів родить! Хай сміливих смерть обходить! Гуляй, дике поле! Ворог сунеться без перестану, Із землі прадіди повстануть! І затягне на той світ, враже, Наше дике поле! Нащо дивитися у чан ворожці? Поляжуть всі від меча Запорожців! Знову набігла чорна хмара, Терни перемелю, бо я По роду вільний характерник. На всіх чужинців тут чекає згуба, З Чорного моря Дістає Нептун свого тризуба, Навіки всім легенда показова, І ще покаже свою міць полк Азова!
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15.08.2022 18:40 Відповісти
ніколи не чув зараз послухаю. СЛАВА УКРАЇНІ!!
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15.08.2022 18:53 Відповісти
Можите арестовать пол страны за приготовление украинского борща и продажу сала.идиоты
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15.08.2022 18:59 Відповісти
Не здивуюсь, якщо так і зроблять.
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15.08.2022 19:06 Відповісти
Ничего, ублюдки рашистски, пройдет время и из Крыма бежать будете, будете помнить эту войну минимум лет 200. Сволочи.
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15.08.2022 19:06 Відповісти
Вот так нам надо было с14 г глушить водил маршруток за Владимирский централ! По всей восточной Украине. Опять прокакали. А там нет.
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15.08.2022 19:20 Відповісти
святые слова!
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15.08.2022 20:14 Відповісти
Треба його розстріляти гарний кацап мертвий каца
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15.08.2022 19:33 Відповісти
Так друзі, поширте всім знайомим силку на цей трек !!! зробим пару міліонів переглядів на ютуб!!! гарна пісня
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15.08.2022 21:20 Відповісти
если бы.. через 10 дней или раньше вышел не в кацапском Крыме
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15.08.2022 21:33 Відповісти
 
 