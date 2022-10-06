Финляндия одобрила 9-й пакет военной помощи Украине
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Финляндия предоставит Украине девятый пакет военной помощи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.
Решение об этом принял президент Саули Ниинисте.
Министр обороны Антти Кайкконен заявил, что война, судя по всему, будет долгой и заверил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину.
Информация о содержании, способе доставки или графике оказания помощи не будет разглашаться.
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Ще одна з багатьох країн, що чітко знає, що таке кацапи.
Незабуваємо історію, Угорщина - уламок Австро-Угорської імперії та в часи ДСВ була союзником нацистьської Німеччини і активно воювала на її боці.
Тобто, вони ментально близькі до парашистів - весь час свербить посімперський синдром та нацистьське минуле дає про себе знати.
індекс щастя проте найвищий у світі. з тих пір, як вони відкараскалися від параші.