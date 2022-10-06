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Финляндия одобрила 9-й пакет военной помощи Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

фінляндія

Финляндия предоставит Украине девятый пакет военной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Решение об этом принял президент Саули Ниинисте.

Министр обороны Антти Кайкконен заявил, что война, судя по всему, будет долгой и заверил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину.

Информация о содержании, способе доставки или графике оказания помощи не будет разглашаться.

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Дякую!
Ще одна з багатьох країн, що чітко знає, що таке кацапи.
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06.10.2022 18:26 Ответить
Угорщина теж має знати, а от дивіться.
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06.10.2022 18:38 Ответить
IgorYakovlevich

Незабуваємо історію, Угорщина - уламок Австро-Угорської імперії та в часи ДСВ була союзником нацистьської Німеччини і активно воювала на її боці.
Тобто, вони ментально близькі до парашистів - весь час свербить посімперський синдром та нацистьське минуле дає про себе знати.
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06.10.2022 19:21 Ответить
Финам СПАСИБО. Читал, что их помощь в районе 92 млн. $.
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06.10.2022 18:29 Ответить
при тому, що це маленька країна, де всього 5,5 млн населення.
індекс щастя проте найвищий у світі. з тих пір, як вони відкараскалися від параші.
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06.10.2022 20:17 Ответить
Фіни коли вже скажуть щось - то по ділу і зроблять надійно.
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06.10.2022 18:37 Ответить
Финляндия имеет огромную границу с рф и не боится, как некотрые типа Венгрии. Молодцы и спасибо!
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06.10.2022 19:16 Ответить
підтримка фіннів дуже цінна і вагома
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06.10.2022 19:47 Ответить
 
 