Финляндия одобрила 9-й пакет военной помощи Украине

Финляндия предоставит Украине девятый пакет военной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Решение об этом принял президент Саули Ниинисте.

Министр обороны Антти Кайкконен заявил, что война, судя по всему, будет долгой и заверил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину.

Информация о содержании, способе доставки или графике оказания помощи не будет разглашаться.

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