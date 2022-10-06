Фінляндія схвалила 9-й пакет військової допомоги Україні
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Фінляндія надасть Україні дев’ятий пакет військової допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.
Рішення про це ухвалив президент Саулі Нііністе.
Міністр оборони Антті Кайкконен заявив, що війна, судячи з усього, буде довгою, і запевнив, що Фінляндія продовжить підтримувати Україну.
Інформація про зміст, спосіб доставки або графік надання допомоги не розголошуватиметься.
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Ще одна з багатьох країн, що чітко знає, що таке кацапи.
Незабуваємо історію, Угорщина - уламок Австро-Угорської імперії та в часи ДСВ була союзником нацистьської Німеччини і активно воювала на її боці.
Тобто, вони ментально близькі до парашистів - весь час свербить посімперський синдром та нацистьське минуле дає про себе знати.
індекс щастя проте найвищий у світі. з тих пір, як вони відкараскалися від параші.