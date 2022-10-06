Фінляндія схвалила 9-й пакет військової допомоги Україні

Фінляндія надасть Україні дев’ятий пакет військової допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Рішення про це ухвалив президент Саулі Нііністе.

Міністр оборони Антті Кайкконен заявив, що війна, судячи з усього, буде довгою, і запевнив, що Фінляндія продовжить підтримувати Україну.

Інформація про зміст, спосіб доставки або графік надання допомоги не розголошуватиметься.

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