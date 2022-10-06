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Фінляндія схвалила 9-й пакет військової допомоги Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

фінляндія

Фінляндія надасть Україні дев’ятий пакет військової допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Рішення про це ухвалив президент Саулі Нііністе.

Міністр оборони Антті Кайкконен заявив, що війна, судячи з усього, буде довгою, і запевнив, що Фінляндія продовжить підтримувати Україну.

Інформація про зміст, спосіб доставки або графік надання допомоги не розголошуватиметься.

Читайте: Голова Європарламенту Метсола закликала країни ЄС розпочати постачання танків в Україну

Автор: Богдан Гуньковський
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Ще одна з багатьох країн, що чітко знає, що таке кацапи.
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06.10.2022 18:26 Відповісти
Угорщина теж має знати, а от дивіться.
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06.10.2022 18:38 Відповісти
IgorYakovlevich

Незабуваємо історію, Угорщина - уламок Австро-Угорської імперії та в часи ДСВ була союзником нацистьської Німеччини і активно воювала на її боці.
Тобто, вони ментально близькі до парашистів - весь час свербить посімперський синдром та нацистьське минуле дає про себе знати.
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06.10.2022 19:21 Відповісти
Финам СПАСИБО. Читал, что их помощь в районе 92 млн. $.
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06.10.2022 18:29 Відповісти
при тому, що це маленька країна, де всього 5,5 млн населення.
індекс щастя проте найвищий у світі. з тих пір, як вони відкараскалися від параші.
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06.10.2022 20:17 Відповісти
Фіни коли вже скажуть щось - то по ділу і зроблять надійно.
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06.10.2022 18:37 Відповісти
Финляндия имеет огромную границу с рф и не боится, как некотрые типа Венгрии. Молодцы и спасибо!
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06.10.2022 19:16 Відповісти
підтримка фіннів дуже цінна і вагома
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06.10.2022 19:47 Відповісти
 
 