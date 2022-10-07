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Самый плохой мир между Украиной и Россией лучше продолжения войны, - Эрдоган

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган счмтает, что самый плохой мир в Украине лучше войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Высоко оценивается посредническая роль нашей страны в российско-украинской войне. С первого дня войны мы приложили огромные усилия, чтобы остановить кровопролитие, предотвратить гибель людей и разрушения", - заявил Эрдоган.

"Все больше становится понятно, что Турция может оказаться в положении, когда обе страны могут разговаривать с обеими сторонами и доверять друг другу. В ходе наших сегодняшних контактов многие европейские лидеры говорили о действиях Турции", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что неприемлемые события на местах усложняют работу, однако Турция и дальше будет продолжать свои усилия, веря в то, что даже самый худший мир лучше войны. Примером важного дипломатического успеха Эрдоган вспоминает открытие зернового коридора и обмен пленными.

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Топ комментарии
+76
ти це в Сирії і в Карабасі скажи, миротворець, пля...
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07.10.2022 00:07
+68
Пєрдоган, ніяких територіальних поступок не буде, якщо ти ще не зрозумів. А перемовинами будуть займатися виключно ЗСУ!
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07.10.2022 00:08
+54
два дні тому

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07.10.2022 00:25
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Страница 2 из 2
Не 20, а 30 лет.И сейчас весь масонский мир за хайских арабов,дорогу шириной в 5 км.им застолбили, хотя их в 1828г.Грибоедов и Пацкевич начали заселть на Кавказ.Заодно и настоящую Бизантию((пол Одэр(ТарТария)бэйджана) прячут и уничтожают. НЕ ПЕРЕВОДЯТ наз-я соборов Пакровский,Знаменский,УШпенский и т.д.
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07.10.2022 09:37 Ответить
Осман знає безперспективність ініціативи, але продовжує агітувати, але якось мляво. Через тиждень МІД Турції таке ж буде говорити. Це просто риторика, османи використали сповна і домоглися свого.
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07.10.2022 01:18 Ответить
Чем больше параша получает по зубам тем больше визгов о мире.
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07.10.2022 01:20 Ответить
Ердоган!
Ти ж знаєш, що це означає!

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07.10.2022 01:21 Ответить
В Туречині інфляція 80% з початку рока!!!!
А це тому ,що Ердоган
замість займатися економікой
на побігкшках в Фуйла
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07.10.2022 01:24 Ответить
Эта инфляция там равно потому, что Эрдоган, настойчиво игнорируя базовые принципы экономической науки, рулит экономикой сам, как пуйло войсками по Белогоровкой.
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07.10.2022 08:39 Ответить
очередной диктатор
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07.10.2022 10:22 Ответить
Кожен "мир" з Московією закінчується війною. КОЖЕН. ЗАКІНЧУЄТЬСЯ. ВІЙНОЮ.
Нам не потрібен "мир", нам потрібна перемога, та знищення рф як держави - це буде гарантія що наші діти не будуть згвалтовані наступним поколінням бурятофашистів.
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07.10.2022 01:29 Ответить
уzкі карапль знаїщь? тібє туда, ****
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07.10.2022 01:39 Ответить
"Самый плохой мир между Украиной и Россией лучше продолжения войны"..
Ага, а почему-то этого никто не предложил в 41-году во время Второй Мировой войны, когда немецкие войска находились уже под Москвой..
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07.10.2022 10:23 Ответить
не називайте ердогана тупим.

хитре теля дві матки ссе.
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07.10.2022 01:44 Ответить
Йди, поц, за їхнім ''ваєнним карабльом''
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07.10.2022 01:53 Ответить
НА ПЕНСИЮ!)
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07.10.2022 02:09 Ответить
Все Ердоган правильно каже .просто не уточнює для кого цей мир буде поганий
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07.10.2022 02:16 Ответить
Why don't you strike the "bitter" peace with Kurds then? Much better than warring with them, isn't it?
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07.10.2022 02:20 Ответить
Прекрати войну с курдами. Мир лучше войны.
Или уйди с северной части Кипра. Мир лучше войны.
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07.10.2022 02:31 Ответить
Не с курдами, а с Гюленом.
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07.10.2022 02:34 Ответить
Он Гюлена в Сирии бомбил?
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07.10.2022 02:40 Ответить
Гюлен его личный враг. Вот пусть с ним договорится.
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07.10.2022 02:42 Ответить
Зачем же он вместо этого воюет с курдами?
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07.10.2022 02:45 Ответить
Самое время Греции начать освобождение Кипра, а Эрдогану предпочесть плохой мир вместо войны.
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07.10.2022 02:43 Ответить
Нічого не вийде. Туреччина 80 млн проти Греції 10 млн і у Туреччини немає таких економічних проблем як у Греції... Греція стала незалежною, тільки тому, що Туреччина тоді була слабка і був такий час. Армія, взагалі годі навіть порівнювати... Просто Туреччина не ввійшла в ЄС саме через те, що в 2004 було звернуто дипломатичне вирішення проблеми Кіпру... От і все.
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07.10.2022 10:16 Ответить
ОМГ... У кого у кого, но у Османской империи была такая длинная история плохих миров с рашкой, что кто-бы говорил о хорошем пдохом мире, но только не Эрдоган. Если бы не французы с британцами в 1850х, то очередной плохой мир с рашкой закончился бы оккупацией Стамбула и потерей проливов.
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07.10.2022 02:40 Ответить
Эрдоган отрабатывает скидки на газ и отсрочки. Ничего личного, only business there
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07.10.2022 13:58 Ответить
Найгірший мир так бачу:
Нема Москви... і Пітера немає...
і десь там у Владивостоку дотліває...
остання крихта ядерного попелу від того,
що називалося колись було РФ.


Отож, РФ уже немає... Але й війни уже немає теж.
...
Але я не поділяю такої жорстокості президента Ердогана - нам немає необхідності повністю спалювати РФ - достатньо досягти такої явної переваги і перемоги, щоб путінський режим став безсилим - таким чином ми не тільки себе, але побічно ще й населення Росії врятуємо.
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07.10.2022 02:47 Ответить
Ердоган, покажи приклад: замирися з курдами.
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07.10.2022 02:50 Ответить
То він пропонує здатися чи як? Та ми всі миру хочемо,але наш мир можливий тільки тоді,коли русня втече з нашої України ( це гірший варіант), або рабсія перестане існувати (кращий віріант). У нас вже були мирні мінські угоди, наїлися "миру" того кацапського...
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07.10.2022 02:57 Ответить
Назад - в будущее?

Известное письмо:

Дарагой Турецкий султан.

Не надо нас дурить- мы знает, чего стоит «мир» с москалями.

Сказки про хорший-плохой мир оставьте для своих подданных.

Запорожские казаки свободной Украины.
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07.10.2022 04:22 Ответить
Султан Махмуд IV запорожским козакам.

Я, султан, сын Магомета, брат солнца и луны, внук и наместник божий, владелец царств - Македонского, Вавилонского, Иерусалимского, Великого и Малого Египта, царь над царями, властелин над властелинами, необыкновенный рыцарь, никем не победимый, неотступный хранитель гроба Иисуса Христа, попечитель самого Бога, надежда и утешение мусульман, смущение и великий защитник христиан, - повелеваю вам, запорожские козаки, сдаться мне добровольно и без всякого сопротивления и меня вашими нападениями не заставлять беспокоить.

Султан турецкий Махмуд IV.

Ответ Запорожцев Магомету IV

Запорожские казаки турецкому султану!

Ты, султан, чёрт турецкий, и проклятого чёрта брат и товарищ, самого Люцифера секретарь. Какой ты к чёрту рыцарь, когда голой жопой ежа не убьёшь. Чёрт ты, высрана твоя морда. Не будешь ты, сукин ты сын, сынов христианских под собой иметь, твоего войска мы не боимся, землёй и водой будем биться с тобой, ******** твою мать.

Вавилонский ты повар, Македонский колесник, Иерусалимский пивовар, Александрийский *******, Большого и Малого Египта свинопас, Армянский ворюга, Татарский сагайдак, Каменецкий палач, всего света и подсвета дурак, самого аспида внук и нашего *** крюк. Свиная ты морда, кобылиная срака, мясницкая собака, некрещённый лоб, ну и мать твою **.

Вот так тебе запорожцы ответили, плюгавому. Не будешь ты даже свиней у христиан пасти. Этим кончаем, поскольку числа не знаем и календаря не имеем, месяц в небе, год в книге, а день такой у нас, какой и у вас, за это поцелуй в сраку нас!

Подписали: Кошевой атаман Иван Сирко со всем лагерем Запорожским
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07.10.2022 10:31 Ответить
Вселенский Патриарх Варфоломей I в деревне Айос Теодорос на острове Имроз в Турции. Учился в средней греческой школе в Стамбуле. Затем по окончании в 1961 году богословской школы на острове Халки был рукоположен в диакона. В 1961-1963 годах служил офицером в турецкой армии.
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07.10.2022 11:00 Ответить
Чи його неправильно інформують , чи він реально ******** . Йому не показали фото з Бучі , Ізюму , катівень на окупованих територіях і в рф , насслідків ЩОДЕННИХ бомбардувань міст і сіл України ? Передайте йому , що Українці в тисячу раз більше бажають миру - але в нас немає іншого виходу , як захищатися і нищити ворога . Інакше свинособаки просто повбивають нас .
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07.10.2022 04:40 Ответить
Чего, Эрдогану ***** подогнало бесплатный газ, а взамен потребовало плохой мир с Украиной? Дулю. Хай Эрдоган продажный сам и целуется с *****м за тот газ. Слава ЗСУ!
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07.10.2022 04:51 Ответить
Урюк,іди нах...
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07.10.2022 05:12 Ответить
Ну так помирись с курдами, в чём дело? Или ЄТО ДРУГОЕ?
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07.10.2022 05:31 Ответить
...нет, господин-султан, действо только начинаеться, мы отомстим еще за "денацификацию Екатиерины II" , ну а потом оставим только избушку на курьих ножках)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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07.10.2022 05:36 Ответить
Фантаст, он верит в мир
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07.10.2022 06:05 Ответить
Найгірший мир між Україною та Росією веде за продовження війни
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07.10.2022 06:24 Ответить
"Белый шум". Эрдоган идёт нах.
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07.10.2022 06:33 Ответить
Щось дуже вже багато останнім часом появилось хлопчиків-хористів, які співають про "мир" з москалями...не фальшивте в світовому хорі, перестаньте співати
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07.10.2022 06:35 Ответить
А не пашет бы ты, миротворец Хренов, на уй!
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07.10.2022 06:42 Ответить
найгірший мир ,то і є початком наступної війни....
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07.10.2022 06:45 Ответить
Та ні,діду,посунься,закрий рота і почекай трохи,поки ЗСУ закінчать свою роботу.Щоб ти,і тобі подібні не могли нарешті на українській крові свої гешефти робити.
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07.10.2022 07:04 Ответить
Це усе показує, що Ердоган і інші "янголи миру" - продажні хвойди. Най йдуть у сраку. ЗСУ знають свою роботу.
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07.10.2022 07:24 Ответить
Ердоганам, маскам, папам і тд по списку, сім, хто закликає Україну (не %уйла, на хвилиночку!!!) до якогось миру, треба приїхати і відвідати Бучу, Ізюм, Маріуполь, Харків, поспілкуватися з людьми (********* так хотів же зважати на думку людей!), а потім нехай вони озвучать умови "миру" (за їх думкою)
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07.10.2022 07:27 Ответить
Віддай Анталію москалям, вони можуть рєхверендум забамбєшити. А потім розкажи про мир.
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07.10.2022 07:34 Ответить
Ця заява - подяка за відстрочку газових платежів лаптєстану.
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07.10.2022 08:01 Ответить
Можливо, він про той мир про який сухумський бабуін в Стамбулі з росіянами на початку війни домовлявся? Вчора навіть Валька-Стакан про цей мир згадала. І сказала що практично все було домовлено. Мені ну ду-у-у-же цікаві подробиці тої домовленості. Чому ніхто з наших діячів їх не озвучував?
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07.10.2022 08:05 Ответить
Найгірший мир для нас кращий за війну ?
Навряд чи.
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07.10.2022 08:12 Ответить
Ердоган. Іди *****. Або мир на умовах України або війна до переможного для України кінця. Чув що Ліз Трас сказала? Ото її слова зарубай собі на носі і її точку зору сприймай як єдину можливу.
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07.10.2022 08:18 Ответить
Якщо закінчити війну сьогодні, то ми її не закриємо, а передамо своїм дітям чи онукам. Адже спіраль історії постійно повертає нас на коло війни з Росією. Потрібна не швидка, а повна перемога. Російська держава перестане існувати - і зникне загроза не тільки для України, але й для всього світу", - переконує Герой України Пономаренко.
Джерело: https://censor.net/ua/n3371895
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07.10.2022 08:25 Ответить
Ага - щасс...
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07.10.2022 08:26 Ответить
Мир, конечно, лучше. После нашей победы.
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07.10.2022 08:33 Ответить
А де Пердуган був 7-8 років тому ? Чому він оді не виступав за мир ? чи йому були байдужі всі кримські татари ?
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07.10.2022 08:39 Ответить
Опа турок хоче , але що? Хоче преференцій , вибори в Туреччині .От і хоче Ердоган перемогти на цих виборах , і дальше просувати свій тюркський мір , це х@йло турецький .
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07.10.2022 08:40 Ответить
Любой мир, при котором хоть один кацапский солдат будет на нашей земле, - это есть самое настоящее продолжение войны. Это и есть стратегический план путина уничтожить нашу страну. Заключить такой "мир", при котором он будет зарабатывать по 500 млрд долларов в год, а у нас не будет ни одного инвестора, так как они будут боятся повторения войны.

Напоминаю: путин в любой день может разрушить этот "мирный договор", устроив провокацию с парой сотней трупов своих же граждан. Для него это проще простого, еще одна операция под чужим флагом. И в любой момент начать снова войну, обвинив в ней нас. Мира не будет со страной, где нету демократических СМИ и независимого суда, которые и должны пресекать такого рода провокации. Иначе война будет еще, еще и еще, только через 2-3 года, за которые чмоня подготовит 1.5-2 млн будущих военных и создаст несколько десятков тысяч новых ракет. Такой возможности мы не дадим ему никогда. Мы уничтожим его режим раз и навсегда, лучше шанса нам история никогда не предоставит.
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07.10.2022 08:52 Ответить
Мирися з Робітничою партією Курдистану!
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07.10.2022 09:04 Ответить
Правильно, тільки мир повинен бути на умовах України.
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07.10.2022 09:13 Ответить
Ти дивись, такий собі меркельонок.
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07.10.2022 09:13 Ответить
"Договор, подписанный с россией, не стоит бумаги на которой написан."
Отто фон Бисмарк

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07.10.2022 09:20 Ответить
Помидорычу уже пора на пенсию. Реально достал он с этой маниакальной идеей мира с русней.
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07.10.2022 09:20 Ответить
Эрдогану уже доложили, сколько он заработал на краденом украинском зерне? А на пропущенных через Босфор системах С-300? Тот еще "миротворец"!
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07.10.2022 09:23 Ответить
ну да .. представьте эрдогана в такой ситуации что у него отобрали часть территории он бы в рыло плюнул если бы кто то такие речи толкалал как он сейчас .. урод
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07.10.2022 09:30 Ответить
Старий мудак не розуміє, що РФ не припинить на окупованій території вести війну з мирним населенням України, поки не забереться звідти! А от після звільнення територій і полонених нехай вилазять і волають про мир, щоб кацапи далі не кошмарили далекобійною зброєю !
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07.10.2022 09:31 Ответить
мир будет, после развала России!
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07.10.2022 09:35 Ответить
Какие только хитрожопые эти восточные правители, начиная от турецкого султана кончая принцем саудовской аравии. Думают что они самые умные на свете.
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07.10.2022 09:37 Ответить
шестеркой Путина записался. Он становиться похож на Лукашенка.
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07.10.2022 09:37 Ответить
Все,що потрібно знати про рашистського холуя пердогана, співучасника війни в Україні,рашистського посібника , і ворога українського народу,котрий навязує Україні і її народові не найгірший мир, а рашистське рабство ,в чистому вигляді ,і на умовах рашистського окупанта куйла.
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07.10.2022 09:39 Ответить
Так русня порушила всі договори, які підписувала з 91 року. Яка віра цьому нацистському рейху, поділити цього фашистського монстра на окремі держави, це єдиний вихід.
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07.10.2022 09:43 Ответить
ну собственно тут самое время вспомнить о курдах, о Северном Кипре и о Сирии... всё отдать всем и жить в мире, ну и да, уйти на пенсию проиграв на выборах )
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07.10.2022 09:46 Ответить
Хай би Сирія захопила частину території Туреччини, розпи.дячила решту і Б.Асад пафосно запропонував Ердогану "любий (найгірший) мир". Бо він, кращий за любу війну... Пішов нах. Бусурман.
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07.10.2022 10:07 Ответить
Султан новоиспечённый хренов. Экономика в жопе. Прирос к мордору газом, помидорами, курортами. Миротворцем заделался.
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07.10.2022 10:14 Ответить
Эрдогашка загоняет. Понятно, что он брат-близнец пуйла, понятно, что вся промова исключительно для внутреннего потребления, но надо и совесть иметь. Или Аллах не завещал?
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07.10.2022 10:15 Ответить
Коли у Туреччини хтось з сусідів (Іран, Ірак, або Сирія тощо) відіжмуть третину землі - пан Ердоган так само вважатиме?
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07.10.2022 10:25 Ответить
Для Ердогана, а не для України.
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07.10.2022 10:32 Ответить
я за поганий мир але лише коли Україна буде в кордонах 91 року. Інакше, ніфіга це не мир, а лише передих для орди.
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07.10.2022 10:41 Ответить
*****!
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07.10.2022 10:41 Ответить
А чого ж ти збивав кацапські літаки над Сирією? Та запустив би кацапських "миротворців" на 20% території Туреччини. І жив би з ними мирно та щасливо... Мир же на будь-яких умовах з кацапами кращий за будь-що? Правильно? То чому б і не на таких?
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07.10.2022 11:47 Ответить
и почемуже тогда ты продолжаешь воевать против курдов миротворец ****? Садитесь за стол переговоров!
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07.10.2022 12:08 Ответить
"Когда на человека напала бешеная собака надо защищать человека. А не и человека и бешеную собаку. И не пытаться примирить их. Типа, давайте, человек и бешеная собака, примиритесь друг с другом. Плохой мир лучше хорошей войны. Человек пусть уступит бешеной собаке свой бок. Ведь типа не последний. А та даст обещание больше его не трогать. Ограничиться только одним боком. Соглашение!"
(с) Андрей Фролов
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07.10.2022 12:23 Ответить
Кращий для бізнесу Туреччини і особисто Ердогана! Більше ні для кого, навіть для Росії ( в світлі її майбутнього)...
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07.10.2022 12:37 Ответить
поглядим, чего завтра скажет зеленский эрдогану. и наоборот.
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07.10.2022 12:37 Ответить
Маючи такого адвоката, Путін буде продовжувати. Ердоган не посередник, а адвокат агресора. Кожний раз роблячи заяви ЗОНДУЄ для Путіна...
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07.10.2022 12:40 Ответить
Двуликий Эрдоганус
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07.10.2022 12:40 Ответить
Что, российских "отдыхающих" на турецких курортах поубавилось? Турбизнес страдает?
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07.10.2022 12:43 Ответить
Эрдоган опустился от уровня великого Эрдогана, до уровня Лукашенко. Просто стыд!
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07.10.2022 12:58 Ответить
Дайте Ердогану сала 🐷🐷🐷
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07.10.2022 13:00 Ответить
Редагуйте переклад, а то станете УП.
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07.10.2022 13:25 Ответить
Знову почалось!!! Худий мир краще за війну! Знаємо, знаємо без попа, що в неділю свято!
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07.10.2022 13:27 Ответить
Не обращайте внимания, Эрдоган отрабатывает ртом газовые скидки и отсрочки. Чисто для кацапорынка.
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07.10.2022 13:59 Ответить
пошёл он на ***,***ловский подпевала!
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07.10.2022 14:04 Ответить
ХВАТИТ ЧИТАТЬ СТАРЫЕ КНИЖКИ !!!
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07.10.2022 20:08 Ответить
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