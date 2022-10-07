Найгірший мир між Україною та Росією кращий, ніж продовження війни, - Ердоган
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що найгірший мир в Україні кращий за війну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Високо оцінюється посередницька роль нашої країни у російсько-українській війні. З першого дня війни ми доклали величезних зусиль, щоб зупинити кровопролиття, запобігти загибелі людей та руйнуванням", - заявив Ердоган.
"Дедалі більше стає зрозуміло, що Туреччина може опинитися у становищі, коли обидві країни можуть розмовляти з обома сторонами та довіряти одна одній. Під час наших сьогоднішніх контактів багато європейських лідерів говорили про дії Туреччини", - додав Ердоган.
Він додав, що неприйнятні події на місцях ускладнюють роботу, проте Туреччина і далі буде продовжувати свої зусилля, вірячи в те, що навіть найгірший світ кращий за війну. Як приклад важливого дипломатичного успіху Ердоган згадує відкриття зернового коридору та обмін полоненими.
Будь ласка, зачекайте...
Ти ж знаєш, що це означає!
А це тому ,що Ердоган
замість займатися економікой
на побігкшках в Фуйла
Нам не потрібен "мир", нам потрібна перемога, та знищення рф як держави - це буде гарантія що наші діти не будуть згвалтовані наступним поколінням бурятофашистів.
Ага, а почему-то этого никто не предложил в 41-году во время Второй Мировой войны, когда немецкие войска находились уже под Москвой..
хитре теля дві матки ссе.
Или уйди с северной части Кипра. Мир лучше войны.
Нема Москви... і Пітера немає...
і десь там у Владивостоку дотліває...
остання крихта ядерного попелу від того,
що називалося колись було РФ.
Отож, РФ уже немає... Але й війни уже немає теж.
...
Але я не поділяю такої жорстокості президента Ердогана - нам немає необхідності повністю спалювати РФ - достатньо досягти такої явної переваги і перемоги, щоб путінський режим став безсилим - таким чином ми не тільки себе, але побічно ще й населення Росії врятуємо.
Известное письмо:
Дарагой Турецкий султан.
Не надо нас дурить- мы знает, чего стоит «мир» с москалями.
Сказки про хорший-плохой мир оставьте для своих подданных.
Запорожские казаки свободной Украины.
Я, султан, сын Магомета, брат солнца и луны, внук и наместник божий, владелец царств - Македонского, Вавилонского, Иерусалимского, Великого и Малого Египта, царь над царями, властелин над властелинами, необыкновенный рыцарь, никем не победимый, неотступный хранитель гроба Иисуса Христа, попечитель самого Бога, надежда и утешение мусульман, смущение и великий защитник христиан, - повелеваю вам, запорожские козаки, сдаться мне добровольно и без всякого сопротивления и меня вашими нападениями не заставлять беспокоить.
Султан турецкий Махмуд IV.
Ответ Запорожцев Магомету IV
Запорожские казаки турецкому султану!
Ты, султан, чёрт турецкий, и проклятого чёрта брат и товарищ, самого Люцифера секретарь. Какой ты к чёрту рыцарь, когда голой жопой ежа не убьёшь. Чёрт ты, высрана твоя морда. Не будешь ты, сукин ты сын, сынов христианских под собой иметь, твоего войска мы не боимся, землёй и водой будем биться с тобой, ******** твою мать.
Вавилонский ты повар, Македонский колесник, Иерусалимский пивовар, Александрийский *******, Большого и Малого Египта свинопас, Армянский ворюга, Татарский сагайдак, Каменецкий палач, всего света и подсвета дурак, самого аспида внук и нашего *** крюк. Свиная ты морда, кобылиная срака, мясницкая собака, некрещённый лоб, ну и мать твою **.
Вот так тебе запорожцы ответили, плюгавому. Не будешь ты даже свиней у христиан пасти. Этим кончаем, поскольку числа не знаем и календаря не имеем, месяц в небе, год в книге, а день такой у нас, какой и у вас, за это поцелуй в сраку нас!
Подписали: Кошевой атаман Иван Сирко со всем лагерем Запорожским
Навряд чи.
Джерело: https://censor.net/ua/n3371895
Напоминаю: путин в любой день может разрушить этот "мирный договор", устроив провокацию с парой сотней трупов своих же граждан. Для него это проще простого, еще одна операция под чужим флагом. И в любой момент начать снова войну, обвинив в ней нас. Мира не будет со страной, где нету демократических СМИ и независимого суда, которые и должны пресекать такого рода провокации. Иначе война будет еще, еще и еще, только через 2-3 года, за которые чмоня подготовит 1.5-2 млн будущих военных и создаст несколько десятков тысяч новых ракет. Такой возможности мы не дадим ему никогда. Мы уничтожим его режим раз и навсегда, лучше шанса нам история никогда не предоставит.
Отто фон Бисмарк
(с) Андрей Фролов