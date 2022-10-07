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Новости За рубежом
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США ликвидировали двух главарей ИГИЛ в Сирии, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

іділ

Соединенные Штаты провели успешную контртеррористическую операцию на севере Сирии, в ходе которой ликвидировали трех главарей "Исламского государства".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники – представители оборонного ведомства – в CNN.

США нанесли авиаудар на севере Сирии.

В результате удара были убиты Абу Ала, один из пяти ведущих лидеров ИГИЛ и заместитель лидера ИГИЛ в Сирии, и Абу Муад аль-Кахтани - чиновник ИГИЛ, ответственный за работу с пленными.

Отмечается, что во время этой американской операции никто из американских военнослужащих не пострадал и не погиб, а американское оборудование не было повреждено или потеряно в результате удара. По первоначальной оценке, никто из гражданских лиц не был убит или ранен.

Авиаудару предшествовал отдельный рейд на северо-востоке Сирии, в результате которого в среду был уничтожен чиновник ИГИЛ Раккана Вахида аль-Шаммри. Он известен тем, что способствовал контрабанде оружия и бойцов для поддержки операций ИГИЛ.

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Топ комментарии
+18
Величезне прохання до США :
Терміново ліквідуйте головного терориста в кремлі , бо буде біда на Землі ‼️
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07.10.2022 07:47
+6
"Вы, трое, оба ко мне!" (с)
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07.10.2022 07:49
+5
Там двох ліквідували, хоча вони ЯЗ світу не погрожують. А тут одного який півсвіту погрожує знищити не можуть(нехочуть) знищити. Щось тут не те..
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07.10.2022 08:25
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США ліквідували двох ватажків ІДІЛ у Сирії, - CNN Джерело: https://censor.net/ua/n3372039

під час якої ліквідували трьох ватажків "Ісламської держави". Джерело: https://censor.net/ua/n3372039
Так сколько ? Вы уже определитесь цензор.
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07.10.2022 07:45 Ответить
"Вы, трое, оба ко мне!" (с)
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07.10.2022 07:49 Ответить
Читайте уважно , там є всі три !
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07.10.2022 08:03 Ответить
Величезне прохання до США :
Терміново ліквідуйте головного терориста в кремлі , бо буде біда на Землі ‼️
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07.10.2022 07:47 Ответить
Союзничків ********** поменшало...)))
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07.10.2022 08:23 Ответить
Там двох ліквідували, хоча вони ЯЗ світу не погрожують. А тут одного який півсвіту погрожує знищити не можуть(нехочуть) знищити. Щось тут не те..
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07.10.2022 08:25 Ответить
Вы не учли тот факт, что пол мира исчезнет без ответки.
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07.10.2022 09:50 Ответить
остался еще один ватажок бункерный
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07.10.2022 08:45 Ответить
При ударе по бункеру люди тоже не пострадают.
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07.10.2022 08:51 Ответить
Дался вам тот игил. Задача номер раз - рашка
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07.10.2022 09:17 Ответить
Как так, а сохранить им лицо и владу?
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07.10.2022 09:31 Ответить
на очереди - пыня
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07.10.2022 09:45 Ответить
Краще б одного ватажка рф ...
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07.10.2022 10:04 Ответить
пескова и ***** убили что ли ? )))
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07.10.2022 10:15 Ответить
от чого тих бандитів можна, а путлера ніяк не ліквідують. можна ж і міжнародний трибунал організувати, і всі законні підстави будуть.
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07.10.2022 10:28 Ответить
один путлер несет угрозу планете больше чем сумма всех террористов на планете
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07.10.2022 10:31 Ответить
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07.10.2022 10:38 Ответить
Ще одного ватажка в північному ІДІЛі треба мочканути - недопрацьовуєте
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07.10.2022 10:58 Ответить
Информация для партнёров. Главное зло сидит в бункере на параше.
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07.10.2022 11:28 Ответить
чем эти террористы отличаются от кацапов?тем что у игила пока к счастью нет ядерного оружия.
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07.10.2022 13:57 Ответить
 
 