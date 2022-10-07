УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11707 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
4 086 22
ліквідація (1960) США (14499) ІДІЛ (284)

США ліквідували двох ватажків ІДІЛ у Сирії, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

іділ

Сполучені Штати провели успішну контртерористичну операцію на півночі Сирії, під час якої ліквідували трьох ватажків "Ісламської держави".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела - представники оборонного відомства – у CNN.

США завдали авіаудару на півночі Сирії.

Унаслідок удару було вбито Абу Ала, одного з п'яти провідних лідерів ІДІЛ і заступника лідера ІДІЛ у Сирії, та Абу Муад аль-Кахтані - посадовця ІДІЛ, відповідального за роботу з полоненими.

Зазначається, що під час цієї американської операції ніхто з американських військовослужбовців не постраждав і не загинув, а американське обладнання не було пошкоджено або втрачено внаслідок удару. За первинною оцінкою, ніхто з цивільних осіб не був убитий або поранений.

Авіаудару передував окремий рейд на північному сході Сирії, унаслідок якого в середу було знищено посадовця ІДІЛ Раккана Вахіда аль-Шаммрі. Він відомий тим, що сприяв контрабанді зброї та бійців для підтримки операцій ІДІЛ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден заявив про ліквідацію лідера "Ісламської держави": Зробили світ безпечнішим

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+18
Величезне прохання до США :
Терміново ліквідуйте головного терориста в кремлі , бо буде біда на Землі ‼️
показати весь коментар
07.10.2022 07:47
+6
"Вы, трое, оба ко мне!" (с)
показати весь коментар
07.10.2022 07:49
+5
Там двох ліквідували, хоча вони ЯЗ світу не погрожують. А тут одного який півсвіту погрожує знищити не можуть(нехочуть) знищити. Щось тут не те..
показати весь коментар
07.10.2022 08:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
США ліквідували двох ватажків ІДІЛ у Сирії, - CNN Джерело: https://censor.net/ua/n3372039

під час якої ліквідували трьох ватажків "Ісламської держави". Джерело: https://censor.net/ua/n3372039
Так сколько ? Вы уже определитесь цензор.
показати весь коментар
07.10.2022 07:45 Відповісти
"Вы, трое, оба ко мне!" (с)
показати весь коментар
07.10.2022 07:49 Відповісти
Читайте уважно , там є всі три !
показати весь коментар
07.10.2022 08:03 Відповісти
Величезне прохання до США :
Терміново ліквідуйте головного терориста в кремлі , бо буде біда на Землі ‼️
показати весь коментар
07.10.2022 07:47 Відповісти
Союзничків ********** поменшало...)))
показати весь коментар
07.10.2022 08:23 Відповісти
Там двох ліквідували, хоча вони ЯЗ світу не погрожують. А тут одного який півсвіту погрожує знищити не можуть(нехочуть) знищити. Щось тут не те..
показати весь коментар
07.10.2022 08:25 Відповісти
Вы не учли тот факт, что пол мира исчезнет без ответки.
показати весь коментар
07.10.2022 09:50 Відповісти
остался еще один ватажок бункерный
показати весь коментар
07.10.2022 08:45 Відповісти
При ударе по бункеру люди тоже не пострадают.
показати весь коментар
07.10.2022 08:51 Відповісти
Дался вам тот игил. Задача номер раз - рашка
показати весь коментар
07.10.2022 09:17 Відповісти
Как так, а сохранить им лицо и владу?
показати весь коментар
07.10.2022 09:31 Відповісти
на очереди - пыня
показати весь коментар
07.10.2022 09:45 Відповісти
Краще б одного ватажка рф ...
показати весь коментар
07.10.2022 10:04 Відповісти
пескова и ***** убили что ли ? )))
показати весь коментар
07.10.2022 10:15 Відповісти
от чого тих бандитів можна, а путлера ніяк не ліквідують. можна ж і міжнародний трибунал організувати, і всі законні підстави будуть.
показати весь коментар
07.10.2022 10:28 Відповісти
один путлер несет угрозу планете больше чем сумма всех террористов на планете
показати весь коментар
07.10.2022 10:31 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2022 10:38 Відповісти
Ще одного ватажка в північному ІДІЛі треба мочканути - недопрацьовуєте
показати весь коментар
07.10.2022 10:58 Відповісти
Информация для партнёров. Главное зло сидит в бункере на параше.
показати весь коментар
07.10.2022 11:28 Відповісти
чем эти террористы отличаются от кацапов?тем что у игила пока к счастью нет ядерного оружия.
показати весь коментар
07.10.2022 13:57 Відповісти
 
 