США ліквідували двох ватажків ІДІЛ у Сирії, - CNN

Сполучені Штати провели успішну контртерористичну операцію на півночі Сирії, під час якої ліквідували трьох ватажків "Ісламської держави".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили джерела - представники оборонного відомства – у CNN.

США завдали авіаудару на півночі Сирії.

Унаслідок удару було вбито Абу Ала, одного з п'яти провідних лідерів ІДІЛ і заступника лідера ІДІЛ у Сирії, та Абу Муад аль-Кахтані - посадовця ІДІЛ, відповідального за роботу з полоненими.

Зазначається, що під час цієї американської операції ніхто з американських військовослужбовців не постраждав і не загинув, а американське обладнання не було пошкоджено або втрачено внаслідок удару. За первинною оцінкою, ніхто з цивільних осіб не був убитий або поранений.

Авіаудару передував окремий рейд на північному сході Сирії, унаслідок якого в середу було знищено посадовця ІДІЛ Раккана Вахіда аль-Шаммрі. Він відомий тим, що сприяв контрабанді зброї та бійців для підтримки операцій ІДІЛ.

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