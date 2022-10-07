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Более половины танкового парка Украины состоит из трофейной техники, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

трофей

Российские вооруженные силы бросают тяжелую бронетехнику при отступлении или капитуляции. Более половины танкового парка Украины состоит из трофейных машин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, перепрофилированная трофейная российская техника составляет значительную часть военной техники Украины. Украина, вероятно, захватила не менее 440 российских основных боевых танков и около 650 других бронемашин с момента вторжения.

По данным британской разведки, "более половины действующего ныне танкового парка Украины потенциально состоит из трофейных машин".

Неспособность российских экипажей уничтожить неповрежденную технику перед отходом или капитуляцией свидетельствует об их плохой подготовке и низком уровне боевой дисциплины. "В условиях сильного напряжения российских формирований на нескольких участках и растущей деморализации войск Россия, вероятнее всего, продолжит терять тяжелое вооружение", - считают в Минобороны Британии.

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Топ комментарии
+19
Ну да! В отличие от европейских и американских союзников бункерный упырь не жуёт сопли в вопросе о поставке танков ВСУ
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07.10.2022 09:28
+12
Тоді дай Боже, тому що зараз їх занадто багато лізе в Україну, з іржавими рушницями в обшарпаних штанах, іноді п'яні та обригані, але вони лізуть як зграя сарани на Україну. Дай Боже нашій армії силу перемогти цих тварин.
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07.10.2022 09:32
+9
Залішанці мають додаткову хромосому: Семен Пожарський «лаяв хана та плювався за московським звичаєм» Конотопська битва
https://nmiu.org/bloh/item/73-yak-kozaki-rozbili-moskovitiv-pid-konotopom


На підступах до Конотопа гетьман влаштував засідку біля села Соснівка, куди удаваним відступом заманив частину московських військ з-під обложеного Конотопа на чолі з князем Семеном Пожарським. Після їх розгрому московити зі своїм командувачем, князем Олексієм Трубецьким, почали відступати з-під Конотопа 9 липня 1659 року. Це відбувалося зі значними втратами.

За підрахунками істориків, у цьому бою полягло 240 московських дворян і жильців, 2 тисячі городових дворян. Загалом нарахували 4769 вбитих і поранених. Втрати козаків і татар склали 2500 осіб. Козацький літописець Самійло Величко та османський історик Наїма подібно переповідають, що полонений князь Семен Пожарський «лаяв хана та плювався за московським звичаєм». Через таку непоштивість і впертість князя і його соратників стратили. Показово, що хан навіть знехтував можливістю значного викупу.
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07.10.2022 09:35
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Ну да! В отличие от европейских и американских союзников бункерный упырь не жуёт сопли в вопросе о поставке танков ВСУ
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07.10.2022 09:28 Ответить
А як бункерний застрілиться - взагалі йому ціни не буде
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07.10.2022 10:22 Ответить
"Русскій лендліз"
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07.10.2022 09:28 Ответить
Дємілітарізація і утілізация кацапав ідьот па плану...
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07.10.2022 09:28 Ответить
Тоді дай Боже, тому що зараз їх занадто багато лізе в Україну, з іржавими рушницями в обшарпаних штанах, іноді п'яні та обригані, але вони лізуть як зграя сарани на Україну. Дай Боже нашій армії силу перемогти цих тварин.
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07.10.2022 09:32 Ответить
Да, підзатарились ми добряче.
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07.10.2022 09:34 Ответить
Залішанці мають додаткову хромосому: Семен Пожарський «лаяв хана та плювався за московським звичаєм» Конотопська битва
https://nmiu.org/bloh/item/73-yak-kozaki-rozbili-moskovitiv-pid-konotopom


На підступах до Конотопа гетьман влаштував засідку біля села Соснівка, куди удаваним відступом заманив частину московських військ з-під обложеного Конотопа на чолі з князем Семеном Пожарським. Після їх розгрому московити зі своїм командувачем, князем Олексієм Трубецьким, почали відступати з-під Конотопа 9 липня 1659 року. Це відбувалося зі значними втратами.

За підрахунками істориків, у цьому бою полягло 240 московських дворян і жильців, 2 тисячі городових дворян. Загалом нарахували 4769 вбитих і поранених. Втрати козаків і татар склали 2500 осіб. Козацький літописець Самійло Величко та османський історик Наїма подібно переповідають, що полонений князь Семен Пожарський «лаяв хана та плювався за московським звичаєм». Через таку непоштивість і впертість князя і його соратників стратили. Показово, що хан навіть знехтував можливістю значного викупу.
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07.10.2022 09:35 Ответить
Заздрю Конотопцям, вільним від рпц!
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07.10.2022 10:43 Ответить
десь писали, що росія витягує з резервів танки 50-60-70 років, то скільки із захоплених танків "на ходу"?
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07.10.2022 09:49 Ответить
Украинцы в этом похожи на финнов, те тоже, в основном затрофеенным советским воевали.
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07.10.2022 10:00 Ответить
На 2021 рік немита мала в строю 3330 танків і близько 10000 на базах зберігання. Додай до 2449 знищених, станом на вчора, 440 затрофеєних і ти побачиш стан їхніх танкових військ. Антикваріат рулить. І це - від Калінінграда до Далекого Сходу.
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07.10.2022 10:18 Ответить
2449 ??
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07.10.2022 10:26 Ответить
давно не слідкую за статистикою.
Але з таким числом вони мають вже на тракторах воювати
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07.10.2022 11:22 Ответить
Антикваріат розконсервовють та відновлюють.
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07.10.2022 11:27 Ответить
А т62 думаешь от хорошей жизни раскупоривают?
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07.10.2022 14:01 Ответить
Звичайно я думаю.. Просто думаю.

ПиСи: Якось не зрозуміло питання поставлено.
Чи ти мені щось на кшалт "Врєд алкоголя во время бєрємєнності" розказати хочеш
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07.10.2022 15:33 Ответить
Нет, вряд-ли ты забеременеешь для таких советов я о том, что кацапы уже пускают запасы советские потому что новое если не кончилось, то осталось сугубо для защиты. И ситуация у них лучше не станет.
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07.10.2022 16:38 Ответить
Вибачай , я не люблю коли питання починається: А ти думаешь, что..
На форумі правда мені немає чого до людей присікатися, але просто рефлекс по життю. :---))

Ясно що "что то пошло нє так"...
"Трі дня" нікак нє заканчіваютЦа і навпаки 3,14-ец подкрался нєзамєтно.

Bydmo!
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07.10.2022 16:51 Ответить
И это хорошо что есть такие трофеи. Даже хваленная Красная армия с ее Танкоградом и "лучшими" танками в мире, не стеснялась воевать на немецких танках
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07.10.2022 10:12 Ответить
Советский ветеран который на Пантере воевал, очень лестно отзывался о ее пушке
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07.10.2022 10:21 Ответить
читав, автор дуже цікаво описував події
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07.10.2022 11:53 Ответить
По танкам у ВСУ щас больше чем до войны
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07.10.2022 10:33 Ответить
Так кто же знал что орки такие пугливые и впечатлительные.
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07.10.2022 10:42 Ответить
("Нездатність російських екіпажів знищити непошкоджену техніку перед відходом чи капітуляцією свідчить про їхню погану підготовку та низький рівень бойової дисциплін"), то все добре, але на мою думку не потрібно про це писати.....
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07.10.2022 12:16 Ответить
Орки не способны это изменить, даже осознавая. Для этого нужно воспитать новое поколение вояк.
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07.10.2022 14:02 Ответить
 
 