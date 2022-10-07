Украине нужны боеприпасы, бронетранспортеры и боевые танки, - Штрак-Циммерманн
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время визита в Украину глава комитета по обороне Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн снова призвала к поставке Украине западных боевых танков и бронетранспортеров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.
"Воля защищать свою страну непреклонна. Но Украина по-прежнему нуждается в нашей поддержке, чтобы пережить зиму. Это касается, прежде всего, боеприпасов, а также доставки бронетранспортеров или боевых танков для оттеснения российских позиций", - сказала Штрак-Циммерманн.
Топ комментарии
+5 Olena Lynch
показать весь комментарий07.10.2022 10:01
+4 Danger Zone
показать весь комментарий07.10.2022 09:43
+4 Michael Oehlenschlaeger
показать весь комментарий07.10.2022 10:39
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий07.10.2022 09:37 Ответить Мне нравится 3
Danger Zone
показать весь комментарий07.10.2022 09:43 Ответить Мне нравится 4
Yuri Gromov
показать весь комментарий07.10.2022 10:07 Ответить Мне нравится 2
Bel Amor
показать весь комментарий07.10.2022 10:01 Ответить Мне нравится 0
Olena Lynch
показать весь комментарий07.10.2022 10:01 Ответить Мне нравится 5
Olexa Pluzh
показать весь комментарий07.10.2022 10:06 Ответить Мне нравится 3
Senator 0eaca536
показать весь комментарий07.10.2022 10:25 Ответить Мне нравится 0
Michael Oehlenschlaeger
показать весь комментарий07.10.2022 10:39 Ответить Мне нравится 4
Andrew Lysenko
показать весь комментарий07.10.2022 22:58 Ответить Мне нравится 0
Aleksey NotBad
показать весь комментарий07.10.2022 10:40 Ответить Мне нравится 0
Nick Nemo
показать весь комментарий07.10.2022 12:21 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...