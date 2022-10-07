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Украине нужны боеприпасы, бронетранспортеры и боевые танки, - Штрак-Циммерманн

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

штрак-ціммерманн

Во время визита в Украину глава комитета по обороне Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн снова призвала к поставке Украине западных боевых танков и бронетранспортеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

"Воля защищать свою страну непреклонна. Но Украина по-прежнему нуждается в нашей поддержке, чтобы пережить зиму. Это касается, прежде всего, боеприпасов, а также доставки бронетранспортеров или боевых танков для оттеснения российских позиций", - сказала Штрак-Циммерманн.

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Топ комментарии
+5
Розумна жінка сміливіше боягузливого балабола Шольца.
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07.10.2022 10:01
+4
Та нас не потрібно вмовляти - ми за. Давайте вже танки і все шо там по списку.
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07.10.2022 09:43
+4
Как случилось так, что прототипы американских дронов, с дальностью нанесения ударов до тысячи и свыше километров, свободно и без ленд-лиза тысячами поступают в руки агрессора из Ирана, а из самой Америки, к тому же по ленд-лизу, ЗСУ не могут добиться получения пары десятков каких-то свич-блэйдов с дальностью до шестисот километров.
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07.10.2022 10:39
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То може вже пора припинити бла-бла, і перейти до справ!
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07.10.2022 09:37 Ответить
Та нас не потрібно вмовляти - ми за. Давайте вже танки і все шо там по списку.
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07.10.2022 09:43 Ответить
Та вона ж не проти, навіть - "за", але, в кінцевому рахунку, вирішують інші.
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07.10.2022 10:07 Ответить
вже ленд-ліз наближається
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07.10.2022 10:01 Ответить
Розумна жінка сміливіше боягузливого балабола Шольца.
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07.10.2022 10:01 Ответить
100@%, німецьким чоловікам місце на кухні!
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07.10.2022 10:06 Ответить
Ленд Лиз от путлера прислал 409 танков уже отремонтированных, а некоторые и вовсе брошены второй армией Третьего мира... в полной боеготовности...Хлопці кажуть... ай да путлєр,ай да Рєзніков...🤣
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07.10.2022 10:25 Ответить
Как случилось так, что прототипы американских дронов, с дальностью нанесения ударов до тысячи и свыше километров, свободно и без ленд-лиза тысячами поступают в руки агрессора из Ирана, а из самой Америки, к тому же по ленд-лизу, ЗСУ не могут добиться получения пары десятков каких-то свич-блэйдов с дальностью до шестисот километров.
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07.10.2022 10:39 Ответить
Иногда лучше жевать чем говорить.
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07.10.2022 22:58 Ответить
сам себя призывает? ох уж эти немцы
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07.10.2022 10:40 Ответить
Нам не боевые танки не нужны!
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07.10.2022 12:21 Ответить
 
 