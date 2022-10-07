Україні потрібні боєприпаси, бронетранспортери та бойові танки, - Штрак-Ціммерманн
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час візиту в Україну голова комітету з оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн знову закликала до постачання Україні західних бойових танків та бронетранспортерів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.
"Воля захищати свою країну непохитна. Але Україна, як і раніше, потребує нашої підтримки, щоб пережити зиму. Це стосується, перш за все, боєприпасів, а також доставки бронетранспортерів або бойових танків для відтіснення російських позицій", - сказала Штрак-Ціммерманн
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