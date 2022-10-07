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Україні потрібні боєприпаси, бронетранспортери та бойові танки, - Штрак-Ціммерманн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

штрак-ціммерманн

Під час візиту в Україну голова комітету з оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн знову закликала до постачання Україні західних бойових танків та бронетранспортерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Bild

"Воля захищати свою країну непохитна. Але Україна, як і раніше, потребує нашої підтримки, щоб пережити зиму. Це стосується, перш за все, боєприпасів, а також доставки бронетранспортерів або бойових танків для відтіснення російських позицій", - сказала Штрак-Ціммерманн

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава оборонного комітету Бундестагу Штрак-Ціммерманн прибула у Київ з дводенним візитом

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+5
Розумна жінка сміливіше боягузливого балабола Шольца.
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07.10.2022 10:01
+4
Та нас не потрібно вмовляти - ми за. Давайте вже танки і все шо там по списку.
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07.10.2022 09:43
+4
Как случилось так, что прототипы американских дронов, с дальностью нанесения ударов до тысячи и свыше километров, свободно и без ленд-лиза тысячами поступают в руки агрессора из Ирана, а из самой Америки, к тому же по ленд-лизу, ЗСУ не могут добиться получения пары десятков каких-то свич-блэйдов с дальностью до шестисот километров.
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07.10.2022 10:39
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То може вже пора припинити бла-бла, і перейти до справ!
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07.10.2022 09:37 Відповісти
Та нас не потрібно вмовляти - ми за. Давайте вже танки і все шо там по списку.
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07.10.2022 09:43 Відповісти
Та вона ж не проти, навіть - "за", але, в кінцевому рахунку, вирішують інші.
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07.10.2022 10:07 Відповісти
вже ленд-ліз наближається
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07.10.2022 10:01 Відповісти
Розумна жінка сміливіше боягузливого балабола Шольца.
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07.10.2022 10:01 Відповісти
100@%, німецьким чоловікам місце на кухні!
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07.10.2022 10:06 Відповісти
Ленд Лиз от путлера прислал 409 танков уже отремонтированных, а некоторые и вовсе брошены второй армией Третьего мира... в полной боеготовности...Хлопці кажуть... ай да путлєр,ай да Рєзніков...🤣
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07.10.2022 10:25 Відповісти
Как случилось так, что прототипы американских дронов, с дальностью нанесения ударов до тысячи и свыше километров, свободно и без ленд-лиза тысячами поступают в руки агрессора из Ирана, а из самой Америки, к тому же по ленд-лизу, ЗСУ не могут добиться получения пары десятков каких-то свич-блэйдов с дальностью до шестисот километров.
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07.10.2022 10:39 Відповісти
Иногда лучше жевать чем говорить.
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07.10.2022 22:58 Відповісти
сам себя призывает? ох уж эти немцы
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07.10.2022 10:40 Відповісти
Нам не боевые танки не нужны!
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07.10.2022 12:21 Відповісти
 
 