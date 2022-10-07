Утром оккупанты трижды обстреляли из пулеметов и минометов Сумщину, - Живицкий
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Оккупанты утром обстреляли Шалыгинскую и Великописаревскую громады на Сумщине.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Белопольская громада. Около 22 вечера россияне обстреляли пограничные села из артиллерии. 5 прилетов.
В то же время по территории Новослободской громады было 4 прилета.
В результате обстрела поврежден дом культуры: выбиты окна и двери; админпомещение: выбиты окна, повреждены входные двери; жилой дом: выбило окна, порубило стены дома, в доме отсутствует электроснабжение.
Почти в 6 утра в Шалыгинской громаде со стороны России было 4 пулеметные очереди. А уже после 7 утра – 2 минометных прилета.
После 9 утра враг открывал огонь по территории Великописаревской громады", - говорится в сообщении.
Отмечается, что детали будут сообщены впоследствии.
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