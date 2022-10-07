Вранці окупанти тричі обстріляли з кулеметів та мінометів Сумщину, - Живицький

Окупанти вранці обстріляли Шалигинську та Великописарівську громади на Сумщині.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Білопільська громада. Близько 22 вечора росіяни обстріляли прикордонні села з артилерії. 5 прильотів.



В той же час по території Новослобідської громади було 4 прильоти.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок культури: повибивані вікна та двері; адмінприміщення: повибивані вікна, пошкоджено вхідні двері; житловий будинок: повибивало вікна, посікло стіни будинку, в будинку відсутнє електропостачання.



Майже о 6 ранку у Шалигинській громаді зі сторони росії були 4 кулеметні черги. А вже після 7 ранку - 2 мінометних прильоти.



Після 9 ранку ворог відкривав вогонь по території Великописарівської громади", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що деталі буде повідомлено згодом.

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