УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11820 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 338 1
війна (56641) обстріл (21178) Сумська область (2211) Живицький Дмитро (465)

Вранці окупанти тричі обстріляли з кулеметів та мінометів Сумщину, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Окупанти вранці обстріляли Шалигинську та Великописарівську громади на Сумщині.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Білопільська громада. Близько 22 вечора росіяни обстріляли прикордонні села з артилерії. 5 прильотів.

В той же час по території Новослобідської громади було 4 прильоти.
Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок культури: повибивані вікна та двері; адмінприміщення: повибивані вікна, пошкоджено вхідні двері; житловий будинок: повибивало вікна, посікло стіни будинку, в будинку відсутнє електропостачання.

Майже о 6 ранку у Шалигинській громаді зі сторони росії були 4 кулеметні черги. А вже після 7 ранку - 2 мінометних прильоти.

Після 9 ранку ворог відкривав вогонь по території Великописарівської громади", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що деталі буде повідомлено згодом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом 6 жовтня рашисти 9 разів обстріляли Сумщину, зафіксовано понад 150 "приходів" - ОВА

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вчора на протязі дня москальська артилерія, вибачте на слові, абсолютно безкарно роз#бувала сумські прикордонні села. Ні одного пострілу у відповідь! Тільки браві доклади оперативного командування та дописи в соц мережах голови ОВА живицького, який в даний час невідомо де знаходиться.
показати весь коментар
07.10.2022 10:55 Відповісти
 
 