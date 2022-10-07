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Рашисты нанесли ракетный удар по Запорожью.
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска ударили по Запорожью, жителей призывают находиться в укрытиях.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Враг нанес ракетный удар по областному центру. Находитесь в укрытиях.
Есть риск повторных обстрелов", - говорится в сообщении.
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Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий07.10.2022 10:12 Ответить Мне нравится 7
Аллоизий #3
показать весь комментарий07.10.2022 10:35 Ответить Мне нравится 0
Yakov Nemo
показать весь комментарий07.10.2022 10:52 Ответить Мне нравится 0
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