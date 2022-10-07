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война (46961) Запорожье (2340) обстрел (20252) Старух (145)

Рашисты нанесли ракетный удар по Запорожью.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,рф,обстріл

Российские оккупационные войска ударили по Запорожью, жителей призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Враг нанес ракетный удар по областному центру. Находитесь в укрытиях.

Есть риск повторных обстрелов", - говорится в сообщении.

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Сьогодні ж дєнь раждєнія ублюдскава лапатнава бункєрнава фюрєра...
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07.10.2022 10:12 Ответить
Надо наступать.
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07.10.2022 10:35 Ответить
Ссуки , как вы ******* , но ни-че-го мы вас всех достанем.
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07.10.2022 10:52 Ответить
 
 