Рашисти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Російські окупаційні війська вдарили по Запоріжжю, жителів закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Знаходитесь в укриттях.

Є ризик повторних обстрілів", - йдеться в повідомленні.

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