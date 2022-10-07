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Рашисти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,рф,обстріл

Російські окупаційні війська вдарили по Запоріжжю, жителів закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Знаходитесь в укриттях.
Є ризик повторних обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Вранці окупанти тричі обстріляли з кулеметів та мінометів Сумщину, - Живицький

Автор: Богдан Гуньковський
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Сьогодні ж дєнь раждєнія ублюдскава лапатнава бункєрнава фюрєра...
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07.10.2022 10:12 Відповісти
Надо наступать.
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07.10.2022 10:35 Відповісти
Ссуки , как вы ******* , но ни-че-го мы вас всех достанем.
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07.10.2022 10:52 Відповісти
 
 