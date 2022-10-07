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Рашисти завдали ракетного удару по Запоріжжю
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська вдарили по Запоріжжю, жителів закликають перебувати в укриттях.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Знаходитесь в укриттях.
Є ризик повторних обстрілів", - йдеться в повідомленні.
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Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар07.10.2022 10:12 Відповісти Мені подобається 7
Аллоизий #3
показати весь коментар07.10.2022 10:35 Відповісти Мені подобається 0
Yakov Nemo
показати весь коментар07.10.2022 10:52 Відповісти Мені подобається 0
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