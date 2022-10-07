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Утром ВСУ сбили российский "Аллигатор" на юге, - Командование Воздушных сил

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

алігатор

На юге зенитное ракетное подразделение Воздушных сил Вооруженных сил Украины сегодня утром уничтожило российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Об этом сообщило командование Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.

"7 октября около 8:00 на юге Украины зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Центр" Воздушных сил уничтожен ударный вертолет оккупантов Ка-52 "Аллигатор", - говорится в сообщении.

Читайте также: На южном направлении уничтожены еще два вражеских беспилотника, - Воздушные силы ВСУ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+10
Народжений повзати літати не може. Слава ЗСУ!
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07.10.2022 10:47
+8
алигатар? ))) нехай будет алихатер)))
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07.10.2022 11:00
+6
доброго ранку
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07.10.2022 10:46
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07.10.2022 10:46 Ответить
доброго ранку
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07.10.2022 10:46 Ответить
Народжений повзати літати не може. Слава ЗСУ!
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07.10.2022 10:47 Ответить
Экипаж ватолёта в составе: пилота звали Али, а фамилия штурмана Гатор
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07.10.2022 10:49 Ответить
Да і хер з ним з цим крокодилом. Головне, щоб орки, які там находилися без рук і ніг доповзли до параші. Нам чужого дерьма не потрібно. Після нашої Перемоги зі своїм гівном буде багато роботи.
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07.10.2022 10:50 Ответить
збитий кацапський алігатор - як раз до ранкової кави
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07.10.2022 10:51 Ответить
Не сбили, а провели быструю посадку в рамках учений
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07.10.2022 10:53 Ответить
Най ті орки-інваліди залишаться живими доріканнями своєму населенню (народом це назвати язик не повернеться). Най походять по інстанціях (якщо буде чим ходити) та почують "мивастуданіпасилалі"! Най отримають свої обіцяні "великі" гроші за вбивство людей! Най та територія, населена орками та що уявила себе державою направить свої гроші (якщо вони будуть) на утримання цих інвалідів, яких вона понаробила!
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07.10.2022 10:58 Ответить
алигатар? ))) нехай будет алихатер)))
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07.10.2022 11:00 Ответить
"Кракодили не літають. " Не вмієш літати нічого вимахуватися"!
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07.10.2022 11:04 Ответить
Какой аллигатор , кацапская моль .
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07.10.2022 11:24 Ответить
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07.10.2022 11:39 Ответить
 
 