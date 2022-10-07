Утром ВСУ сбили российский "Аллигатор" на юге, - Командование Воздушных сил
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На юге зенитное ракетное подразделение Воздушных сил Вооруженных сил Украины сегодня утром уничтожило российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".
Об этом сообщило командование Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.
"7 октября около 8:00 на юге Украины зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Центр" Воздушных сил уничтожен ударный вертолет оккупантов Ка-52 "Аллигатор", - говорится в сообщении.
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