Утром ВСУ сбили российский "Аллигатор" на юге, - Командование Воздушных сил

На юге зенитное ракетное подразделение Воздушных сил Вооруженных сил Украины сегодня утром уничтожило российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Об этом сообщило командование Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.

"7 октября около 8:00 на юге Украины зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Центр" Воздушных сил уничтожен ударный вертолет оккупантов Ка-52 "Аллигатор", - говорится в сообщении.

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