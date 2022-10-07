Вранці ЗСУ збили російський "Алігатор" на півдні, - Командування Повітряних сил
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На півдні зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил Збройних сил України сьогодні вранці знищив російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".
Про це повідомило командування Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"7 жовтня близько 8:00 на півдні України зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Центр" Повітряних сил знищено ударний вертоліт окупантів Ка-52 "Алігатор", - ідеться в повідомленні.
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