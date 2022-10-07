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Вранці ЗСУ збили російський "Алігатор" на півдні, - Командування Повітряних сил

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

алігатор

На півдні зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил Збройних сил України сьогодні вранці знищив російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомило командування Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ

"7 жовтня близько 8:00 на півдні України зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Центр" Повітряних сил знищено ударний вертоліт окупантів Ка-52 "Алігатор", - ідеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На південному напрямку знищено ще два ворожі безпілотники, - Повітряні сили ЗСУ. ВIДЕО

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+10
Народжений повзати літати не може. Слава ЗСУ!
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07.10.2022 10:47
+8
алигатар? ))) нехай будет алихатер)))
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07.10.2022 11:00
+6
доброго ранку
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07.10.2022 10:46
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07.10.2022 10:46 Відповісти
доброго ранку
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07.10.2022 10:46 Відповісти
Народжений повзати літати не може. Слава ЗСУ!
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07.10.2022 10:47 Відповісти
Экипаж ватолёта в составе: пилота звали Али, а фамилия штурмана Гатор
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07.10.2022 10:49 Відповісти
Да і хер з ним з цим крокодилом. Головне, щоб орки, які там находилися без рук і ніг доповзли до параші. Нам чужого дерьма не потрібно. Після нашої Перемоги зі своїм гівном буде багато роботи.
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07.10.2022 10:50 Відповісти
збитий кацапський алігатор - як раз до ранкової кави
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07.10.2022 10:51 Відповісти
Не сбили, а провели быструю посадку в рамках учений
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07.10.2022 10:53 Відповісти
Най ті орки-інваліди залишаться живими доріканнями своєму населенню (народом це назвати язик не повернеться). Най походять по інстанціях (якщо буде чим ходити) та почують "мивастуданіпасилалі"! Най отримають свої обіцяні "великі" гроші за вбивство людей! Най та територія, населена орками та що уявила себе державою направить свої гроші (якщо вони будуть) на утримання цих інвалідів, яких вона понаробила!
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07.10.2022 10:58 Відповісти
алигатар? ))) нехай будет алихатер)))
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07.10.2022 11:00 Відповісти
"Кракодили не літають. " Не вмієш літати нічого вимахуватися"!
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07.10.2022 11:04 Відповісти
Какой аллигатор , кацапская моль .
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07.10.2022 11:24 Відповісти
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07.10.2022 11:39 Відповісти
 
 