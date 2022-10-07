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ВР утвердила проект бюджета-2023 в первом чтении

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

бюджет,госбюджет

Парламент утвердил проект бюджета на 2023 год в первом чтении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"ЗА проголосовали - 251

По фракциям:
СН - 194
ЕС - 0
Батькивщина - 0
Платформа за жизнь и мир - 17
За будущее - 1
Голос - 7
Доверие - 17
Восстановление Украины - 11
Внефракционные - 4", - говорится в сообщении.

Читайте: Профильный комитет рады рекомендует депутатам принять проект госбюджета в первом чтении

Как отмечает нардеп, после обсуждения правок продолжалось три часа, однако в результате ничего не изменилось.

Рассмотрение во втором чтении планируется уже в октябре.
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Якби так до війни голосували завжди, то не було б війни. Порошенко ще надіється, що ще стане начолі. Тому й вкидає награбовані гроші у дикий піяр. Він -груповух навколо себе всіх , хто не вжився з владою- всіх « зобиджених і сірих». У час війни він має ролю, що збирає всіх жадібних до влади.
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07.10.2022 16:13 Ответить
Якби ВАЗелінський з шоблою не крали гроші, а продовжили зміцнювати армію та оборонку, як це робив Порошенко, то ніякої війни й не було б.

💪🏻Порошенко везе з Британії найбільший танковий тягач Oshkosh!
https://www.youtube.com/watch?v=PAq0PxHgQVY
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07.10.2022 16:38 Ответить
Турборежим набирает обороты,когда речь идет о распиле!
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07.10.2022 16:14 Ответить
Зелень з ригами, отака більшість.
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07.10.2022 16:24 Ответить
Собі гнидники зарплату добавили без бюджету за рахунок пенсіонерів ********. іншим дуля
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07.10.2022 18:08 Ответить
Бюджет "крадівництва". Результати голосування говорять самі за себе.
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07.10.2022 16:30 Ответить
Коли не заробляєш, а ділиш виділені гроші від Європи і США то що там приймати, всі знають що основні прожиратєлі бюджету це - заДороги, ЗеОПА, ЗеФрідомКанналья і їм подібні.
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07.10.2022 16:32 Ответить
Платформа за життя та мир - це ж якись сюр. Чому не назвати себе відповідно до реальних дій "платформа за смерть та війну", так би хоч прихильники розуміли ким вони насправді є.
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07.10.2022 16:32 Ответить
Якщо хочете дізнатися все про цей бюджет просто порівняйте видатки на утримання головного клоуна країни у цьому році і в майбутньому. Не важко здогадатися, що виродок як жирував до війни, так і буде жирувати далі. А на людей які залишилися без житла йому насрати.
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07.10.2022 19:54 Ответить
 
 