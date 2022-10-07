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ВР затвердила проєкт бюджету-2023 в першому читанні

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

бюджет,госбюджет

Парламент затвердив проєкт бюджету на 2023 рік у першому читанні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"ЗА проголосували - 251

За фракціями:
СН - 194
ЕС - 0
Батьківщина - 0
Платформа за життя та мир- 17
За майбутнє - 1
Голос - 7
Довіра - 17
Відновлення України - 11
Позафракційні - 4", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепи хочуть кошти від націоналізованих активів спрямувати на свої округи, замість військових потреб, - Железняк

Як зазначає нардеп, після обговорення правок тривало три години, однак в результаті нічого не змінилося.

Розгляд у другому читанні планується вже у жовтні

Автор: Анастасія Потіха
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Якби так до війни голосували завжди, то не було б війни. Порошенко ще надіється, що ще стане начолі. Тому й вкидає награбовані гроші у дикий піяр. Він -груповух навколо себе всіх , хто не вжився з владою- всіх « зобиджених і сірих». У час війни він має ролю, що збирає всіх жадібних до влади.
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07.10.2022 16:13 Відповісти
Якби ВАЗелінський з шоблою не крали гроші, а продовжили зміцнювати армію та оборонку, як це робив Порошенко, то ніякої війни й не було б.

💪🏻Порошенко везе з Британії найбільший танковий тягач Oshkosh!
https://www.youtube.com/watch?v=PAq0PxHgQVY
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07.10.2022 16:38 Відповісти
Турборежим набирает обороты,когда речь идет о распиле!
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07.10.2022 16:14 Відповісти
Зелень з ригами, отака більшість.
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07.10.2022 16:24 Відповісти
Собі гнидники зарплату добавили без бюджету за рахунок пенсіонерів ********. іншим дуля
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07.10.2022 18:08 Відповісти
Бюджет "крадівництва". Результати голосування говорять самі за себе.
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07.10.2022 16:30 Відповісти
Коли не заробляєш, а ділиш виділені гроші від Європи і США то що там приймати, всі знають що основні прожиратєлі бюджету це - заДороги, ЗеОПА, ЗеФрідомКанналья і їм подібні.
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07.10.2022 16:32 Відповісти
Платформа за життя та мир - це ж якись сюр. Чому не назвати себе відповідно до реальних дій "платформа за смерть та війну", так би хоч прихильники розуміли ким вони насправді є.
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07.10.2022 16:32 Відповісти
Якщо хочете дізнатися все про цей бюджет просто порівняйте видатки на утримання головного клоуна країни у цьому році і в майбутньому. Не важко здогадатися, що виродок як жирував до війни, так і буде жирувати далі. А на людей які залишилися без житла йому насрати.
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07.10.2022 19:54 Відповісти
 
 