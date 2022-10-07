Отражены вражеские атаки в районах 13 населенных пунктов Донбасса, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00 07.10.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Слава Украине! Продолжаются 226-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. В течение суток оккупанты нанесли 2 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 10 населенных пунктов. Среди них – Редкодуб, Гуляйпольское, Новоандреевка, Запорожье, Николаев, Славгород. Для ударов по населенным пунктам Запорожья и Николаев противник использовал 4 беспилотных летательных аппарата иранского производства Shahed-136.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях российские оккупанты совершали обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Сеньковка и Ясная Поляна Черниговской области, а также Середина Буда, Фотовиж, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Голышевское, Кияница, Мирополье, Мезеновка и Славгород Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Басово, Глубокое, Высокая Яруга, Красное, Стрелка, Старица, Гатище, Волчанск, Волоховка и Двуречная;

на Краматорском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Терны, Райгородок, Спорное, Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка, Григоровка, Торское, Ивановка и Грековка;

на Бахмутском направлении противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Опытне, Майорск, Выемка, Раздолевка, Веселое, Зайцево и Отрадовка;

на Авдеевском направлении враг нанес огневое поражение по районам населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Новобахмутовка, Марьинка, Красногоровка, Водяное, Первомайское и Новомихайловка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах Новоукраинки, Павловки, Нескучного, Красного, Гуляйполя и Новополя;

на Южнобужском направлении огневому воздействию подверглись районы более двадцати населенных пунктов, которые недалеко от линии столкновения.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 61 680 человек, 266 самолетов, 233 вертолета, 2466 танков, 1455 артсистем, 5093 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Выимка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Андреевка, Первомайское, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка и Терновые Поды.

Российские оккупационные власти продолжают оказывать давление на граждан Украины, оставшихся на временно оккупированной территории Донецкой области. По имеющейся информации, в отдельных районах города Горловка представители "силовых структур" запугивают местных жителей, которые не поддержали присоединение временно оккупированного региона к РФ на незаконном референдуме. Продолжается выявление мужчин, которые избегают мобилизации, задерживают их и принудительно направляют в подразделения 1-го армейского корпуса для пополнения потерь.

По имеющейся информации, есть существенные проблемы материального обеспечения мобилизационных мероприятий, проводимых военным руководством РФ. В часности, в начале октября, из 8 тысяч отмобилизованных лиц, состоящих на базе новосибирского высшего командного училища, обеспечено военной формой не более половины. Кроме того, указанному личному составу выдают только полевую форму и обувь. Остальную экипировку необходимо покупать за свой счет или попытаться получить от органов местной власти как гуманитарную помощь. Остается проблемным вопрос обеспечения мобилизованных шлемами и бронежилетами.

Российские оккупанты продолжают нести потери на юге нашей страны. В часности, в районе населенного пункта Каховка Херсонской области подтверждено уничтожение живой силы и военной техники, среди которой средства противовоздушной обороны. Также вследствие эффективного огневого поражения района сосредоточение противника вблизи населенного пункта Борозенское, 5 октября текущего года, потери врага составили до 10 человек погибшими и около 20 раненых.

Читайте также: Россия вывезла из Беларуси до 30 вагонов с боеприпасами на донецкое и херсонское направления, - Генштаб ВСУ

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение 8 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили два БпЛА и два вертолета врага. Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, понтонную переправу и комплекс РЭБ.

Верим в Вооруженные силы! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.