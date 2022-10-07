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В Украине действует около 120 батальонно-тактических групп армии РФ, - Наев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

На сегодняшний день на территории Украины действует около 120 батальонно-тактических групп армии РФ общей численностью почти 162 тысяч человек.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В начале вооруженной агрессии было около 90 БТГ общей численностью около 140 тыс. человек. На сегодняшний день на территории Украины действует около 120 БТГ общей численностью около 162 тыс. человек", - сказал Наев.

В то же время, по его словам, мощность "второй армии мира" более мнима, чем реальная.

"В РФ более воображаемое могущество, показуха. Их командиры всегда росли по службе только благодаря лояльности к военно-политическому руководству России, к своим командировам, и по службе у них продвигались не те, кто способен, профессионально подготовлен, а хорошо говорит". что-то хорошо своему начальнику, закрывает глаза на свои просчеты и преподносит как свой успех", - отметил командующий ОС.

Относительно обеспеченности врага снарядами - по оценке Наева, их общее количество несколько уменьшилось, но это не должно вводить в заблуждение, поскольку это связано с уменьшением фронта обороны.

Читайте: Беларусь удерживает вдоль границы с Украиной до семи батальонно-тактических групп, - Наев

"По ракетам у них есть проблема с "Искандерами" и с ракетами к системам "Точка", это факт. Также есть проблема с реактивными снарядами к системам "Смерч" и "Ураган". Они осуществляют подвоз этих реактивных снарядов, в том числе с территории республики Беларусь. То есть, вооруженные силы Беларуси отдают им эти снаряды. Что касается ствольной артиллерии, минометов, то на снарядный "голод" (захватчиков - ред.) мы не рассчитываем", - сказал Наев.
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Топ комментарии
+17
не по темі але актуально. не вітаю , а здохнути ********* орковському бажаю.

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07.10.2022 19:57
+8
Спробуй повйо*увати як Наєв, а потім кидай понти.Шахід ***...Не можеш - просто сткли пельку.
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07.10.2022 20:17
+7
Та сбивают уже. На Юге 90 процентов сбивают за последнюю неделю.
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07.10.2022 20:03
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Как тараканы. Лезут и лезут
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07.10.2022 19:57 Ответить


А тим більш мутантну курку з двома головами, що символізує каZабський мир.
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07.10.2022 20:51 Ответить
не по темі але актуально. не вітаю , а здохнути ********* орковському бажаю.

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07.10.2022 19:57 Ответить
кіздєц..і то про розкази..для заспоко\ння населення...порахуйте на тисячі а скільтки техніки..І це пів року
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07.10.2022 19:58 Ответить
И мы освобождаем нашу территория, похер сколько у них мяса
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07.10.2022 20:00 Ответить
так...але мясо прибуває
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07.10.2022 20:05 Ответить
Та сбивают уже. На Юге 90 процентов сбивают за последнюю неделю.
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07.10.2022 20:03 Ответить
Из окопа пишешь, полководец?
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07.10.2022 20:12 Ответить
Не обязательно быть в окопе,на города в основном падают.

По Никополю штук 6-7 прилетело,в их сторону даже с автомата не стреляли,хотя минуты три они кружляли до взрыва.
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07.10.2022 22:13 Ответить
Спробуй повйо*увати як Наєв, а потім кидай понти.Шахід ***...Не можеш - просто сткли пельку.
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07.10.2022 20:17 Ответить
Цікаве порівняння "шахідів" та "моджахедів" ... У якому полку служили? До якого центру комплектування приписані?
Гадаю, що Вам краще замість "3,14" тут вивчити хто і защовідповідає, а потім "3,14".
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07.10.2022 20:26 Ответить
Покажи скільки сам збив? Реально сиди і не 3,14зди поки хлопці працюють
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07.10.2022 20:35 Ответить
Ти хто таке, щоб давати оцінку генералу Наєву? Це людина слова і конкретних справ. А ти, диванний патріот. Помовчи. Люди знають про здобутки генерала. Ми віримо в перемогу! Усе буде Україна!
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07.10.2022 20:42 Ответить
та зменшуємо ми їх кількість постійно...

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07.10.2022 20:04 Ответить
Прокацапським бульбонам - горіти у Пеклі!
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07.10.2022 20:04 Ответить
мене знову заблокують на три дні
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07.10.2022 20:06 Ответить
да вас ********** нужно в парашу пожизненно...!
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07.10.2022 20:25 Ответить
Шото гості засиділись . Скоро танків нам підкинут .
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07.10.2022 20:08 Ответить
Просто звичайні ракети від С-300 випали на расії на звичайну дорогу зі звичайної вантажівки. Нічого незвичайного.

-А не їбоне?
-На жаль, ні.
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07.10.2022 20:08 Ответить
Швидше 62+300 буде.
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07.10.2022 20:35 Ответить
Вони здійснюють підвезення цих реактивних снарядів, у тому числі з території республіки Білорусь. ......а может нам ипануть по этим обозам для профилактики ?
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07.10.2022 20:16 Ответить
кацапи в свінарнику прославилися на весь світ, тільки що в новинах на CNN
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07.10.2022 20:18 Ответить
Давно пора ‼️
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07.10.2022 20:18 Ответить
Як засвідчують перші місяці війни анало говнет руzzкої армії дуже швидко відправляється в пекло разом з екіпажем тому зараз пуйло готовий сосати за іранські дрони такому ж уроду яка сам.
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07.10.2022 20:30 Ответить
наев... патриот? быть может и может быть... но...
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07.10.2022 20:46 Ответить
Звичайно патріот і фахівець своєї справи.
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07.10.2022 20:49 Ответить
В цьому питанні можна взагалі не сумніватись!
Без ніяких но...
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07.10.2022 20:54 Ответить
Так, патріот! Фахівець. Завдяки таким патріотам ми виграємо війну! У мене все.
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07.10.2022 21:21 Ответить
Иноересные цифры. Сейчас получается столько же БТГ как в Феврале.
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07.10.2022 20:51 Ответить
орки на своїх пабліках ревуть, що в ЗСУ на фронті чисельна перевага в особовому складі.
Хз.
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07.10.2022 20:57 Ответить
Значит бульбаш точно не попрут. Ещё пару месяцев и лапти выгребут у них со складов даже портянки
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07.10.2022 21:38 Ответить
перемога вже скоро
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08.10.2022 08:28 Ответить
За нами надійний тил, а у їм з дому можуть тіль настойку глоду прислати.
Разом переможемо!
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08.10.2022 08:59 Ответить
Генерал Наєв справжній фахівець своєї справи. Слава ЗСУ
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08.10.2022 10:46 Ответить
 
 