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В Україні діє близько 120 батальйонно-тактичних груп армії РФ, - Наєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

На сьогодні на території України діє близько 120 батальйонно-тактичних груп армії РФ загальною чисельністю майже 162 тисячі осіб.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На початку збройної агресії було близько 90 БТГ загальною чисельністю близько 140 тис. осіб. Станом на зараз на території України діє близько 120 БТГ загальною чисельністю близько 162 тис. осіб", - сказав Наєв.

Водночас, за його словами, потужність "другої армії світу" більше уявна, ніж реальна.

"В РФ більш уявна могутність, показуха. Їхні командири завжди зростали по службі тільки завдяки лояльності до військово-політичного керівництва росії, до своїх командирів, і по службі у них просувались не ті, хто спроможні, професійно підготовлені, а ті, хто гарно каже щось добре своєму начальнику, закриває очі на свої прорахунки і подає як свій успіх", - зазначив командувач ОС.

Щодо забезпеченості ворога снарядами - за оцінкою Наєва, їх загальна кількість дещо зменшилась, але це не має вводити в оману, оскільки пов'язано це зі зменшенням фронту оборони.

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"По ракетах у них є проблема з "Іскандерами" і з ракетами до систем "Точка", це факт. Також є проблема з реактивними снарядами до систем "Смерч" і "Ураган". Вони здійснюють підвезення цих реактивних снарядів, у тому числі з території республіки Білорусь. Тобто, збройні сили Білорусі віддають їм ці снаряди. Щодо ствольної артилерії, мінометів, то на снарядний "голод" (загарбників - ред.) ми не розраховуємо", - сказав Наєв.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
не по темі але актуально. не вітаю , а здохнути ********* орковському бажаю.

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07.10.2022 19:57
+8
Спробуй повйо*увати як Наєв, а потім кидай понти.Шахід ***...Не можеш - просто сткли пельку.
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07.10.2022 20:17
+7
Та сбивают уже. На Юге 90 процентов сбивают за последнюю неделю.
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07.10.2022 20:03
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Как тараканы. Лезут и лезут
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07.10.2022 19:57 Відповісти


А тим більш мутантну курку з двома головами, що символізує каZабський мир.
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07.10.2022 20:51 Відповісти
не по темі але актуально. не вітаю , а здохнути ********* орковському бажаю.

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07.10.2022 19:57 Відповісти
кіздєц..і то про розкази..для заспоко\ння населення...порахуйте на тисячі а скільтки техніки..І це пів року
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07.10.2022 19:58 Відповісти
И мы освобождаем нашу территория, похер сколько у них мяса
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07.10.2022 20:00 Відповісти
так...але мясо прибуває
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07.10.2022 20:05 Відповісти
Та сбивают уже. На Юге 90 процентов сбивают за последнюю неделю.
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07.10.2022 20:03 Відповісти
Из окопа пишешь, полководец?
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07.10.2022 20:12 Відповісти
Не обязательно быть в окопе,на города в основном падают.

По Никополю штук 6-7 прилетело,в их сторону даже с автомата не стреляли,хотя минуты три они кружляли до взрыва.
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07.10.2022 22:13 Відповісти
Спробуй повйо*увати як Наєв, а потім кидай понти.Шахід ***...Не можеш - просто сткли пельку.
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07.10.2022 20:17 Відповісти
Цікаве порівняння "шахідів" та "моджахедів" ... У якому полку служили? До якого центру комплектування приписані?
Гадаю, що Вам краще замість "3,14" тут вивчити хто і защовідповідає, а потім "3,14".
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07.10.2022 20:26 Відповісти
Покажи скільки сам збив? Реально сиди і не 3,14зди поки хлопці працюють
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07.10.2022 20:35 Відповісти
Ти хто таке, щоб давати оцінку генералу Наєву? Це людина слова і конкретних справ. А ти, диванний патріот. Помовчи. Люди знають про здобутки генерала. Ми віримо в перемогу! Усе буде Україна!
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07.10.2022 20:42 Відповісти
та зменшуємо ми їх кількість постійно...

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07.10.2022 20:04 Відповісти
Прокацапським бульбонам - горіти у Пеклі!
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07.10.2022 20:04 Відповісти
мене знову заблокують на три дні
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07.10.2022 20:06 Відповісти
да вас ********** нужно в парашу пожизненно...!
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07.10.2022 20:25 Відповісти
Шото гості засиділись . Скоро танків нам підкинут .
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07.10.2022 20:08 Відповісти
Просто звичайні ракети від С-300 випали на расії на звичайну дорогу зі звичайної вантажівки. Нічого незвичайного.

-А не їбоне?
-На жаль, ні.
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07.10.2022 20:08 Відповісти
Швидше 62+300 буде.
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07.10.2022 20:35 Відповісти
Вони здійснюють підвезення цих реактивних снарядів, у тому числі з території республіки Білорусь. ......а может нам ипануть по этим обозам для профилактики ?
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07.10.2022 20:16 Відповісти
кацапи в свінарнику прославилися на весь світ, тільки що в новинах на CNN
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07.10.2022 20:18 Відповісти
Давно пора ‼️
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07.10.2022 20:18 Відповісти
Як засвідчують перші місяці війни анало говнет руzzкої армії дуже швидко відправляється в пекло разом з екіпажем тому зараз пуйло готовий сосати за іранські дрони такому ж уроду яка сам.
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07.10.2022 20:30 Відповісти
наев... патриот? быть может и может быть... но...
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07.10.2022 20:46 Відповісти
Звичайно патріот і фахівець своєї справи.
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07.10.2022 20:49 Відповісти
В цьому питанні можна взагалі не сумніватись!
Без ніяких но...
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07.10.2022 20:54 Відповісти
Так, патріот! Фахівець. Завдяки таким патріотам ми виграємо війну! У мене все.
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07.10.2022 21:21 Відповісти
Иноересные цифры. Сейчас получается столько же БТГ как в Феврале.
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07.10.2022 20:51 Відповісти
орки на своїх пабліках ревуть, що в ЗСУ на фронті чисельна перевага в особовому складі.
Хз.
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07.10.2022 20:57 Відповісти
Значит бульбаш точно не попрут. Ещё пару месяцев и лапти выгребут у них со складов даже портянки
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07.10.2022 21:38 Відповісти
перемога вже скоро
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08.10.2022 08:28 Відповісти
За нами надійний тил, а у їм з дому можуть тіль настойку глоду прислати.
Разом переможемо!
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08.10.2022 08:59 Відповісти
Генерал Наєв справжній фахівець своєї справи. Слава ЗСУ
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08.10.2022 10:46 Відповісти
 
 