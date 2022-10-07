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Новости Политика Украины Бюджет-2023
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"Слуги народа" голосовали за бюджет вместе с ОПЗЖ, - нардепка "ЕС" Ионова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

депутат,вр,рада,верховна

Впервые в истории принятия государственного бюджета из 1200 поданных правок профильный комитет поддержал лишь 4.

Об этом сообщила народная депутат фракции "Европейская Солидарность" Мария Ионова, передает Цензор.НЕТ

"Провластное большинство всегда лучше видно по голосованию за бюджет на будущий год. На фотографии результаты голосования за Бюджет-2023 и всего 194 голоса "Слуг народа". Впервые в истории принятия государственного бюджета – из 1200 поданных правок, профильный комитет поддержал – 4! Прошлогодний бюджет – из 4000 правок, учтено было 1500!! Парламент продолжает терять субъектность!!! Таково оно новое "монобольшинство" от власти, ОПЗЖ и олигархических групп", - рассказала Ионова.

Читайте: ВР утвердила проект бюджета-2023 в первом чтении

Слуги народа голосовали за бюджет вместе с ОПЗЖ, - нардепка ЕС Ионова 01
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Топ комментарии
+27
Назву ОПЗЖ заборонили , а живі і щасливі зрадники сидять у ВР і в одній спайці із Слугами ( якогось народу , мені невідомо )
приймають закони 😡
ось така ф... ня , малята !!
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07.10.2022 20:22
+22
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07.10.2022 20:20
+21
Дід Микола

@DidMykola2

·

13 ч

Задача.
Дано: Партію "ОПЗЖ", у котрій виявилася значна частина колаборантів, заборонили.

Знайти:
Чому не заборонили партію "Слуги народа", котра за кількістю колаборантів у відсотковому відношенні навіть перевершила "ОПЗЖ"?
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07.10.2022 20:18
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а где, вообще, остальные "слуги"?! На морях, блд?!
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07.10.2022 20:15 Ответить
на заморскіх округах-усталі бєднягі от войни...
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07.10.2022 20:18 Ответить
ох там наголосовали чувствую
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07.10.2022 20:16 Ответить
На дороги - 38 мільярдів...
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07.10.2022 20:37 Ответить
Так дороги, это ихнее все! Где они столоваться будут(с)
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07.10.2022 20:43 Ответить
А ещё это бездонная яма, особенно во время войны! Вот суки ***!!!!
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07.10.2022 20:48 Ответить
ГНИДНИКИ.
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07.10.2022 20:43 Ответить
Фінансування державного бюджету у 2023 році планується в тому числі за рахунок державних запозичень в розмірі півтори (1,5) трильйони гривень. А знаєте скільки ми з них віддамо на погашення та обслуговування вже існуючого державного боргу? Половину від тієї сумми (740 мільярдів гривень). А знаєте скільки ми б віддали якби з 2019 року продовжували гасити державні борги, а не набирали нових? Лишень 300 мільярдів. І зараз би у нас залишалося на 500 мільярдів більше. І навіть у такому випадку було б недоцільно закатувати їх у асфальт. Здавалося б, настав час діяти максимально зібрано і продуктивно. Та вони просто нездатні. Бо треба бути повними зебілами щоб дозволяти продовжувати це розкрадання у країні саме існування якої поставлене під питання. Ми зараз існуємо в борг - дозволяти такі нецільові витрати це самогубство. При такій тенденції знаєте скільки буде закладено коштів на дороги у 2024-му році? Ніскільки - бо їх не буде...

П.С. Мільярд - саме стільки передбачено витрат на медикаменти та перев'язувальні матеріали в бюджеті Міноборони - лишень мільярд. Чи можемо ми собі дозволити витрачати на дороги у тридцятьвісім разів більше?
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07.10.2022 20:53 Ответить
Слуги Януковича
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07.10.2022 20:16 Ответить
Назву ОПЗЖ заборонили , а живі і щасливі зрадники сидять у ВР і в одній спайці із Слугами ( якогось народу , мені невідомо )
приймають закони 😡
ось така ф... ня , малята !!
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07.10.2022 20:22 Ответить
Заборонили, приблизно так, як і телеканали та бізнес мертвячука.
"Глава политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук и олигарх Игорь Коломойский вместе владеют компаниями в сфере металлургии, энергетике и логистике."
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07.10.2022 20:24 Ответить
Как всегда очковтирательство от клоунария и крышевание рашистов
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07.10.2022 22:43 Ответить
шо бл@ть? якого хера ОПЗЖ ще в раді?
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07.10.2022 20:18 Ответить
"Того, повешенного, как звали?" - "Ванька-разбойник". - "А я, наоборот, - Жорж…"

Той Шуфрич був зрадником України, а цей Шуфрич кворум СН рятує.
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07.10.2022 20:24 Ответить
так твои слуги - за которых ты голосовал...
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07.10.2022 20:34 Ответить
шо ти ліпиш вщагалі!?
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07.10.2022 20:35 Ответить
а ты кто такой...?
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07.10.2022 20:38 Ответить
а ти?
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07.10.2022 20:41 Ответить
Дід Микола

@DidMykola2

·

13 ч

Задача.
Дано: Партію "ОПЗЖ", у котрій виявилася значна частина колаборантів, заборонили.

Знайти:
Чому не заборонили партію "Слуги народа", котра за кількістю колаборантів у відсотковому відношенні навіть перевершила "ОПЗЖ"?
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07.10.2022 20:18 Ответить
Норм така правляча коаліція під час війни - ларьочники та риги.
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07.10.2022 20:18 Ответить
"Голос" підспівував в цьому "хорі".
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07.10.2022 21:11 Ответить
Ну и для кого это стало новостью? Зажоперы сейчас будут любой каприз властей выполнять, а бы их не трогали. А вот для зеленых это символично.
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07.10.2022 20:19 Ответить
Пока фанаты и боты зеленского тешатся его железными яйцами, у нас куриные от 50 грн. Вот только что видел бедно, но чисто одетого дедушку, пытавшегося купить пол-яичка.
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07.10.2022 20:19 Ответить
Неначясі ваші пол-яічька! Неначясі...
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07.10.2022 20:26 Ответить
Київ .

Вчора на лотках були по 56 - 60 десяток яєць , мабуть золоті
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07.10.2022 20:26 Ответить
Кажуть що серед курей кадровий голод, нікому яйця нести.
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07.10.2022 21:13 Ответить
Та зараз після введення акцизу добавляться охайні дєдушкі, що наманаються купити півстакана бензину.

Ото зєбілам буде щастя...

Хоча, вони, як кацапи - все степлять.
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07.10.2022 20:31 Ответить
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07.10.2022 20:20 Ответить
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07.10.2022 20:20 Ответить
Рахманин ЗА, а таким патриотом прикидывается и Юлька ЗА🤮
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07.10.2022 23:00 Ответить
чому опзж ще не за гратами
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07.10.2022 20:22 Ответить
Враховуючи, що ніде не пишуть від якої партії, стає зрозуміло, що скорош за все від однієї з проросійських. Або СлугаНароду або ОПЗЖ.
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07.10.2022 20:22 Ответить
Звісно від Слуг наріду
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07.10.2022 20:28 Ответить
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07.10.2022 20:30 Ответить
Акакаяразніца какому народу служить!??
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07.10.2022 21:06 Ответить
Любишь Дерьмака, русский?
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07.10.2022 20:44 Ответить
русский, а кого ты больше любишь - Дерьмака или *****?
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07.10.2022 21:01 Ответить
Ти вже помолився, русскій?
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07.10.2022 21:07 Ответить
Когось мають зацікавити ваші зоофільні уподобання?
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07.10.2022 21:37 Ответить
Фактами підтвердите, чи, просто, погавкать заглянули?
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07.10.2022 21:26 Ответить
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07.10.2022 20:23 Ответить
Можно провести референдум за повешение всех депутатов, мусоров и судей
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07.10.2022 20:29 Ответить
Можно и без ,зеМРАЗИ все равно сфальцифицируют все референдумы и голосования и скажут "ХУЖЕ НЕ БУДЕТ"
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07.10.2022 23:04 Ответить
Все, що портібно знати про цей бюджет, так це те, що він подобається ворогам України.
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07.10.2022 20:31 Ответить
найбільше колаборантів на окупованиx територіяx 3 циx т 3в партій
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07.10.2022 20:35 Ответить
А кто знает, подоляк уже придумал объяснение почему депутаты опзж до сих пор в Раде и у "слуг-не-пойми-какого-народа" с ними коалиция?
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07.10.2022 20:35 Ответить
Дерьмо,как правило приплывает к зеленому берегу,порядочные пачкаться не хотят.
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07.10.2022 20:44 Ответить
Я більш всього за Юзіка непокоюсь. Як він там, не похудав без великого будівництва?
Чи працює карьер?
Де ж йому столуватись? Бідні слуги...
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07.10.2022 20:44 Ответить
Яке їхало , таке і здибало , кажуть у народі , про симбіоз " Слуг " з ОПЗЖ ! "Отара" т.н. " більшості " по вказівці " пастуха " ( читий , кротоферма Єрмак і " К " ) , знову починає свою підлу роботу ! Так , наприклад , " протягуали " до 2 млрд. гр. на приватні телекомпанії , близькі до кротоферми Єрмак і " К " , які основою своєї " роботи " бачать безмірне вихваляння діючої влади . З великими труднощами опозиції вдалося " збити " цю сумму до 600 млн. гр. , і це при тому , що країна воює , кожна копійка має вагу , куди , для чого , що це дасть для перемоги над ворогом ! Хай Бог милує , щоб ця наволоч ,знову прийшла до влади !
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07.10.2022 20:45 Ответить
Так "слуги" не слились в экстазе с их братухами - подстилками кремля из опзж?
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07.10.2022 21:32 Ответить
Это не в первый и не второй раз , жаба 🐸 с гадюкой 🪱слились в экстазе‼️
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07.10.2022 23:07 Ответить
Это одна гоп компания с хозяевами в кремле!!!
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07.10.2022 21:10 Ответить
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07.10.2022 22:28 Ответить
А может МЫ РАЗРЕШИМ СЕБЕ проводить досрочные выборы когда руковожство страны упорно тянет ее в пропасть??!!
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07.10.2022 22:41 Ответить
Де ж той носій УЗІ? А, для своїх цукерки. От шобла гопніков.
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07.10.2022 22:42 Ответить
Альо.

А кондитерам проголосувати проти яєць забракувало?
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08.10.2022 03:44 Ответить
Кондитери не проти бюджету, вони проти статей з яких нова проросійська кааліція краде державні кошти.
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08.10.2022 20:11 Ответить
 
 