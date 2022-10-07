7 297 89
"Слуги народа" голосовали за бюджет вместе с ОПЗЖ, - нардепка "ЕС" Ионова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Впервые в истории принятия государственного бюджета из 1200 поданных правок профильный комитет поддержал лишь 4.
Об этом сообщила народная депутат фракции "Европейская Солидарность" Мария Ионова, передает Цензор.НЕТ
"Провластное большинство всегда лучше видно по голосованию за бюджет на будущий год. На фотографии результаты голосования за Бюджет-2023 и всего 194 голоса "Слуг народа". Впервые в истории принятия государственного бюджета – из 1200 поданных правок, профильный комитет поддержал – 4! Прошлогодний бюджет – из 4000 правок, учтено было 1500!! Парламент продолжает терять субъектность!!! Таково оно новое "монобольшинство" от власти, ОПЗЖ и олигархических групп", - рассказала Ионова.
Топ комментарии
+27 Amber
показать весь комментарий07.10.2022 20:22
+22 Перехватчик
показать весь комментарий07.10.2022 20:20
+21 Перехватчик
показать весь комментарий07.10.2022 20:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
П.С. Мільярд - саме стільки передбачено витрат на медикаменти та перев'язувальні матеріали в бюджеті Міноборони - лишень мільярд. Чи можемо ми собі дозволити витрачати на дороги у тридцятьвісім разів більше?
приймають закони 😡
ось така ф... ня , малята !!
Заборонили, приблизно так, як і телеканали та бізнес мертвячука.
"Глава политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук и олигарх Игорь Коломойский вместе владеют компаниями в сфере металлургии, энергетике и логистике."
Той Шуфрич був зрадником України, а цей Шуфрич кворум СН рятує.
@DidMykola2
·
13 ч
Задача.
Дано: Партію "ОПЗЖ", у котрій виявилася значна частина колаборантів, заборонили.
Знайти:
Чому не заборонили партію "Слуги народа", котра за кількістю колаборантів у відсотковому відношенні навіть перевершила "ОПЗЖ"?
Вчора на лотках були по 56 - 60 десяток яєць , мабуть золоті
Ото зєбілам буде щастя...
Хоча, вони, як кацапи - все степлять.
Устінову, "Голос", призначено головою ТСК для контролю за використанням озброєння, наданого Україні партнерами
Чи працює карьер?
Де ж йому столуватись? Бідні слуги...
А кондитерам проголосувати проти яєць забракувало?