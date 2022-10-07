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"Слуги народу" голосували за бюджет разом з ОПЗЖ, - нардепка "ЄС" Іонова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Вперше в історії прийняття державного бюджету з 1200 поданих правок, профільний комітет підтримав лише 4.
Про це повідомила народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Марія Іонова, передає Цензор.НЕТ
"Провладна більшість завжди найкраще видна по голосуванню за бюджет на майбутній рік. На фотографії результати голосування за Бюджет-2023 і лише 194 голоси "Слуг народу". Вперше в історії прийняття державного бюджету - з 1200 поданих правок, профільний комітет підтримав - 4! Минулорічний бюджет - з 4000 правок, враховано було 1500!! Парламент продовжує втрачати суб‘єктність !!! Отака вона нова "монобільшість" від влади, ОПЗЖ та олігархічних груп", - розповіла Іонова.
Топ коментарі
+27 Amber
показати весь коментар07.10.2022 20:22
+22 Перехватчик
показати весь коментар07.10.2022 20:20
+21 Перехватчик
показати весь коментар07.10.2022 20:18
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Будь ласка, зачекайте...
П.С. Мільярд - саме стільки передбачено витрат на медикаменти та перев'язувальні матеріали в бюджеті Міноборони - лишень мільярд. Чи можемо ми собі дозволити витрачати на дороги у тридцятьвісім разів більше?
приймають закони 😡
ось така ф... ня , малята !!
Заборонили, приблизно так, як і телеканали та бізнес мертвячука.
"Глава политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук и олигарх Игорь Коломойский вместе владеют компаниями в сфере металлургии, энергетике и логистике."
Той Шуфрич був зрадником України, а цей Шуфрич кворум СН рятує.
@DidMykola2
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13 ч
Задача.
Дано: Партію "ОПЗЖ", у котрій виявилася значна частина колаборантів, заборонили.
Знайти:
Чому не заборонили партію "Слуги народа", котра за кількістю колаборантів у відсотковому відношенні навіть перевершила "ОПЗЖ"?
Вчора на лотках були по 56 - 60 десяток яєць , мабуть золоті
Ото зєбілам буде щастя...
Хоча, вони, як кацапи - все степлять.
Устінову, "Голос", призначено головою ТСК для контролю за використанням озброєння, наданого Україні партнерами
Чи працює карьер?
Де ж йому столуватись? Бідні слуги...
А кондитерам проголосувати проти яєць забракувало?