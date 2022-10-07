Исполнительный совет МВФ поддержал предоставление Украине около $1,3 млрд, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Исполнительный совет Международного валютного фонда поддержал выделение Украине около 1,3 миллиарда долларов.
Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Только что исполнительный совет МВФ поддержал выделение Украине около $1,3 млрд в рамках Rapid Financing Instrument. Деньги сегодня пойдут в Украину. Спасибо за поддержку Кристалине Георгиевой и исполнительному совету МВФ!" – отметил он.
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