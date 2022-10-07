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Исполнительный совет МВФ поддержал предоставление Украине около $1,3 млрд, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мвф

Исполнительный совет Международного валютного фонда поддержал выделение Украине около 1,3 миллиарда долларов.

Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Только что исполнительный совет МВФ поддержал выделение Украине около $1,3 млрд в рамках Rapid Financing Instrument. Деньги сегодня пойдут в Украину. Спасибо за поддержку Кристалине Георгиевой и исполнительному совету МВФ!" – отметил он.

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Хто і чим за ці всі кредити розраховуватиметься...
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07.10.2022 21:18 Ответить
русский, ты не заблудилось? Тебя твои братухи на срусь.сру заждались.
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07.10.2022 21:25 Ответить
Так радіє виділеним грошам. Війна не скінчилась, на дороги треба. Війни нема. А де "все для фронту все для перемоги"? На реабілітацію бійців збирають волонтери та фонди.
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07.10.2022 21:19 Ответить
Зєля, на тому компі, де висить телесуфлер, не можна грати в ігри. Глюкане! А як глюкане, то всі все побачать. Не підпускай до того компа Юзіка.
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07.10.2022 21:21 Ответить
Ну и шо?все одно ********** 73%!на великому будивництви пид патроном калоМойшей!не давайте грошей!тильки пулемети тай тай тай!
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07.10.2022 21:26 Ответить
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07.10.2022 21:33 Ответить
Нагадало класичну фразу,"Твой дом тюрма".))
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07.10.2022 23:23 Ответить
Ти ж послав МВФ вжопу. Вже забув?
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07.10.2022 21:50 Ответить
 
 