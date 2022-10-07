Виконавча рада МВФ підтримала надання Україні близько $1,3 млрд, - Зеленський

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду підтримала виділення Україні близько 1,3 мільярда доларів.

Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько $1,3 млрд у межах Rapid Financing Instrument. Гроші сьогодні підуть в Україну. Дякую за підтримку Крісталіні Георгієвій та виконавчій раді МВФ!" - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія та Білорусь не зможуть використовувати позики МВФ для отримання доларів США, - Байден