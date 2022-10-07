Виконавча рада МВФ підтримала надання Україні близько $1,3 млрд, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Виконавча рада Міжнародного валютного фонду підтримала виділення Україні близько 1,3 мільярда доларів.
Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько $1,3 млрд у межах Rapid Financing Instrument. Гроші сьогодні підуть в Україну. Дякую за підтримку Крісталіні Георгієвій та виконавчій раді МВФ!" - зазначив він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Максим Бондаренко b802a304
показати весь коментар07.10.2022 21:18 Відповісти Мені подобається 0
✘
Maxim Ak-Murza
показати весь коментар07.10.2022 21:25 Відповісти Мені подобається 1
Олександр Пермінов
показати весь коментар07.10.2022 21:19 Відповісти Мені подобається 3
Oresta Bartka
показати весь коментар07.10.2022 21:21 Відповісти Мені подобається 0
Zelchkerhen
показати весь коментар07.10.2022 21:26 Відповісти Мені подобається 1
Олександр Дніпро
показати весь коментар07.10.2022 21:33 Відповісти Мені подобається 1
2492z
показати весь коментар07.10.2022 23:23 Відповісти Мені подобається 0
5 копійок
показати весь коментар07.10.2022 21:50 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...