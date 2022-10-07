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Виконавча рада МВФ підтримала надання Україні близько $1,3 млрд, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мвф

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду підтримала виділення Україні близько 1,3 мільярда доларів.

Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько $1,3 млрд у межах Rapid Financing Instrument. Гроші сьогодні підуть в Україну. Дякую за підтримку Крісталіні Георгієвій та виконавчій раді МВФ!" - зазначив він.

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Хто і чим за ці всі кредити розраховуватиметься...
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07.10.2022 21:18 Відповісти
русский, ты не заблудилось? Тебя твои братухи на срусь.сру заждались.
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07.10.2022 21:25 Відповісти
Так радіє виділеним грошам. Війна не скінчилась, на дороги треба. Війни нема. А де "все для фронту все для перемоги"? На реабілітацію бійців збирають волонтери та фонди.
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07.10.2022 21:19 Відповісти
Зєля, на тому компі, де висить телесуфлер, не можна грати в ігри. Глюкане! А як глюкане, то всі все побачать. Не підпускай до того компа Юзіка.
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07.10.2022 21:21 Відповісти
Ну и шо?все одно ********** 73%!на великому будивництви пид патроном калоМойшей!не давайте грошей!тильки пулемети тай тай тай!
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07.10.2022 21:26 Відповісти
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07.10.2022 21:33 Відповісти
Нагадало класичну фразу,"Твой дом тюрма".))
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07.10.2022 23:23 Відповісти
Ти ж послав МВФ вжопу. Вже забув?
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07.10.2022 21:50 Відповісти
 
 