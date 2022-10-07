Дроны-камикадзе снова атакуют Николаевщину, - ОВА

Один из беспилотников удалось сбить силам украинской противовоздушной обороны, два – еще в воздухе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Охота на мопеды началась. Минус один мопед, два еще в воздухе", – написал Ким.

В Вознесенском районе Николаевской области была объявлена ​​тревога.

Напомним, российские войска продолжают атаку иранскими дронами по украинским городам, нанося ущерб инфраструктуре и жилищному фонду. В пятницу, 7 октября, около часа ночи были слышны взрывы в Николаеве и Запорожье.

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