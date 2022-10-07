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Новости Война в Украине
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Николаевская область (1882) дроны (2201) Ким Виталий (235)

Дроны-камикадзе снова атакуют Николаевщину, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон,іранський

Один из беспилотников удалось сбить силам украинской противовоздушной обороны, два – еще в воздухе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Охота на мопеды началась. Минус один мопед, два еще в воздухе", – написал Ким.

В Вознесенском районе Николаевской области была объявлена ​​тревога.

Напомним, российские войска продолжают атаку иранскими дронами по украинским городам, нанося ущерб инфраструктуре и жилищному фонду. В пятницу, 7 октября, около часа ночи были слышны взрывы в Николаеве и Запорожье.

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Десь такі самі, дешеві дрони,
Квартал-95 закопав під асфальт.
Кур-р-рва...
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07.10.2022 21:28 Ответить
Вони усю зброю туди ж закопали. Тепер ППО захищає Київ і бункер,а Миколаїв, Нікополь і Запоріжжі розстрільні міста
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07.10.2022 21:34 Ответить
3СУ-23-4М-А1 «Рокач» - український зенітний ракетно-артилерійський комплекс малого радіусу дії, модифікація радянського комплексу ЗСУ-23-4 «Шилка».
Ключове оновлення - радар установки замінений на РЛС з цифровою антенною решіткою «Рокач-АС», а також встановлено чотири зенітні керовані ракети ближнього радіуса дії

закатані в асвальт !!!
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07.10.2022 21:44 Ответить
там теж є ППО. Просто меньший час підльоту н і ППО теж меньше.
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08.10.2022 00:12 Ответить
сегодня в Раде "слуги "& ОПЗЖопники слившись в экстазе , опять вернули "ВЕЛИКЕ КРАДИВНИЦТВО"‼️
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07.10.2022 22:06 Ответить
Сконструювати потрібно комара. Намазати рицином
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08.10.2022 03:03 Ответить
 
 