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Дрони-камікадзе знову атакують Миколаївщину, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Один із безпілотників вдалося збити силам української протиповітряної оборони, два – ще в повітрі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Полювання на мопеди почалося. Мінус один мопед, два ще в повітрі", - написав Кім.
Водночас у Вознесенському районі Миколаївської області було оголошено тривогу.
Нагадаємо, російські війська продовжують атаку іранськими дронами по українських містах, завдаючи шкоди інфраструктурі та житловому фонду. У п'ятницю, 7 жовтня, близько першої години ночі були чутні вибухи в Миколаєві та Запоріжжі.
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