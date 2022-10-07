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Дрони-камікадзе знову атакують Миколаївщину, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,іранський

Один із безпілотників вдалося збити силам української протиповітряної оборони, два – ще в повітрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Полювання на мопеди почалося. Мінус один мопед, два ще в повітрі", - написав Кім.

Водночас у Вознесенському районі Миколаївської області було оголошено тривогу.

Нагадаємо, російські війська продовжують атаку іранськими дронами по українських містах, завдаючи шкоди інфраструктурі та житловому фонду. У п'ятницю, 7 жовтня, близько першої години ночі були чутні вибухи в Миколаєві та Запоріжжі.

Також читайте: У Білорусь доставили дрони-камікадзе, імовірно, для атак на захід України, - управління Сил ТрО "Захід". КАРТА

Автор: Анастасія Потіха
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Десь такі самі, дешеві дрони,
Квартал-95 закопав під асфальт.
Кур-р-рва...
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07.10.2022 21:28 Відповісти
Вони усю зброю туди ж закопали. Тепер ППО захищає Київ і бункер,а Миколаїв, Нікополь і Запоріжжі розстрільні міста
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07.10.2022 21:34 Відповісти
3СУ-23-4М-А1 «Рокач» - український зенітний ракетно-артилерійський комплекс малого радіусу дії, модифікація радянського комплексу ЗСУ-23-4 «Шилка».
Ключове оновлення - радар установки замінений на РЛС з цифровою антенною решіткою «Рокач-АС», а також встановлено чотири зенітні керовані ракети ближнього радіуса дії

закатані в асвальт !!!
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07.10.2022 21:44 Відповісти
там теж є ППО. Просто меньший час підльоту н і ППО теж меньше.
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08.10.2022 00:12 Відповісти
сегодня в Раде "слуги "& ОПЗЖопники слившись в экстазе , опять вернули "ВЕЛИКЕ КРАДИВНИЦТВО"‼️
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07.10.2022 22:06 Відповісти
Сконструювати потрібно комара. Намазати рицином
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08.10.2022 03:03 Відповісти
 
 