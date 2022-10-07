Дрони-камікадзе знову атакують Миколаївщину, - ОВА

Один із безпілотників вдалося збити силам української протиповітряної оборони, два – ще в повітрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Полювання на мопеди почалося. Мінус один мопед, два ще в повітрі", - написав Кім.

Водночас у Вознесенському районі Миколаївської області було оголошено тривогу.

Нагадаємо, російські війська продовжують атаку іранськими дронами по українських містах, завдаючи шкоди інфраструктурі та житловому фонду. У п'ятницю, 7 жовтня, близько першої години ночі були чутні вибухи в Миколаєві та Запоріжжі.

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