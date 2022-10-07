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У Білорусь доставили дрони-камікадзе, імовірно, для атак на захід України, - управління Сил ТрО "Захід". КАРТА

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шахед

Іранські дрони-камікадзе, ймовірно, доставлені в Білорусь для атак на західні регіони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Регіонального управління Сил територіальної оборони "Захід".

Як повідомляється, іранські безпілотники, за даними білоруських джерел, доставлені на аеродром "Лунінець". Йдеться про, щонайменше, 20 дронів-камікадзе "Шахід-136" та пункти управління до них.

Зазначимо, що від Лунінця до кордону з Рівненщиною всього 55 кілометрів. Не виключено, що вже найближчим часом іранські дрони атакуватимуть західні, або центральні регіони України. 

Військові закликали жителів за жодних обставин не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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У Білорусь доставили дрони-камікадзе, імовірно, для атак на захід України, - управління Сил ТрО Захід 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+73
Може вже пора влаштувати ЗСУбавовну на Мозирському НПЗ чи наш МЗС просто обійдеться «стурбованістю».
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07.10.2022 20:36
+50
Друзі замазалися в гівні по маківку. І гадають, що українці забудуть.
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07.10.2022 20:36
+47
Так бейте по аэропорту.
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07.10.2022 20:36
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Потрібно давити на Зеленського , щоб дав команду обстрілювати Білорусь , бо інакше це буде діяти без кінця.
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08.10.2022 00:48 Відповісти
Око за око. Они нас а мы их. Они послали 20 дронов и мы к ним послали 26 дронов. С их тёр тории полетела ракета в сторону Украины и с нашей территории полетела ракета на Белорусь. Только ток. Тогда подумают
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08.10.2022 02:04 Відповісти
На каждый прилёт из Белоруси нужно отвечать. Очень сильно бить хитрожопого бульбафюрера
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08.10.2022 08:22 Відповісти
Ну, коли по білорусі нарешті почнуть завдавати удари, або чекатимуть, коли *********** Житомир, Київ або ще щось...
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08.10.2022 09:47 Відповісти
Безнаказанность порождает ещё бОльшую агрессию!
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08.10.2022 10:53 Відповісти
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