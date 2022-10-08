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Российские оккупанты ограничат в Крыму продажу круп, муки и сахара
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупационные власти Крыма ограничили продажу товаров бакалейной группы до 3 килограммов в одни руки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в телеграмме росСМИ.
Как отмечается, на Крымском полуострове ограничена продажа товаров бакалейной группы – максимум 3 килограмма в одни руки.
По словам заместителя министра промышленной политики Крыма Ирины Мезавцовой, сделано это во избежание искусственного ажиотажа.
В министерстве уточнили, что запасов продовольствия в Крыму хватит на 55 дней.
Топ комментарии
+37 Грышка Распутный 2
показать весь комментарий08.10.2022 11:00
+25 Роман Єжов
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+19 Oleg Zaporogec
показать весь комментарий08.10.2022 11:00
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ведь что главное а подарке?? ЭМОЦИИ !!!!!!
а эмоции зашкаливают !!!!
- их есть у вас, дебилы.. уже почти полный набор
ещё будете плакать за Украиной-Мамой.. "мы нИ этага хатели..", тупорылые вы желудки
happy birthday to you.
happy birthday to you,
happy birthday mr. president,
happy birthday to youuuuu!
Димон правду ляпнул...Пророк Мухамэд
..🤣
Что с ипалом русня?
І відразу в Криму кацапські андрофаги почали пильніше придивлятися один до одного...
...та збільшать отримання *****.