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Новости Война в Украине
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Крым (26022) продукты (1508) ограничение (105)

Российские оккупанты ограничат в Крыму продажу круп, муки и сахара

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

продукти

Оккупационные власти Крыма ограничили продажу товаров бакалейной группы до 3 килограммов в одни руки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в телеграмме росСМИ.

Как отмечается, на Крымском полуострове ограничена продажа товаров бакалейной группы – максимум 3 килограмма в одни руки.

По словам заместителя министра промышленной политики Крыма Ирины Мезавцовой, сделано это во избежание искусственного ажиотажа.

В министерстве уточнили, что запасов продовольствия в Крыму хватит на 55 дней.

Читайте: Прогнозов по восстановлению Крымского моста не даем, - Песков
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Топ комментарии
+37
****, чому мені так весело ???
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08.10.2022 11:00
+25
КАЦАПИ , ШО З ЇБАЛОМ ?!!!!
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08.10.2022 11:02
+19
Будуть камінням з неба годувати
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08.10.2022 11:00
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Дєнєг нєт.
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08.10.2022 10:59 Ответить
А-ХА-ХА !!!!! Тоєсть , Мяу ...
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08.10.2022 11:01 Ответить
Треба менше жерти, хфігуру берегти
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08.10.2022 11:54 Ответить
****, чому мені так весело ???
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08.10.2022 11:00 Ответить
Ага ,мій вже зранку святкує.,а збирався на рибалку,.
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08.10.2022 11:29 Ответить
Радійте, шановна: він у Вас дуже чуйна людина !!!
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08.10.2022 15:55 Ответить
а я вот так удачно на дачу съездил...!)))
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08.10.2022 16:55 Ответить
Будуть камінням з неба годувати
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08.10.2022 11:00 Ответить
👍
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08.10.2022 11:00 Ответить
А шо случілось? 😮 Вялічіє зжерло жратву?
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08.10.2022 11:01 Ответить
КАЦАПИ , ШО З ЇБАЛОМ ?!!!!
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08.10.2022 11:02 Ответить
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08.10.2022 11:15 Ответить
Схожк, ботокс потік! 😁
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08.10.2022 13:10 Ответить
Тут или военные поставки паромами организовывать либо продуктовые! Как вы думаете чему отдадут приоритет? В общем запасайтесь крупами, дровами, бензином, макаронами и т. п
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08.10.2022 11:01 Ответить
Провалять організацію й того й другого
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08.10.2022 11:02 Ответить
Не забуваймо, що починаться пізня осінь, а потім зима, а тому « море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три- паромы с крупами/снарядами замри»
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08.10.2022 11:12 Ответить
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08.10.2022 11:03 Ответить
ну надо талони вводить, шоб же зовсім як в серусеру
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08.10.2022 11:05 Ответить
Пускай жрут друг друга
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08.10.2022 11:07 Ответить
Ура, це ж нарешті як у есесесері, нічого нема і черги, черги!
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08.10.2022 11:09 Ответить
Ше ні один голоднии не всрався .
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08.10.2022 11:10 Ответить
Знов "Омеріка, дай пажрать", чи ще рано ???
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08.10.2022 11:14 Ответить
навіть ягель вже не дуже завезеш, хоча можна з літаків збрасувать...
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08.10.2022 11:15 Ответить
кацапи валіть із українського криму
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08.10.2022 11:17 Ответить
кароче, падарок ********-***** на днюху удался !!!
ведь что главное а подарке?? ЭМОЦИИ !!!!!!
а эмоции зашкаливают !!!!
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08.10.2022 11:18 Ответить
..совкодрочеры, хотели Совок?
- их есть у вас, дебилы.. уже почти полный набор
ещё будете плакать за Украиной-Мамой.. "мы нИ этага хатели..", тупорылые вы желудки
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08.10.2022 11:18 Ответить
Реалізуйте їм бавовну
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08.10.2022 11:22 Ответить
Ну що,краще пізно,ніж ніколи.
happy birthday to you.
happy birthday to you,
happy birthday mr. president,
happy birthday to youuuuu!
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08.10.2022 11:26 Ответить
Пусть кушают жареных бурятов
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08.10.2022 11:29 Ответить
Просто денех сейчас нет,но вы держитесь тама...
Димон правду ляпнул...Пророк Мухамэд

..🤣
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08.10.2022 11:30 Ответить
Сейчас в Крыму очереди за бензином и продуктами, а в Украине - за шампанским
Что с ипалом русня?
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08.10.2022 11:34 Ответить
Зате в Криму черг за туалетним папером немає.
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08.10.2022 12:13 Ответить
Тем временем китайский Юань упал в цене до исторической отметки 1994 года...а это значит Ларчик крыс путлера захлопнулся...товаристч Си... Послал путлера на большой и толстый...с Туркменским газом китайцы по факту кинули мавзолейного урода..🤣
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08.10.2022 11:34 Ответить
Ахахахахаха!!!! Ссср 2.0. Радуйтесь, дебилы. А если ещё и ***** прикончат в бункере, то.....
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08.10.2022 11:43 Ответить
падли з криму на херсонщину подадуться
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08.10.2022 11:48 Ответить
Так шо, бархатний сєзон атмєняєцццца
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08.10.2022 11:51 Ответить
Ні, Піськов казав ,що ті хто "затрималися "у Криму тепер там будуть сидіти там до слідуючого оксамитового сезону, а хто виживе того потім євакуюють ЗСУ .
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08.10.2022 12:14 Ответить
Російські окупанти обмежать у Криму продаж круп, борошна та цукру Джерело: https://censor.net/ua/n3372312.
І відразу в Криму кацапські андрофаги почали пильніше придивлятися один до одного...
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08.10.2022 11:52 Ответить
Обмежили рух і відпуск товарів? Значить , кримнаші почнуть скулити: ну чєво етім хахлам снова нє сідітся,чєво ані нікак нє успакоятся, вєдь у нас всьо било уютно,па дамашнєму.....
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08.10.2022 11:53 Ответить
😁
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08.10.2022 12:29 Ответить
Сірники з цигарками треба заборонити!
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08.10.2022 12:35 Ответить
Нє жилі харашо,нєчего і начінать. Крисчани,випускайте марячка, нехай калінку-малінку вам збацає...
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08.10.2022 12:39 Ответить
Російські окупанти обмежать у Криму продаж круп
...та збільшать отримання *****.
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08.10.2022 12:42 Ответить
 
 