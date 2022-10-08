Російські окупанти обмежать у Криму продаж круп, борошна та цукру
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Окупаційна влада Криму обмежила продаж товарів бакалійної групи до 3 кілограмів в одні руки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграмі росЗМІ.
Як зазначається, на Кримському півострові обмежено продаж товарів бакалійної групи - максимум 3 кілограми в одні руки.
За словами заступниці міністра промислової політики Криму Ірини Мезавцової, зроблено це, щоб уникнути штучного ажіотажу.
У міністерстві уточнили, що запасів продовольства у Криму вистачить на 55 діб.
Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.
За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.
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ведь что главное а подарке?? ЭМОЦИИ !!!!!!
а эмоции зашкаливают !!!!
- их есть у вас, дебилы.. уже почти полный набор
ещё будете плакать за Украиной-Мамой.. "мы нИ этага хатели..", тупорылые вы желудки
happy birthday to you.
happy birthday to you,
happy birthday mr. president,
happy birthday to youuuuu!
Димон правду ляпнул...Пророк Мухамэд
..🤣
Что с ипалом русня?
І відразу в Криму кацапські андрофаги почали пильніше придивлятися один до одного...
...та збільшать отримання *****.