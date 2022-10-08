Російські окупанти обмежать у Криму продаж круп, борошна та цукру

Окупаційна влада Криму обмежила продаж товарів бакалійної групи до 3 кілограмів в одні руки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграмі росЗМІ.

Як зазначається, на Кримському півострові обмежено продаж товарів бакалійної групи - максимум 3 кілограми в одні руки.

За словами заступниці міністра промислової політики Криму Ірини Мезавцової, зроблено це, щоб уникнути штучного ажіотажу.

У міністерстві уточнили, що запасів продовольства у Криму вистачить на 55 діб.

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Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

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