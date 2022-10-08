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Російські окупанти обмежать у Криму продаж круп, борошна та цукру

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

продукти

Окупаційна влада Криму обмежила продаж товарів бакалійної групи до 3 кілограмів в одні руки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграмі росЗМІ.

Як зазначається, на Кримському півострові обмежено продаж товарів бакалійної групи - максимум 3 кілограми в одні руки.

За словами заступниці міністра промислової політики Криму Ірини Мезавцової, зроблено це, щоб уникнути штучного ажіотажу.

У міністерстві уточнили, що запасів продовольства у Криму вистачить на 55 діб.

Також дивіться: На кримських АЗС утворилися черги. ВIДЕО

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Дивіться: Момент вибуху на Кримському мосту. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+37
****, чому мені так весело ???
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08.10.2022 11:00
+25
КАЦАПИ , ШО З ЇБАЛОМ ?!!!!
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08.10.2022 11:02
+19
Будуть камінням з неба годувати
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08.10.2022 11:00
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Дєнєг нєт.
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08.10.2022 10:59 Відповісти
А-ХА-ХА !!!!! Тоєсть , Мяу ...
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08.10.2022 11:01 Відповісти
Треба менше жерти, хфігуру берегти
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08.10.2022 11:54 Відповісти
****, чому мені так весело ???
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08.10.2022 11:00 Відповісти
Ага ,мій вже зранку святкує.,а збирався на рибалку,.
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08.10.2022 11:29 Відповісти
Радійте, шановна: він у Вас дуже чуйна людина !!!
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08.10.2022 15:55 Відповісти
а я вот так удачно на дачу съездил...!)))
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08.10.2022 16:55 Відповісти
Будуть камінням з неба годувати
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08.10.2022 11:00 Відповісти
👍
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08.10.2022 11:00 Відповісти
А шо случілось? 😮 Вялічіє зжерло жратву?
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08.10.2022 11:01 Відповісти
КАЦАПИ , ШО З ЇБАЛОМ ?!!!!
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08.10.2022 11:02 Відповісти
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08.10.2022 11:15 Відповісти
Схожк, ботокс потік! 😁
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08.10.2022 13:10 Відповісти
Тут или военные поставки паромами организовывать либо продуктовые! Как вы думаете чему отдадут приоритет? В общем запасайтесь крупами, дровами, бензином, макаронами и т. п
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08.10.2022 11:01 Відповісти
Провалять організацію й того й другого
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08.10.2022 11:02 Відповісти
Не забуваймо, що починаться пізня осінь, а потім зима, а тому « море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три- паромы с крупами/снарядами замри»
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08.10.2022 11:12 Відповісти
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08.10.2022 11:03 Відповісти
ну надо талони вводить, шоб же зовсім як в серусеру
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08.10.2022 11:05 Відповісти
Пускай жрут друг друга
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08.10.2022 11:07 Відповісти
Ура, це ж нарешті як у есесесері, нічого нема і черги, черги!
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08.10.2022 11:09 Відповісти
Ше ні один голоднии не всрався .
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08.10.2022 11:10 Відповісти
Знов "Омеріка, дай пажрать", чи ще рано ???
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08.10.2022 11:14 Відповісти
навіть ягель вже не дуже завезеш, хоча можна з літаків збрасувать...
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08.10.2022 11:15 Відповісти
кацапи валіть із українського криму
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08.10.2022 11:17 Відповісти
кароче, падарок ********-***** на днюху удался !!!
ведь что главное а подарке?? ЭМОЦИИ !!!!!!
а эмоции зашкаливают !!!!
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08.10.2022 11:18 Відповісти
..совкодрочеры, хотели Совок?
- их есть у вас, дебилы.. уже почти полный набор
ещё будете плакать за Украиной-Мамой.. "мы нИ этага хатели..", тупорылые вы желудки
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08.10.2022 11:18 Відповісти
Реалізуйте їм бавовну
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08.10.2022 11:22 Відповісти
Ну що,краще пізно,ніж ніколи.
happy birthday to you.
happy birthday to you,
happy birthday mr. president,
happy birthday to youuuuu!
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08.10.2022 11:26 Відповісти
Пусть кушают жареных бурятов
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08.10.2022 11:29 Відповісти
Просто денех сейчас нет,но вы держитесь тама...
Димон правду ляпнул...Пророк Мухамэд

..🤣
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08.10.2022 11:30 Відповісти
Сейчас в Крыму очереди за бензином и продуктами, а в Украине - за шампанским
Что с ипалом русня?
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08.10.2022 11:34 Відповісти
Зате в Криму черг за туалетним папером немає.
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08.10.2022 12:13 Відповісти
Тем временем китайский Юань упал в цене до исторической отметки 1994 года...а это значит Ларчик крыс путлера захлопнулся...товаристч Си... Послал путлера на большой и толстый...с Туркменским газом китайцы по факту кинули мавзолейного урода..🤣
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08.10.2022 11:34 Відповісти
Ахахахахаха!!!! Ссср 2.0. Радуйтесь, дебилы. А если ещё и ***** прикончат в бункере, то.....
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08.10.2022 11:43 Відповісти
падли з криму на херсонщину подадуться
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08.10.2022 11:48 Відповісти
Так шо, бархатний сєзон атмєняєцццца
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08.10.2022 11:51 Відповісти
Ні, Піськов казав ,що ті хто "затрималися "у Криму тепер там будуть сидіти там до слідуючого оксамитового сезону, а хто виживе того потім євакуюють ЗСУ .
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08.10.2022 12:14 Відповісти
Російські окупанти обмежать у Криму продаж круп, борошна та цукру Джерело: https://censor.net/ua/n3372312.
І відразу в Криму кацапські андрофаги почали пильніше придивлятися один до одного...
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08.10.2022 11:52 Відповісти
Обмежили рух і відпуск товарів? Значить , кримнаші почнуть скулити: ну чєво етім хахлам снова нє сідітся,чєво ані нікак нє успакоятся, вєдь у нас всьо било уютно,па дамашнєму.....
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08.10.2022 11:53 Відповісти
😁
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08.10.2022 12:29 Відповісти
Сірники з цигарками треба заборонити!
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08.10.2022 12:35 Відповісти
Нє жилі харашо,нєчего і начінать. Крисчани,випускайте марячка, нехай калінку-малінку вам збацає...
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08.10.2022 12:39 Відповісти
Російські окупанти обмежать у Криму продаж круп
...та збільшать отримання *****.
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08.10.2022 12:42 Відповісти
 
 