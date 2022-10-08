Прогнозов по восстановлению Крымского моста не даем, - Песков
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Власти России не дают прогнозов относительно того, когда возможно возобновление движения по Крымскому мосту.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет", - сказал он.
"Советник" оккупационного "главы Крыма" Олег Крючков заявил об организации сухопутного коридора к полуострову через оккупированные территории Украины.
"Налажен сухопутный коридор через новые регионы", - сообщил он.
Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту разгорается сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.
По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.
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Слава Україні ! Слава Нації!! Смерть ворогам !!!
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ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
С. МАРШАК (1943г)
В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.
Он мечтал
собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль
морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный.
Хепі бьоздей ту юууу,
Хепі бьоздей х*йло ти ****неее,
Хепі боьздей ту юууу...
Подъем к аркам но жд так не может там все на одном уровне
Фура взрывчатки это немало
Валіть з Криму
Но ничего...все ещё впереди...
Но поезд еще не доехал пришлось так
Просто отлично
Я еще летом предлагал такой способ вместо ракет
Успехов, радости, веселия
И чумового настроения
И самых преданных друзей... (с табакеркой)