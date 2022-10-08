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Новости Происшествия
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Крым (26022) мост (1003) Песков (1740) пожар (5574) Керченский мост (339)

Прогнозов по восстановлению Крымского моста не даем, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

кримський,міст,керченський

Власти России не дают прогнозов относительно того, когда возможно возобновление движения по Крымскому мосту.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет", - сказал он.

"Советник" оккупационного "главы Крыма" Олег Крючков заявил об организации сухопутного коридора к полуострову через оккупированные территории Украины.

"Налажен сухопутный коридор через новые регионы", - сообщил он.

Смотрите: На крымских АЗС образовались очереди. ВИДЕО

Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту разгорается сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.
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Топ комментарии
+27
так коли там в Аліни день народження, кажете?
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08.10.2022 10:50
+27
классику надо знать...


ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
С. МАРШАК (1943г)

В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.

Он мечтал
собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль
морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный.
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08.10.2022 11:01
+22
КАЦАПИ , ШО З ЇБАЛОМ ?!!!
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08.10.2022 10:52
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так коли там в Аліни день народження, кажете?
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08.10.2022 10:50 Ответить
Пасавєтуємся с жітелямі...
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08.10.2022 10:50 Ответить
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08.10.2022 10:51 Ответить
по минным полям...ну ну в Добрый путь...
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08.10.2022 10:54 Ответить
пристрелялись, теперь ждем ремонтную бригаду , антоновский мост их ни чему не учит.
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08.10.2022 12:04 Ответить
а скільки відтепер пачок крупи та солі в одні руки?...
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08.10.2022 10:51 Ответить
сіль тільки на хер... доїдати ))))
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08.10.2022 11:02 Ответить
І в нових регіонах будуть гореть жд состави і рушиться жд шляхи

Слава Україні ! Слава Нації!! Смерть ворогам !!!
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08.10.2022 10:51 Ответить
В Іловайську вже горить.
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08.10.2022 11:03 Ответить
В "старых" также как видно
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08.10.2022 11:14 Ответить
А шо так? Не будуть відновлювати взагалі, щоб ЗСУ до Кубані не дійшли?
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08.10.2022 10:52 Ответить
Хто не встигнув вивести награбоване - той запізнився. Більше шансів у окупантів безпечно виїхати з Криму ніколи не буде.
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08.10.2022 10:52 Ответить
КАЦАПИ , ШО З ЇБАЛОМ ?!!!
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08.10.2022 10:52 Ответить
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08.10.2022 12:05 Ответить
Теперь только на катамаранах переправляйтесь
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08.10.2022 10:52 Ответить
не на батутах
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08.10.2022 12:55 Ответить
Взорвались цистерны... порвали два баяна...
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08.10.2022 10:53 Ответить
попереджували ж вас падл, що ми будем" палити" там де вважаєм за потрібне...
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08.10.2022 10:55 Ответить
https://youtu.be/Kc-b-XWokDg
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08.10.2022 10:56 Ответить
У конкурсi прiвитань бункерного с днем народження з великим вiдривом перемогли ЗСУ! Слава ЗСУ!
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08.10.2022 10:56 Ответить
Сажайте ху...ло у камаз та пускайте. Хай поїздить.
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08.10.2022 10:56 Ответить
Прогнозів щодо відновлення Кримського мосту не даємо, - Пєсков Джерело: https://censor.net/ua/n3372309
. .
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08.10.2022 10:58 Ответить
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08.10.2022 10:59 Ответить
классику надо знать...


ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
С. МАРШАК (1943г)

В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.

Он мечтал
собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль
морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный.
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08.10.2022 11:01 Ответить
Дык к дню пабеды справимся!
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08.10.2022 11:04 Ответить
писков ты и по крыму никаких прогнозов не даешь, что уж о мосте говорить.
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08.10.2022 11:07 Ответить
карлик нехило так отпраздновал, с фейерверком и водными процедурами
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08.10.2022 11:09 Ответить
Не сухопутных коридор, а *************. Но он скоро у них закроется, вместе с здыхательными путями путина.
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08.10.2022 11:10 Ответить
Русские грузовики могут ездить только по русским дорогам без добра украинской таможни. Ездить над территориальными водами Украины им нельзя, говорили ведь!
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08.10.2022 11:12 Ответить
Хепі бьоздей ту юууу,
Хепі бьоздей ту юууу,
Хепі бьоздей х*йло ти ****неее,
Хепі боьздей ту юууу...
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08.10.2022 11:12 Ответить
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08.10.2022 11:13 Ответить
ребята уже русня и фильм сняла про уход с Крыма БЕГ.очень рекомендую.
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08.10.2022 11:13 Ответить
Тому, що відновити його вже неможливо!
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08.10.2022 11:13 Ответить
Может кто обратил внимание на фото орбрушенных пролетов на автомобильном участке моста. Я не интересовался этим ********** мостом никогда, и теперь спрашиваю, может кто в курсе, почему опоры моста на фото после взрыва выстояли, но стали значительно ниже опор жд моста, они вроде просели.
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08.10.2022 11:14 Ответить
Так было

Подъем к аркам но жд так не может там все на одном уровне
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08.10.2022 11:20 Ответить
Там не подъем, опоры с двух сторон от упавшего пролета стали намного ниже, на месте падения пролетов
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08.10.2022 11:29 Ответить
Разрушило верх и у опор

Фура взрывчатки это немало
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08.10.2022 11:36 Ответить
Прогнозів щодо відновлення Кримського мосту не даємо - а шо так? діма бздюхає який прогноз?валіть із криму
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08.10.2022 11:19 Ответить
"Влада Росії не дає прогнозів щодо того, коли можливе відновлення руху Кримським мостом. Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков". Что-то совсем стал плох песков. То говорил что все поставленные задачи будут выполнены. А тут даже прогнозов не дает.
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08.10.2022 11:19 Ответить
Міст будували іноземці. Не коцапи. Так і буде стояти покоцаний.
Валіть з Криму
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08.10.2022 11:22 Ответить
какие иностранцы? - подрядчиком был ротенберг, а строителями студенты-добровольцы
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08.10.2022 11:25 Ответить
Неее, вроде как китайцы, они во всем мире строят мосты.
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08.10.2022 11:30 Ответить
Так. Будинки валяться по всьому кєтаю, як карточні.
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08.10.2022 11:42 Ответить
Удар по жд полотну был в тот момент.когда там проезжали цистерны с топливом.Они должны были взорваться и усилить удар -уничтожить пролёт жд моста.Все было хорошо расчитано Но к сожалению .пожар остановили...Только автомобильная дорога разрушена.жд-уцелела
Но ничего...все ещё впереди...
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08.10.2022 11:23 Ответить
ж/д мост тоже ВСЁ - там полностью разрушена структура бетона от температуры
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08.10.2022 11:27 Ответить
А як такі пошкодження ремонтуються? Я не фахівець тому цікавлюсь.
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08.10.2022 12:10 Ответить
Враховуючи те що той міст будували закордонні будівельники і виходячи з дії санкцій -той міст накрився "чимось волохатим"!
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08.10.2022 11:24 Ответить
Касаемо моста согласен. А вот прогнозировать смерть ***** уже можно ))
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08.10.2022 11:25 Ответить
подивився кадри, коли вигоріло все. Виявляється, одна смуга автомобільного мосту вціліла, по ній можна їздити. Потрібно добити.
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08.10.2022 11:31 Ответить
она визуально уцелела, но внутренние повреждения от взрыва могли и вывести структуру бетона из строя...
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08.10.2022 11:39 Ответить
Наверно было задумано взорвать на арках

Но поезд еще не доехал пришлось так
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08.10.2022 11:40 Ответить
Вважаєш нє палучілась, дмьітрьій?
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08.10.2022 11:44 Ответить
Почему?
Просто отлично

Я еще летом предлагал такой способ вместо ракет
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08.10.2022 11:50 Ответить
если это наша работа, то смысла арки обрушатьне было - как после Победы восстановить сообщение Азовское-Чёрное море? - а арки останутся как монумент Победы УКРАИНЫ
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08.10.2022 11:46 Ответить
так у них оказывается уже все налажено ... может это лично Хйло подорвал чтобы пути доставки проверить?
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08.10.2022 11:42 Ответить
А ведь предупреждали много раз-бегите кацапы.бегите...Нет-"так не хочется уезжать..."
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08.10.2022 12:44 Ответить
С днём рождения,
Успехов, радости, веселия
И чумового настроения
И самых преданных друзей... (с табакеркой)
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08.10.2022 13:27 Ответить
 
 