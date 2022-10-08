Прогнозов по восстановлению Крымского моста не даем, - Песков

Власти России не дают прогнозов относительно того, когда возможно возобновление движения по Крымскому мосту.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет", - сказал он.

"Советник" оккупационного "главы Крыма" Олег Крючков заявил об организации сухопутного коридора к полуострову через оккупированные территории Украины.

"Налажен сухопутный коридор через новые регионы", - сообщил он.

Смотрите: На крымских АЗС образовались очереди. ВИДЕО

Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту разгорается сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.