Прогнозів щодо відновлення Кримського мосту не даємо, - Пєсков
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Влада Росії не дає прогнозів щодо того, коли можливе відновлення руху Кримським мостом.
Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
"Прогнозів щодо термінів відновлення Кримського мосту поки немає", - сказав він.
"Радник" окупаційного "глави Криму" Олег Крючков заявив про організацію сухопутного коридору до півострова через окуповані території України.
"Налагоджено сухопутний коридор через нові регіони", - повідомив він.
Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.
За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.
Будь ласка, зачекайте...
Слава Україні ! Слава Нації!! Смерть ворогам !!!
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ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
С. МАРШАК (1943г)
В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.
Он мечтал
собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль
морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный.
Хепі бьоздей ту юууу,
Хепі бьоздей х*йло ти ****неее,
Хепі боьздей ту юууу...
Подъем к аркам но жд так не может там все на одном уровне
Фура взрывчатки это немало
Валіть з Криму
Но ничего...все ещё впереди...
Но поезд еще не доехал пришлось так
Просто отлично
Я еще летом предлагал такой способ вместо ракет
Успехов, радости, веселия
И чумового настроения
И самых преданных друзей... (с табакеркой)