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Крим (12748) міст (827) Пєсков (1442) пожежа (3751) Керченський міст (363)

Прогнозів щодо відновлення Кримського мосту не даємо, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Події

кримський,міст,керченський

Влада Росії не дає прогнозів щодо того, коли можливе відновлення руху Кримським мостом.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"Прогнозів щодо термінів відновлення Кримського мосту поки немає", - сказав він.

"Радник" окупаційного "глави Криму" Олег Крючков заявив про організацію сухопутного коридору до півострова через окуповані території України.

"Налагоджено сухопутний коридор через нові регіони", - повідомив він.

Також читайте: "На Крымском мосту включили плановое отопление": реакція соцмереж на вибух поблизу Керчі. ФОТО

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
так коли там в Аліни день народження, кажете?
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08.10.2022 10:50
+27
классику надо знать...


ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
С. МАРШАК (1943г)

В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.

Он мечтал
собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль
морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный.
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08.10.2022 11:01
+22
КАЦАПИ , ШО З ЇБАЛОМ ?!!!
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08.10.2022 10:52
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так коли там в Аліни день народження, кажете?
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08.10.2022 10:50 Відповісти
Пасавєтуємся с жітелямі...
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08.10.2022 10:50 Відповісти
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08.10.2022 10:51 Відповісти
по минным полям...ну ну в Добрый путь...
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08.10.2022 10:54 Відповісти
пристрелялись, теперь ждем ремонтную бригаду , антоновский мост их ни чему не учит.
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08.10.2022 12:04 Відповісти
а скільки відтепер пачок крупи та солі в одні руки?...
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08.10.2022 10:51 Відповісти
сіль тільки на хер... доїдати ))))
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08.10.2022 11:02 Відповісти
І в нових регіонах будуть гореть жд состави і рушиться жд шляхи

Слава Україні ! Слава Нації!! Смерть ворогам !!!
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08.10.2022 10:51 Відповісти
В Іловайську вже горить.
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08.10.2022 11:03 Відповісти
В "старых" также как видно
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08.10.2022 11:14 Відповісти
А шо так? Не будуть відновлювати взагалі, щоб ЗСУ до Кубані не дійшли?
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08.10.2022 10:52 Відповісти
Хто не встигнув вивести награбоване - той запізнився. Більше шансів у окупантів безпечно виїхати з Криму ніколи не буде.
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08.10.2022 10:52 Відповісти
КАЦАПИ , ШО З ЇБАЛОМ ?!!!
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08.10.2022 10:52 Відповісти
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08.10.2022 12:05 Відповісти
Теперь только на катамаранах переправляйтесь
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08.10.2022 10:52 Відповісти
не на батутах
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08.10.2022 12:55 Відповісти
Взорвались цистерны... порвали два баяна...
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08.10.2022 10:53 Відповісти
попереджували ж вас падл, що ми будем" палити" там де вважаєм за потрібне...
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08.10.2022 10:55 Відповісти
https://youtu.be/Kc-b-XWokDg
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08.10.2022 10:56 Відповісти
У конкурсi прiвитань бункерного с днем народження з великим вiдривом перемогли ЗСУ! Слава ЗСУ!
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08.10.2022 10:56 Відповісти
Сажайте ху...ло у камаз та пускайте. Хай поїздить.
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08.10.2022 10:56 Відповісти
Прогнозів щодо відновлення Кримського мосту не даємо, - Пєсков Джерело: https://censor.net/ua/n3372309
. .
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08.10.2022 10:58 Відповісти
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08.10.2022 10:59 Відповісти
классику надо знать...


ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
С. МАРШАК (1943г)

В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.

Он мечтал
собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль
морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный.
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08.10.2022 11:01 Відповісти
Дык к дню пабеды справимся!
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08.10.2022 11:04 Відповісти
писков ты и по крыму никаких прогнозов не даешь, что уж о мосте говорить.
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08.10.2022 11:07 Відповісти
карлик нехило так отпраздновал, с фейерверком и водными процедурами
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08.10.2022 11:09 Відповісти
Не сухопутных коридор, а *************. Но он скоро у них закроется, вместе с здыхательными путями путина.
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08.10.2022 11:10 Відповісти
Русские грузовики могут ездить только по русским дорогам без добра украинской таможни. Ездить над территориальными водами Украины им нельзя, говорили ведь!
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08.10.2022 11:12 Відповісти
Хепі бьоздей ту юууу,
Хепі бьоздей ту юууу,
Хепі бьоздей х*йло ти ****неее,
Хепі боьздей ту юууу...
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08.10.2022 11:12 Відповісти
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08.10.2022 11:13 Відповісти
ребята уже русня и фильм сняла про уход с Крыма БЕГ.очень рекомендую.
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08.10.2022 11:13 Відповісти
Тому, що відновити його вже неможливо!
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08.10.2022 11:13 Відповісти
Может кто обратил внимание на фото орбрушенных пролетов на автомобильном участке моста. Я не интересовался этим ********** мостом никогда, и теперь спрашиваю, может кто в курсе, почему опоры моста на фото после взрыва выстояли, но стали значительно ниже опор жд моста, они вроде просели.
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08.10.2022 11:14 Відповісти
Так было

Подъем к аркам но жд так не может там все на одном уровне
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08.10.2022 11:20 Відповісти
Там не подъем, опоры с двух сторон от упавшего пролета стали намного ниже, на месте падения пролетов
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08.10.2022 11:29 Відповісти
Разрушило верх и у опор

Фура взрывчатки это немало
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08.10.2022 11:36 Відповісти
Прогнозів щодо відновлення Кримського мосту не даємо - а шо так? діма бздюхає який прогноз?валіть із криму
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08.10.2022 11:19 Відповісти
"Влада Росії не дає прогнозів щодо того, коли можливе відновлення руху Кримським мостом. Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков". Что-то совсем стал плох песков. То говорил что все поставленные задачи будут выполнены. А тут даже прогнозов не дает.
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08.10.2022 11:19 Відповісти
Міст будували іноземці. Не коцапи. Так і буде стояти покоцаний.
Валіть з Криму
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08.10.2022 11:22 Відповісти
какие иностранцы? - подрядчиком был ротенберг, а строителями студенты-добровольцы
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08.10.2022 11:25 Відповісти
Неее, вроде как китайцы, они во всем мире строят мосты.
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08.10.2022 11:30 Відповісти
Так. Будинки валяться по всьому кєтаю, як карточні.
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08.10.2022 11:42 Відповісти
Удар по жд полотну был в тот момент.когда там проезжали цистерны с топливом.Они должны были взорваться и усилить удар -уничтожить пролёт жд моста.Все было хорошо расчитано Но к сожалению .пожар остановили...Только автомобильная дорога разрушена.жд-уцелела
Но ничего...все ещё впереди...
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08.10.2022 11:23 Відповісти
ж/д мост тоже ВСЁ - там полностью разрушена структура бетона от температуры
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08.10.2022 11:27 Відповісти
А як такі пошкодження ремонтуються? Я не фахівець тому цікавлюсь.
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08.10.2022 12:10 Відповісти
Враховуючи те що той міст будували закордонні будівельники і виходячи з дії санкцій -той міст накрився "чимось волохатим"!
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08.10.2022 11:24 Відповісти
Касаемо моста согласен. А вот прогнозировать смерть ***** уже можно ))
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08.10.2022 11:25 Відповісти
подивився кадри, коли вигоріло все. Виявляється, одна смуга автомобільного мосту вціліла, по ній можна їздити. Потрібно добити.
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08.10.2022 11:31 Відповісти
она визуально уцелела, но внутренние повреждения от взрыва могли и вывести структуру бетона из строя...
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08.10.2022 11:39 Відповісти
Наверно было задумано взорвать на арках

Но поезд еще не доехал пришлось так
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08.10.2022 11:40 Відповісти
Вважаєш нє палучілась, дмьітрьій?
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08.10.2022 11:44 Відповісти
Почему?
Просто отлично

Я еще летом предлагал такой способ вместо ракет
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08.10.2022 11:50 Відповісти
если это наша работа, то смысла арки обрушатьне было - как после Победы восстановить сообщение Азовское-Чёрное море? - а арки останутся как монумент Победы УКРАИНЫ
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08.10.2022 11:46 Відповісти
так у них оказывается уже все налажено ... может это лично Хйло подорвал чтобы пути доставки проверить?
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08.10.2022 11:42 Відповісти
А ведь предупреждали много раз-бегите кацапы.бегите...Нет-"так не хочется уезжать..."
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08.10.2022 12:44 Відповісти
С днём рождения,
Успехов, радости, веселия
И чумового настроения
И самых преданных друзей... (с табакеркой)
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08.10.2022 13:27 Відповісти
 
 