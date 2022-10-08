РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10952 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
14 560 64
армия РФ (15471) война (47303) назначение (2040)

Минобороны России назначило Суровикина командующим объединенной группировкой войск в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

суровікін

Генерал армии Сергей Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой российских войск в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ.

Впервые оккупационные войска получают общего командующего.

Ранее Суровикин командовал группировкой войск на оккупированной части южных областей.

Читайте также: Кремль назначил Мурадова новым командующим Восточным военным округом РФ

Ранее, в марте 2022 года, генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала о подозрении, выдвинутом Суровикину. Следствие установлено, что главнокомандующий Воздушно-космическими силами России организовал вторжение российской авиации на территорию Украины и нанесение ракетно-бомбовых ударов, в том числе по гражданским объектам.

Напомним, в 1987 году Суровикин окончил Омское высшее командное военное училище, а уже через четыре года стал командиром батальона в Таманской дивизии.

Во время путча, устроенного противниками тогдашнего президента СССР Михаила Горбачева, пытавшихся сохранить от развала Советский Союз, нынешний генерал армии РФ руководил въехавшей в Москву колонной бронетехники. Тогда под гусеницами танков погибли три человека.

В 1995 году Суровикин, тогда майор, был признан Военным судом Московского гарнизона виновным в совершении нескольких преступлений. Будущий генерал был обвинен в пособничестве в приобретении и сбыте, а также ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Эти статьи тогдашнего УК предусматривали до 8 лет лишения свободы, но ему присудили только один год лишения свободы условно.

Также известно, что в 2014 году командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин работал в Ростовской области, где руководил отправкой на юго-восток Украины подчиненных ему танковых частей.

Суровикин был назначен главкомом ВКС в ноябре 2017 года.

8 декабря 2017 года Суровикину было присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Сирии. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей.

В 2021 году главнокомандующему Воздушно-космическими силами Российской Федерации Суровикину указом Путина было присвоено звание генерала армии.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Мене дивує впевненість орків, що кожен вбивця мирняка у Сірії має якісь видатні військові здібності.
показать весь комментарий
08.10.2022 15:50
+13
Он нонче занятый дон, в академии наук России дон, академиков академничать учит дон.
показать весь комментарий
08.10.2022 15:54
+12
Ще один ***** кацапський... Щоб ти здох ,та як можно скорiше!
показать весь комментарий
08.10.2022 15:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан

Курев треба мінєти, а не ліжка переставлєти у тому рашістському борделі.
показать весь комментарий
08.10.2022 15:42 Ответить
Ви вводітє в заблуждєніє ґуґлпєрєводчік.
показать весь комментарий
08.10.2022 15:47 Ответить
Ви впевнені, що у множині треба писати "курев", а не "курвів"
Хоча суті питання це не змінює
показать весь комментарий
08.10.2022 15:53 Ответить
Все залежить від діалекту місцевості! У мене вдома кажуть "курв" (******) В когось може й кажуть "кУрев"
показать весь комментарий
08.10.2022 15:58 Ответить
Гугл щось каже нам про курей, ніби ми не відрізняємо kurw від птахів
показать весь комментарий
08.10.2022 23:06 Ответить
Рамзанку не захотели?
показать весь комментарий
08.10.2022 15:42 Ответить
Он нонче занятый дон, в академии наук России дон, академиков академничать учит дон.
показать весь комментарий
08.10.2022 15:54 Ответить
Ще один ***** кацапський... Щоб ти здох ,та як можно скорiше!
показать весь комментарий
08.10.2022 15:42 Ответить
kakajaraznica... Haimarsam po barabanu surovikin alj vikosurin
показать весь комментарий
08.10.2022 23:07 Ответить
Бджад
народ, у мене дежавю?
знову суровікін?

ЗІ. От мені цікаво, Залужний хоч іноді цікавиться цими рокеровками на рашанських військах? Бо в них на раші зміни такі часті, що калейдоскоп згорів би просто)
показать весь комментарий
08.10.2022 15:46 Ответить
Звісно. Треба вивчати звички своїх візаві
показать весь комментарий
08.10.2022 15:51 Ответить
Залужний не лише цікавиться; він експерт з "військової доктрини" такого собі герасимова.

(так у газетах на Заході писали)
показать весь комментарий
08.10.2022 16:09 Ответить
Да кацапы,что-то от перестановки мест генералов,сумма утилизированного кацапского скота увеличивается.
показать весь комментарий
08.10.2022 15:46 Ответить
У ***** хобби! На командные должности в кацапской армии назначать только *********!
показать весь комментарий
08.10.2022 15:49 Ответить
Дык,других то нету
показать весь комментарий
08.10.2022 16:18 Ответить
зато все свои. ))
показать весь комментарий
08.10.2022 16:29 Ответить
Достойна відповідь на підрив мосту
показать весь комментарий
08.10.2022 15:50 Ответить
Мене дивує впевненість орків, що кожен вбивця мирняка у Сірії має якісь видатні військові здібності.
показать весь комментарий
08.10.2022 15:50 Ответить
З танкового батальону піднявся до командувача касмичних сил його хочь в літаку не укачує
показать весь комментарий
08.10.2022 15:50 Ответить
Централизация кацапского командования это минус. Плюс в том, что одним прилётом ВСУ накроет ВСЁ центральное командование.
показать весь комментарий
08.10.2022 15:55 Ответить
Грохнем вместе с штабом.
показать весь комментарий
08.10.2022 15:58 Ответить
Мода в нього совкова. Здатний воювати лише проти неозброєних сирійців.
показать весь комментарий
08.10.2022 16:01 Ответить
Морда (хоча й мода також)
показать весь комментарий
08.10.2022 16:06 Ответить
Він що могіляції ще не проходив ?
показать весь комментарий
08.10.2022 16:02 Ответить
Это было так...
""
показать весь комментарий
08.10.2022 16:04 Ответить
Я так понял, слева - пригожин, в центре *****, срущее в чемодан и справа - кака.дыркин.
показать весь комментарий
08.10.2022 16:18 Ответить
Вспомним классику: "Внимание,знатоки! Сколько ещё проживет "генерал армии" суровикин?)"
показать весь комментарий
08.10.2022 22:18 Ответить
Черный ящик в студию!
показать весь комментарий
08.10.2022 22:19 Ответить
""
показать весь комментарий
08.10.2022 22:37 Ответить
Покажите его с лысинкой.
показать весь комментарий
08.10.2022 16:07 Ответить
цензор, Вам не соромно писати "герой раїсі" з ДВОМА великими літерами?
показать весь комментарий
08.10.2022 16:08 Ответить
a як правильно писати? - херой нараиЗЗи, чи ні?
показать весь комментарий
08.10.2022 23:11 Ответить
Сначала отдаст Херсон, а потом, если хватит ума, сбежит сюда. Если нет...Ну на нет и суда нет.
показать весь комментарий
08.10.2022 16:12 Ответить
Он не отдаст, он передаст!
)
показать весь комментарий
08.10.2022 16:16 Ответить
Цікавий символізм: відсидівшого зека суровкіна назначили головним над військом, яке складається з зеків.
показать весь комментарий
08.10.2022 16:28 Ответить
Классово близкий.
показать весь комментарий
08.10.2022 17:49 Ответить
2+3 or 3+2 is still =5
показать весь комментарий
08.10.2022 16:28 Ответить
а что у него с е?алом ? о чем задумался ? ...................та не думай , паники нет , все идет по плану , 62 000 дохлых , по железу уже уничтожена армия Франции и Англии и еще кусочек , остров Змеинный, ******** крейсер и разных лодочек штук 15, аэродром в саках, 32 чернобаевки ( аххахахахаааахахахааа!!!!! ) крымский мост ................и тд , все хорошо чувак , ты как очередной ******* , который так и не поймет что произошло , в тот прекрасный момент когда хаймарс постучит в твою тупую но очень напряженную голову.
показать весь комментарий
08.10.2022 16:31 Ответить
"Да меняйтесь там как хотите" (анекдот)
показать весь комментарий
08.10.2022 16:36 Ответить
І чим він кращий від інших? Напевно він від нього очікують стрімку мобілізацію щоб обманим шляхом мобілізувати велику кількість людей
Але як відомо в Росії людей яких мобілізували за ними місце роботи не зберігається їх звільняють
путін одним махом хоче позбутися соціально-незахищених верств населення тому їм квиток в один кінець поїхати в Україну і загинути.
показать весь комментарий
08.10.2022 16:37 Ответить
Ну, шо... Распечатаем и этот бутончик. Для того его мамка и растила!
показать весь комментарий
08.10.2022 16:43 Ответить
и ты будь проклят сцурашЫхин. ада тебе вечного и жаркого
показать весь комментарий
08.10.2022 16:48 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2022 16:56 Ответить
nu raz Xeroj, to i konec emu ZSU повинні забезпечити херовiй
показать весь комментарий
08.10.2022 23:15 Ответить
Генерал, що командує бомбардуваннями України, чавив людей танками під час путчу в

1991 році

Олексій Лютіков

7.03.2022



Генерал армії РФ, що командує бомбардуваннями України, Сергій Суровікін, у 1991 році за рішенням ДКПП особисто керував колоною бронетехніки, яка під час серпневого путчу чавила людей. Суровікін почав стрімко просуватися кар'єрними сходами після закінчення 1987 року Омського вищого командного військового училища.

Усього через чотири роки він став командиром батальйону в Таманській дивізії. Про це повідомляє видання The Insider.

У 1995 році Суровікін був визнаний Військовим судом Московського гарнізону винним у скоєнні одразу кількох злочинів. Майбутнього генерала було звинувачено у пособництві у придбанні та збуті, а також носінні вогнепальної зброї та *********** без відповідного дозволу. Ці статті передбачали до 8 років позбавлення волі, але, як зазначає Радіо Свобода, вирок виявився м'яким і абсолютно гуманним: один рік позбавлення волі умовний.

Також відомо, що у 2014 році командувач військ Східного військового округу генерал-полковник Суровікін працював у Ростовській області, де керував відправкою на південний схід України підпорядкованих йому танкових частин. Суровікін був призначений головкомом ВКС у листопаді 2017 року.

Нагадаємо, ближче до ранку 7 березня російські окупанти завдали ударів по житлових кварталах Миколаєва та його передмість. Обстріл провадився із реактивних систем залпового вогню. Рятувальники попередили, що по місту багато снарядів, що не розірвалися, і закликають жителів не підходити до них.

Дорогі українці, наші військові дають гідну відсіч ворогові по всій території нашої України! Ми маємо підтримку від партнерів, а росію тиснуть санкції. Зберігаємо спокій, підтримуємо та допомагаємо один одному. Віримо у ЗСУ!

https://war.obozrevatel.com/ukr/na-okupovanij-chastini-zaporizhzhya-dvoe-ditej-zaginuli-pidirvavshis-na-rosijskij-mini.htm
показать весь комментарий
08.10.2022 16:59 Ответить
« Люди, которые не только признают войну, но и считают её полезной, эти люди извращенцы по своей сути!» Л. Толстой
показать весь комментарий
08.10.2022 17:07 Ответить
Джохар Дудаев (1995г) *Украина еще схлеснется с Россией.Пока русизм существует он не откажется от своих амбиций.*
показать весь комментарий
08.10.2022 17:08 Ответить
В общем , та ещё Сволочь
показать весь комментарий
08.10.2022 17:19 Ответить
Что за *** з бугра? Герой *********?
Отличился бомбежками госпиталей в Сирии?
показать весь комментарий
08.10.2022 17:20 Ответить
Главнокомандующий воздушно-КОСМИЧЕСКИМИ силами раисии 🤣🤣.
показать весь комментарий
08.10.2022 17:35 Ответить
4 детей, где они живут интересно. стратег этот суровикин, умеет выждать. может полезно из его биографии по чечне прочесть http://42msd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=40
показать весь комментарий
08.10.2022 17:40 Ответить
с днём крымского моста тебя свиноцабака...!)))
показать весь комментарий
08.10.2022 17:44 Ответить
Huh? Are you serious motherfucker? We will see this asshole's portrait with "GRUZ200" bowtie very soon.
For you - look for the rope+soap. Pronto.
показать весь комментарий
08.10.2022 17:47 Ответить
Ти маєш *****? І усім даєш? Чому, тоді, ті - Іван?
показать весь комментарий
08.10.2022 17:51 Ответить
В 2016 году жена Суровикина стала второй по размеру дохода среди жен сотрудников Минобороны, задекларировав 44 млн рублей. На Суровикину зарегистрировано несколько компаний в Свердловской области, причем ее партнер - дочь теперь уже экс-губернатора региона Александра Мишарина. Алексей Навальный прежде писал, что компании Суровикиной и Мишариной легко получают бюджетные субсидии, госгарантии по кредитам и другую помощь от властей.
показать весь комментарий
08.10.2022 17:51 Ответить
nu kak samke xrenerala šče 2 lady dadutj
показать весь комментарий
08.10.2022 23:17 Ответить
Очевидно что хилая путинская система идёт по *****, поэтому неважно, кто у них будет ГЛАВНЫМ КАЦАПОМ ПО ВОЙНЕ...просто это немножко затянет саму войну, но результат будет тот же...

Успешную армию демократической страны, русские не умеют строить, потому что демократии в России никогда не существовало....
Остается путь СССР, КНДР.... но тогда все должно быть по-взрослому, как при Сталине или Кимах.....С показательными расстрелами офицеров, с концлагерями....Когда пол страны в ГУЛАГАХ за бесценок работает на ВПК, а другая, накачанная идеологией, идёт на войну пушечным мясом....
Нет ни идеологии, ни ВПК, ни экономики...одни понты....все еле, еле держится на газо- и нефтекранике и "параллельном"импорте....
показать весь комментарий
08.10.2022 17:58 Ответить
Ой, дурак......(с)
показать весь комментарий
08.10.2022 18:50 Ответить
Хрен на хрен менять - только время терять. Расейское отношения к людям как к скоту смена одного ублюдка на другого не поменяет.
показать весь комментарий
08.10.2022 19:40 Ответить
..бездарь конкретная!!! *******,чем тупей рюзке, тем лучше...
показать весь комментарий
09.10.2022 08:26 Ответить
 
 