Минобороны России назначило Суровикина командующим объединенной группировкой войск в Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генерал армии Сергей Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой российских войск в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ.
Впервые оккупационные войска получают общего командующего.
Ранее Суровикин командовал группировкой войск на оккупированной части южных областей.
Ранее, в марте 2022 года, генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала о подозрении, выдвинутом Суровикину. Следствие установлено, что главнокомандующий Воздушно-космическими силами России организовал вторжение российской авиации на территорию Украины и нанесение ракетно-бомбовых ударов, в том числе по гражданским объектам.
Напомним, в 1987 году Суровикин окончил Омское высшее командное военное училище, а уже через четыре года стал командиром батальона в Таманской дивизии.
Во время путча, устроенного противниками тогдашнего президента СССР Михаила Горбачева, пытавшихся сохранить от развала Советский Союз, нынешний генерал армии РФ руководил въехавшей в Москву колонной бронетехники. Тогда под гусеницами танков погибли три человека.
В 1995 году Суровикин, тогда майор, был признан Военным судом Московского гарнизона виновным в совершении нескольких преступлений. Будущий генерал был обвинен в пособничестве в приобретении и сбыте, а также ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Эти статьи тогдашнего УК предусматривали до 8 лет лишения свободы, но ему присудили только один год лишения свободы условно.
Также известно, что в 2014 году командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин работал в Ростовской области, где руководил отправкой на юго-восток Украины подчиненных ему танковых частей.
Суровикин был назначен главкомом ВКС в ноябре 2017 года.
8 декабря 2017 года Суровикину было присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Сирии. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей.
В 2021 году главнокомандующему Воздушно-космическими силами Российской Федерации Суровикину указом Путина было присвоено звание генерала армии.
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Курев треба мінєти, а не ліжка переставлєти у тому рашістському борделі.
Хоча суті питання це не змінює
народ, у мене дежавю?
знову суровікін?
ЗІ. От мені цікаво, Залужний хоч іноді цікавиться цими рокеровками на рашанських військах? Бо в них на раші зміни такі часті, що калейдоскоп згорів би просто)
(так у газетах на Заході писали)
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Але як відомо в Росії людей яких мобілізували за ними місце роботи не зберігається їх звільняють
путін одним махом хоче позбутися соціально-незахищених верств населення тому їм квиток в один кінець поїхати в Україну і загинути.
1991 році
Олексій Лютіков
7.03.2022
Генерал армії РФ, що командує бомбардуваннями України, Сергій Суровікін, у 1991 році за рішенням ДКПП особисто керував колоною бронетехніки, яка під час серпневого путчу чавила людей. Суровікін почав стрімко просуватися кар'єрними сходами після закінчення 1987 року Омського вищого командного військового училища.
Усього через чотири роки він став командиром батальйону в Таманській дивізії. Про це повідомляє видання The Insider.
У 1995 році Суровікін був визнаний Військовим судом Московського гарнізону винним у скоєнні одразу кількох злочинів. Майбутнього генерала було звинувачено у пособництві у придбанні та збуті, а також носінні вогнепальної зброї та *********** без відповідного дозволу. Ці статті передбачали до 8 років позбавлення волі, але, як зазначає Радіо Свобода, вирок виявився м'яким і абсолютно гуманним: один рік позбавлення волі умовний.
Також відомо, що у 2014 році командувач військ Східного військового округу генерал-полковник Суровікін працював у Ростовській області, де керував відправкою на південний схід України підпорядкованих йому танкових частин. Суровікін був призначений головкомом ВКС у листопаді 2017 року.
Нагадаємо, ближче до ранку 7 березня російські окупанти завдали ударів по житлових кварталах Миколаєва та його передмість. Обстріл провадився із реактивних систем залпового вогню. Рятувальники попередили, що по місту багато снарядів, що не розірвалися, і закликають жителів не підходити до них.
Дорогі українці, наші військові дають гідну відсіч ворогові по всій території нашої України! Ми маємо підтримку від партнерів, а росію тиснуть санкції. Зберігаємо спокій, підтримуємо та допомагаємо один одному. Віримо у ЗСУ!
https://war.obozrevatel.com/ukr/na-okupovanij-chastini-zaporizhzhya-dvoe-ditej-zaginuli-pidirvavshis-na-rosijskij-mini.htm
Отличился бомбежками госпиталей в Сирии?
For you - look for the rope+soap. Pronto.
Успешную армию демократической страны, русские не умеют строить, потому что демократии в России никогда не существовало....
Остается путь СССР, КНДР.... но тогда все должно быть по-взрослому, как при Сталине или Кимах.....С показательными расстрелами офицеров, с концлагерями....Когда пол страны в ГУЛАГАХ за бесценок работает на ВПК, а другая, накачанная идеологией, идёт на войну пушечным мясом....
Нет ни идеологии, ни ВПК, ни экономики...одни понты....все еле, еле держится на газо- и нефтекранике и "параллельном"импорте....