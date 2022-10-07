Кремль назначил Мурадова новым командующим Восточным военным округом РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В России сменился командующий Восточным военным округом. На эту должность был назначен Рустам Мурадов, ранее командовавший российскими войсками на оккупированном Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в пятницу, 7 октября, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
"Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточным военным округом - одним из самых мощных по боевому составу военных округов страны", - написал Меликов.
Он добавил, что у Мурадова есть боевой опыт, полученный в Чечне и Сирии.
Ранее Мурадов командовал российскими войсками на оккупированном Донбассе.
Напомним, на этой неделе также был назначен новый командующий Западным военным округом РФ. Им стал Роман Бердников – выпускник Киевского суворовского военного училища 1991 года.
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І цей здохне , як скажена тварина , бо вона не має права на життя , як і ху@ло 😠
https://twitter.com/i/status/1578121847459250213
Этот поц в позументе не имеет боевого опыта ведения боевых действий против регулярной армии.
Но расслабляться не стоит. Вдруг это новый Кутузов? Только двуглазый и не из мордвы. Или его папа был в числе 28 панфиловцев.