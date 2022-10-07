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Кремль назначил Мурадова новым командующим Восточным военным округом РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мурадов

В России сменился командующий Восточным военным округом. На эту должность был назначен Рустам Мурадов, ранее командовавший российскими войсками на оккупированном Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в пятницу, 7 октября, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточным военным округом - одним из самых мощных по боевому составу военных округов страны", - написал Меликов.

Он добавил, что у Мурадова есть боевой опыт, полученный в Чечне и Сирии.

Ранее Мурадов командовал российскими войсками на оккупированном Донбассе.

Напомним, на этой неделе также был назначен новый командующий Западным военным округом РФ. Им стал Роман Бердников – выпускник Киевского суворовского военного училища 1991 года.

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Топ комментарии
+15
Ху@ло не розуміє , що від перестановки місьць доданків , сума не міняється

І цей здохне , як скажена тварина , бо вона не має права на життя , як і ху@ло 😠
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07.10.2022 15:32
+13
настаящая сруцкая хфамилия......
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07.10.2022 15:34
+12
Очередной новоявленный фаворит, герой известного видоса с осмотром воинской части и плачевным в ней состоянием. Однако сирийский и чеченский опыт у нас не прокатывает и как все мы знаем, сколько кровати в борделе не меняй...
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07.10.2022 15:30
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Поспішили, ми б його і так замінили, чи просто зняли ва зовсім с посади.
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07.10.2022 15:29 Ответить
Очередной новоявленный фаворит, герой известного видоса с осмотром воинской части и плачевным в ней состоянием. Однако сирийский и чеченский опыт у нас не прокатывает и как все мы знаем, сколько кровати в борделе не меняй...
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07.10.2022 15:30 Ответить
Ху@ло не розуміє , що від перестановки місьць доданків , сума не міняється

І цей здохне , як скажена тварина , бо вона не має права на життя , як і ху@ло 😠
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07.10.2022 15:32 Ответить
Так воно ж тут лазило по Україні...Відсмоктало у ЗСУ... Втерлося...Отримало медальку ..Поїхало....Східний округ...Найпотужніший????😆 Це він там чим буде командувати? Ротою поварів? Всі інші ж здохли і Україні. Напевно і сам тричі перехрестився,що поїхав на срану тайгу)))
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07.10.2022 15:33 Ответить
Поехало теперь отсмоктать у китайцев и японцев, когда они Сибирь и Сахалин заберут у кацапов.
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07.10.2022 15:37 Ответить
настаящая сруцкая хфамилия......
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07.10.2022 15:34 Ответить
Исчо один жуков)
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07.10.2022 15:37 Ответить
бронежилеты Apple от касабов.....
https://twitter.com/i/status/1578121847459250213
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07.10.2022 15:40 Ответить
цей чурка яких кровєй? він і його соплемінники, напевне і є один народ з кацапами...
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07.10.2022 15:42 Ответить
да ты сколько кровати в борделе не меняй - шлюхи все равно старые остаются ))))
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07.10.2022 15:48 Ответить
Це на стільки вже пох..й, кто кого в мордорі призначає... були там і Зуські, Суровікіни-Єжевікіни, Мізінцеви, Лапіни і ще 28 3,14дарасів. І що? Ну ще один Аніка-воїн
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07.10.2022 15:59 Ответить
У Мурадова та ху№ла, інтелект нижче плінтуса.
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07.10.2022 16:17 Ответить
Рустам Мурадов, Камаз Отходов, Рекорд Надоев, Рулон Обоев и т.п. - востребованные фамилии российского генералитета.
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07.10.2022 16:17 Ответить
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07.10.2022 16:30 Ответить
ВЫВОД:
Этот поц в позументе не имеет боевого опыта ведения боевых действий против регулярной армии.
Но расслабляться не стоит. Вдруг это новый Кутузов? Только двуглазый и не из мордвы. Или его папа был в числе 28 панфиловцев.
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07.10.2022 16:52 Ответить
 
 