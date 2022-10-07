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Кремль призначив Мурадова новим командувачем Східного військового округу РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мурадов

У Росії змінився командувач Східного військового округу. На цю посаду призначили Рустама Мурадова, який раніше командував російськими військами на окупованому Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у п'ятницю, 7 жовтня, повідомив голова Дагестану Сергій Меліков.

"Рустам Усманович Мурадов призначений командувачем Східного військового округу - одного із найпотужніших за бойовим складом військових округів країни", - написав Меліков.

Він додав, що Мурадов має бойовий досвід, здобутий у Чечні та Сирії.

Раніше Мурадов командував російськими військами на окупованому Донбасі.

Також читайте: Кремль змінив командування ЗВО РФ

Нагадаємо, цього тижня також було призначено нового командувача Західного військового округу РФ. Ним став Роман Бердников - випускник Київського суворовського військового училища 1991 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Ху@ло не розуміє , що від перестановки місьць доданків , сума не міняється

І цей здохне , як скажена тварина , бо вона не має права на життя , як і ху@ло 😠
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07.10.2022 15:32
+13
настаящая сруцкая хфамилия......
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07.10.2022 15:34
+12
Очередной новоявленный фаворит, герой известного видоса с осмотром воинской части и плачевным в ней состоянием. Однако сирийский и чеченский опыт у нас не прокатывает и как все мы знаем, сколько кровати в борделе не меняй...
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07.10.2022 15:30
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Поспішили, ми б його і так замінили, чи просто зняли ва зовсім с посади.
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07.10.2022 15:29 Відповісти
Очередной новоявленный фаворит, герой известного видоса с осмотром воинской части и плачевным в ней состоянием. Однако сирийский и чеченский опыт у нас не прокатывает и как все мы знаем, сколько кровати в борделе не меняй...
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07.10.2022 15:30 Відповісти
Ху@ло не розуміє , що від перестановки місьць доданків , сума не міняється

І цей здохне , як скажена тварина , бо вона не має права на життя , як і ху@ло 😠
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07.10.2022 15:32 Відповісти
Так воно ж тут лазило по Україні...Відсмоктало у ЗСУ... Втерлося...Отримало медальку ..Поїхало....Східний округ...Найпотужніший????😆 Це він там чим буде командувати? Ротою поварів? Всі інші ж здохли і Україні. Напевно і сам тричі перехрестився,що поїхав на срану тайгу)))
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07.10.2022 15:33 Відповісти
Поехало теперь отсмоктать у китайцев и японцев, когда они Сибирь и Сахалин заберут у кацапов.
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07.10.2022 15:37 Відповісти
настаящая сруцкая хфамилия......
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07.10.2022 15:34 Відповісти
Исчо один жуков)
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07.10.2022 15:37 Відповісти
бронежилеты Apple от касабов.....
https://twitter.com/i/status/1578121847459250213
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07.10.2022 15:40 Відповісти
цей чурка яких кровєй? він і його соплемінники, напевне і є один народ з кацапами...
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07.10.2022 15:42 Відповісти
да ты сколько кровати в борделе не меняй - шлюхи все равно старые остаются ))))
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07.10.2022 15:48 Відповісти
Це на стільки вже пох..й, кто кого в мордорі призначає... були там і Зуські, Суровікіни-Єжевікіни, Мізінцеви, Лапіни і ще 28 3,14дарасів. І що? Ну ще один Аніка-воїн
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07.10.2022 15:59 Відповісти
У Мурадова та ху№ла, інтелект нижче плінтуса.
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07.10.2022 16:17 Відповісти
Рустам Мурадов, Камаз Отходов, Рекорд Надоев, Рулон Обоев и т.п. - востребованные фамилии российского генералитета.
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07.10.2022 16:17 Відповісти
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07.10.2022 16:30 Відповісти
ВЫВОД:
Этот поц в позументе не имеет боевого опыта ведения боевых действий против регулярной армии.
Но расслабляться не стоит. Вдруг это новый Кутузов? Только двуглазый и не из мордвы. Или его папа был в числе 28 панфиловцев.
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07.10.2022 16:52 Відповісти
 
 