Кремль призначив Мурадова новим командувачем Східного військового округу РФ
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У Росії змінився командувач Східного військового округу. На цю посаду призначили Рустама Мурадова, який раніше командував російськими військами на окупованому Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у п'ятницю, 7 жовтня, повідомив голова Дагестану Сергій Меліков.
"Рустам Усманович Мурадов призначений командувачем Східного військового округу - одного із найпотужніших за бойовим складом військових округів країни", - написав Меліков.
Він додав, що Мурадов має бойовий досвід, здобутий у Чечні та Сирії.
Раніше Мурадов командував російськими військами на окупованому Донбасі.
Нагадаємо, цього тижня також було призначено нового командувача Західного військового округу РФ. Ним став Роман Бердников - випускник Київського суворовського військового училища 1991 року.
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І цей здохне , як скажена тварина , бо вона не має права на життя , як і ху@ло 😠
https://twitter.com/i/status/1578121847459250213
Этот поц в позументе не имеет боевого опыта ведения боевых действий против регулярной армии.
Но расслабляться не стоит. Вдруг это новый Кутузов? Только двуглазый и не из мордвы. Или его папа был в числе 28 панфиловцев.