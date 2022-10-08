Міноборони Росії призначило Суровікіна командувачем об’єднаного угруповання військ в Україні
Генерала армії Сергія Суровікіна призначили командувачем об’єднаного угруповання російських військ в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ.
Уперше окупаційні війська отримують спільного командувача.
Раніше Суровікін командував угрупованням військ на окупованій частині південних областей.
Раніше, у березні 2022 року генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомляла про підозру, яку було висунуто Суровікіну. Слідство встановлено, що головнокомандувач Повітряно-космічними силами Росії організував вторгнення російської авіації на територію України та завдання ракетно-бомбових ударів, у тому числі по цивільних об'єктах.
Нагадаємо, у 1987 році Суровікін закінчив Омське вище командне військове училище, а вже через чотири роки став командиром батальйону у Таманській дивізії.
Під час путчу, влаштованого противниками тодішнього президента СРСР Михайла Горбачова, які намагалися зберегти від розвалу Радянський Союз, теперішній генерал армії РФ керував колоною бронетехніки, яка в'їхала у Москву. Тоді під гусеницями танків загинуло троє людей.
У 1995 році Суровікін, тоді майор, був визнаний Військовим судом Московського гарнізону винним у скоєнні одразу кількох злочинів. Майбутнього генерала було звинувачено у пособництві у придбанні та збуті, а також носінні вогнепальної зброї та боєприпасів без відповідного дозволу. Ці статті тодішнього КК передбачали до 8 років позбавлення волі, але йому присудили лише один рік позбавлення волі умовно.
Також відомо, що у 2014 році командувач військ Східного військового округу генерал-полковник Сергій Суровікін працював у Ростовській області, де керував відправкою на південний схід України підпорядкованих йому танкових частин.
Суровікін був призначений головкомом ВКС у листопаді 2017 року.
8 грудня 2017 року Суровікіну було присвоєно звання Героя Росії за мужність і героїзм, виявлені при виконанні військового обов'язку в Сирії. Нагороджений орденами Святого Георгія IV ступеня, Мужності, "За військові заслуги" та рядом медалей.
У 2021 році головнокомандувачу Повітряно-космічних сил Російської Федерації Суровікіну указом Путіна було присвоєно звання генерала армії.
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Курев треба мінєти, а не ліжка переставлєти у тому рашістському борделі.
Хоча суті питання це не змінює
народ, у мене дежавю?
знову суровікін?
ЗІ. От мені цікаво, Залужний хоч іноді цікавиться цими рокеровками на рашанських військах? Бо в них на раші зміни такі часті, що калейдоскоп згорів би просто)
(так у газетах на Заході писали)
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Але як відомо в Росії людей яких мобілізували за ними місце роботи не зберігається їх звільняють
путін одним махом хоче позбутися соціально-незахищених верств населення тому їм квиток в один кінець поїхати в Україну і загинути.
1991 році
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/aleksej-lyutikov.htm Олексій Лютіков
7.03.2022
Генерал армії РФ, що командує бомбардуваннями України, Сергій Суровікін, у 1991 році за рішенням ДКПП особисто керував колоною бронетехніки, яка під час серпневого путчу чавила людей. Суровікін почав стрімко просуватися кар'єрними сходами після закінчення 1987 року Омського вищого командного військового училища.
Усього через чотири роки він став командиром батальйону в Таманській дивізії. Про це повідомляє видання https://whatisyournameinsider.com/news/249108 The Insider.
У 1995 році Суровікін був визнаний Військовим судом Московського гарнізону винним у скоєнні одразу кількох злочинів. Майбутнього генерала було звинувачено у пособництві у придбанні та збуті, а також носінні вогнепальної зброї та *********** без відповідного дозволу. Ці статті передбачали до 8 років позбавлення волі, але, як зазначає Радіо Свобода, вирок виявився м'яким і абсолютно гуманним: один рік позбавлення волі умовний.
Також відомо, що у 2014 році командувач військ Східного військового округу генерал-полковник Суровікін працював у Ростовській області, де керував відправкою на південний схід України підпорядкованих йому танкових частин. Суровікін був призначений головкомом ВКС у листопаді 2017 року.
Нагадаємо, ближче до ранку 7 березня https://news.obozrevatel.com/ukr/society/okupanti-vdarili-po-mikolaevu-reaktivnimi-snaryadami.htm російські окупанти завдали ударів по житлових кварталах Миколаєва та його передмість. Обстріл провадився із реактивних систем залпового вогню. Рятувальники попередили, що по місту багато снарядів, що не розірвалися, і закликають жителів не підходити до них.
Дорогі українці, наші військові дають гідну відсіч ворогові по всій території нашої України! Ми маємо підтримку від партнерів, а росію тиснуть санкції. Зберігаємо спокій, підтримуємо та допомагаємо один одному. Віримо у ЗСУ!
https://war.obozrevatel.com/ukr/na-okupovanij-chastini-zaporizhzhya-dvoe-ditej-zaginuli-pidirvavshis-na-rosijskij-mini.htm
Отличился бомбежками госпиталей в Сирии?
For you - look for the rope+soap. Pronto.
Успешную армию демократической страны, русские не умеют строить, потому что демократии в России никогда не существовало....
Остается путь СССР, КНДР.... но тогда все должно быть по-взрослому, как при Сталине или Кимах.....С показательными расстрелами офицеров, с концлагерями....Когда пол страны в ГУЛАГАХ за бесценок работает на ВПК, а другая, накачанная идеологией, идёт на войну пушечным мясом....
Нет ни идеологии, ни ВПК, ни экономики...одни понты....все еле, еле держится на газо- и нефтекранике и "параллельном"импорте....