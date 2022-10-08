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Новини Війна
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Міноборони Росії призначило Суровікіна командувачем об’єднаного угруповання військ в Україні

суровікін

Генерала армії Сергія Суровікіна призначили командувачем об’єднаного угруповання російських військ в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ.

Уперше окупаційні війська отримують спільного командувача.

Раніше Суровікін командував угрупованням військ на окупованій частині південних областей.

Також читайте: Кремль призначив Мурадова новим командувачем Східного військового округу РФ

Раніше, у березні 2022 року генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомляла про підозру, яку було висунуто Суровікіну. Слідство встановлено, що головнокомандувач Повітряно-космічними силами Росії організував вторгнення російської авіації на територію України та завдання ракетно-бомбових ударів, у тому числі по цивільних об'єктах.

Нагадаємо, у 1987 році Суровікін закінчив Омське вище командне військове училище, а вже через чотири роки став командиром батальйону у Таманській дивізії.

Під час путчу, влаштованого противниками тодішнього президента СРСР Михайла Горбачова, які намагалися зберегти від розвалу Радянський Союз, теперішній генерал армії РФ керував колоною бронетехніки, яка в'їхала у Москву. Тоді під гусеницями танків загинуло троє людей.

У 1995 році Суровікін, тоді майор, був визнаний Військовим судом Московського гарнізону винним у скоєнні одразу кількох злочинів. Майбутнього генерала було звинувачено у пособництві у придбанні та збуті, а також носінні вогнепальної зброї та боєприпасів без відповідного дозволу. Ці статті тодішнього КК передбачали до 8 років позбавлення волі, але йому присудили лише один рік позбавлення волі умовно.

Також відомо, що у 2014 році командувач військ Східного військового округу генерал-полковник Сергій Суровікін працював у Ростовській області, де керував відправкою на південний схід України підпорядкованих йому танкових частин.

Суровікін був призначений головкомом ВКС у листопаді 2017 року.

8 грудня 2017 року Суровікіну було присвоєно звання Героя Росії за мужність і героїзм, виявлені при виконанні військового обов'язку в Сирії. Нагороджений орденами Святого Георгія IV ступеня, Мужності, "За військові заслуги" та рядом медалей.

У 2021 році головнокомандувачу Повітряно-космічних сил Російської Федерації Суровікіну указом Путіна було присвоєно звання генерала армії.

Автор: 

армія рф (17271) призначення (2280)


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Топ коментарі
+19
Мене дивує впевненість орків, що кожен вбивця мирняка у Сірії має якісь видатні військові здібності.
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08.10.2022 15:50
+13
Он нонче занятый дон, в академии наук России дон, академиков академничать учит дон.
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08.10.2022 15:54
+12
Ще один ***** кацапський... Щоб ти здох ,та як можно скорiше!
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08.10.2022 15:42
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Курев треба мінєти, а не ліжка переставлєти у тому рашістському борделі.
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08.10.2022 15:42 Відповісти
Ви вводітє в заблуждєніє ґуґлпєрєводчік.
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08.10.2022 15:47 Відповісти
Ви впевнені, що у множині треба писати "курев", а не "курвів"
Хоча суті питання це не змінює
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08.10.2022 15:53 Відповісти
Все залежить від діалекту місцевості! У мене вдома кажуть "курв" (******) В когось може й кажуть "кУрев"
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08.10.2022 15:58 Відповісти
Гугл щось каже нам про курей, ніби ми не відрізняємо kurw від птахів
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08.10.2022 23:06 Відповісти
Рамзанку не захотели?
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08.10.2022 15:42 Відповісти
Он нонче занятый дон, в академии наук России дон, академиков академничать учит дон.
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08.10.2022 15:54 Відповісти
Ще один ***** кацапський... Щоб ти здох ,та як можно скорiше!
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08.10.2022 15:42 Відповісти
kakajaraznica... Haimarsam po barabanu surovikin alj vikosurin
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08.10.2022 23:07 Відповісти
Бджад
народ, у мене дежавю?
знову суровікін?

ЗІ. От мені цікаво, Залужний хоч іноді цікавиться цими рокеровками на рашанських військах? Бо в них на раші зміни такі часті, що калейдоскоп згорів би просто)
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08.10.2022 15:46 Відповісти
Звісно. Треба вивчати звички своїх візаві
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08.10.2022 15:51 Відповісти
Залужний не лише цікавиться; він експерт з "військової доктрини" такого собі герасимова.

(так у газетах на Заході писали)
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08.10.2022 16:09 Відповісти
Да кацапы,что-то от перестановки мест генералов,сумма утилизированного кацапского скота увеличивается.
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08.10.2022 15:46 Відповісти
У ***** хобби! На командные должности в кацапской армии назначать только *********!
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08.10.2022 15:49 Відповісти
Дык,других то нету
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08.10.2022 16:18 Відповісти
зато все свои. ))
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08.10.2022 16:29 Відповісти
Достойна відповідь на підрив мосту
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08.10.2022 15:50 Відповісти
Мене дивує впевненість орків, що кожен вбивця мирняка у Сірії має якісь видатні військові здібності.
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08.10.2022 15:50 Відповісти
З танкового батальону піднявся до командувача касмичних сил його хочь в літаку не укачує
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08.10.2022 15:50 Відповісти
Централизация кацапского командования это минус. Плюс в том, что одним прилётом ВСУ накроет ВСЁ центральное командование.
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08.10.2022 15:55 Відповісти
Грохнем вместе с штабом.
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08.10.2022 15:58 Відповісти
Мода в нього совкова. Здатний воювати лише проти неозброєних сирійців.
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08.10.2022 16:01 Відповісти
Морда (хоча й мода також)
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08.10.2022 16:06 Відповісти
Він що могіляції ще не проходив ?
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08.10.2022 16:02 Відповісти
Это было так...
""
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08.10.2022 16:04 Відповісти
Я так понял, слева - пригожин, в центре *****, срущее в чемодан и справа - кака.дыркин.
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08.10.2022 16:18 Відповісти
Вспомним классику: "Внимание,знатоки! Сколько ещё проживет "генерал армии" суровикин?)"
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08.10.2022 22:18 Відповісти
Черный ящик в студию!
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08.10.2022 22:19 Відповісти
""
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08.10.2022 22:37 Відповісти
Покажите его с лысинкой.
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08.10.2022 16:07 Відповісти
цензор, Вам не соромно писати "герой раїсі" з ДВОМА великими літерами?
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08.10.2022 16:08 Відповісти
a як правильно писати? - херой нараиЗЗи, чи ні?
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08.10.2022 23:11 Відповісти
Сначала отдаст Херсон, а потом, если хватит ума, сбежит сюда. Если нет...Ну на нет и суда нет.
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08.10.2022 16:12 Відповісти
Он не отдаст, он передаст!
)
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08.10.2022 16:16 Відповісти
Цікавий символізм: відсидівшого зека суровкіна назначили головним над військом, яке складається з зеків.
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08.10.2022 16:28 Відповісти
Классово близкий.
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08.10.2022 17:49 Відповісти
2+3 or 3+2 is still =5
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08.10.2022 16:28 Відповісти
а что у него с е?алом ? о чем задумался ? ...................та не думай , паники нет , все идет по плану , 62 000 дохлых , по железу уже уничтожена армия Франции и Англии и еще кусочек , остров Змеинный, ******** крейсер и разных лодочек штук 15, аэродром в саках, 32 чернобаевки ( аххахахахаааахахахааа!!!!! ) крымский мост ................и тд , все хорошо чувак , ты как очередной ******* , который так и не поймет что произошло , в тот прекрасный момент когда хаймарс постучит в твою тупую но очень напряженную голову.
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08.10.2022 16:31 Відповісти
"Да меняйтесь там как хотите" (анекдот)
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08.10.2022 16:36 Відповісти
І чим він кращий від інших? Напевно він від нього очікують стрімку мобілізацію щоб обманим шляхом мобілізувати велику кількість людей
Але як відомо в Росії людей яких мобілізували за ними місце роботи не зберігається їх звільняють
путін одним махом хоче позбутися соціально-незахищених верств населення тому їм квиток в один кінець поїхати в Україну і загинути.
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08.10.2022 16:37 Відповісти
Ну, шо... Распечатаем и этот бутончик. Для того его мамка и растила!
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08.10.2022 16:43 Відповісти
и ты будь проклят сцурашЫхин. ада тебе вечного и жаркого
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08.10.2022 16:48 Відповісти
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08.10.2022 16:56 Відповісти
nu raz Xeroj, to i konec emu ZSU повинні забезпечити херовiй
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08.10.2022 23:15 Відповісти
Генерал, що командує бомбардуваннями України, чавив людей танками під час путчу в

1991 році

https://www.obozrevatel.com/ukr/person/aleksej-lyutikov.htm Олексій Лютіков

7.03.2022



Генерал армії РФ, що командує бомбардуваннями України, Сергій Суровікін, у 1991 році за рішенням ДКПП особисто керував колоною бронетехніки, яка під час серпневого путчу чавила людей. Суровікін почав стрімко просуватися кар'єрними сходами після закінчення 1987 року Омського вищого командного військового училища.

Усього через чотири роки він став командиром батальйону в Таманській дивізії. Про це повідомляє видання https://whatisyournameinsider.com/news/249108 The Insider.

У 1995 році Суровікін був визнаний Військовим судом Московського гарнізону винним у скоєнні одразу кількох злочинів. Майбутнього генерала було звинувачено у пособництві у придбанні та збуті, а також носінні вогнепальної зброї та *********** без відповідного дозволу. Ці статті передбачали до 8 років позбавлення волі, але, як зазначає Радіо Свобода, вирок виявився м'яким і абсолютно гуманним: один рік позбавлення волі умовний.

Також відомо, що у 2014 році командувач військ Східного військового округу генерал-полковник Суровікін працював у Ростовській області, де керував відправкою на південний схід України підпорядкованих йому танкових частин. Суровікін був призначений головкомом ВКС у листопаді 2017 року.

Нагадаємо, ближче до ранку 7 березня https://news.obozrevatel.com/ukr/society/okupanti-vdarili-po-mikolaevu-reaktivnimi-snaryadami.htm російські окупанти завдали ударів по житлових кварталах Миколаєва та його передмість. Обстріл провадився із реактивних систем залпового вогню. Рятувальники попередили, що по місту багато снарядів, що не розірвалися, і закликають жителів не підходити до них.

Дорогі українці, наші військові дають гідну відсіч ворогові по всій території нашої України! Ми маємо підтримку від партнерів, а росію тиснуть санкції. Зберігаємо спокій, підтримуємо та допомагаємо один одному. Віримо у ЗСУ!

https://war.obozrevatel.com/ukr/na-okupovanij-chastini-zaporizhzhya-dvoe-ditej-zaginuli-pidirvavshis-na-rosijskij-mini.htm
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08.10.2022 16:59 Відповісти
« Люди, которые не только признают войну, но и считают её полезной, эти люди извращенцы по своей сути!» Л. Толстой
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08.10.2022 17:07 Відповісти
Джохар Дудаев (1995г) *Украина еще схлеснется с Россией.Пока русизм существует он не откажется от своих амбиций.*
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08.10.2022 17:08 Відповісти
В общем , та ещё Сволочь
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08.10.2022 17:19 Відповісти
Что за *** з бугра? Герой *********?
Отличился бомбежками госпиталей в Сирии?
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08.10.2022 17:20 Відповісти
Главнокомандующий воздушно-КОСМИЧЕСКИМИ силами раисии 🤣🤣.
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08.10.2022 17:35 Відповісти
4 детей, где они живут интересно. стратег этот суровикин, умеет выждать. может полезно из его биографии по чечне прочесть http://42msd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=40
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08.10.2022 17:40 Відповісти
с днём крымского моста тебя свиноцабака...!)))
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08.10.2022 17:44 Відповісти
Huh? Are you serious motherfucker? We will see this asshole's portrait with "GRUZ200" bowtie very soon.
For you - look for the rope+soap. Pronto.
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08.10.2022 17:47 Відповісти
Ти маєш *****? І усім даєш? Чому, тоді, ті - Іван?
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08.10.2022 17:51 Відповісти
В 2016 году жена Суровикина стала https://www.rbc.ru/politics/10/05/2017/5913042c9a79475931131a03 второй по размеру дохода среди жен сотрудников Минобороны, задекларировав 44 млн рублей. На Суровикину зарегистрировано несколько компаний в Свердловской области, причем ее партнер - дочь теперь уже экс-губернатора региона Александра Мишарина. Алексей Навальный прежде https://navalny.livejournal.com/554405.html писал , что компании Суровикиной и Мишариной легко получают бюджетные субсидии, госгарантии по кредитам и другую помощь от властей.
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08.10.2022 17:51 Відповісти
nu kak samke xrenerala šče 2 lady dadutj
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08.10.2022 23:17 Відповісти
Очевидно что хилая путинская система идёт по *****, поэтому неважно, кто у них будет ГЛАВНЫМ КАЦАПОМ ПО ВОЙНЕ...просто это немножко затянет саму войну, но результат будет тот же...

Успешную армию демократической страны, русские не умеют строить, потому что демократии в России никогда не существовало....
Остается путь СССР, КНДР.... но тогда все должно быть по-взрослому, как при Сталине или Кимах.....С показательными расстрелами офицеров, с концлагерями....Когда пол страны в ГУЛАГАХ за бесценок работает на ВПК, а другая, накачанная идеологией, идёт на войну пушечным мясом....
Нет ни идеологии, ни ВПК, ни экономики...одни понты....все еле, еле держится на газо- и нефтекранике и "параллельном"импорте....
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08.10.2022 17:58 Відповісти
Ой, дурак......(с)
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08.10.2022 18:50 Відповісти
Хрен на хрен менять - только время терять. Расейское отношения к людям как к скоту смена одного ублюдка на другого не поменяет.
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08.10.2022 19:40 Відповісти
..бездарь конкретная!!! *******,чем тупей рюзке, тем лучше...
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09.10.2022 08:26 Відповісти
 
 