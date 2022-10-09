Крымский мост символизирует растерянность российской армии, - New York Times
Крымский мост глубоко символичен для президента России Владимира Путина и является символом растерянности российской армии.
Об этом сообщает New York Times, передает Цензор.НЕТ.
Российские войска не смогли защитить мост, невзирая на его центральную роль в военных действиях РФ, его личную значимость для Путина и символизм как буквального связующего звена между Россией и оккупированным ею Крымом.
Как пишет NYT, любое серьезное препятствие движению по мосту может оказать большое влияние на способность России вести войну на юге Украины, где украинские войска ведут все более эффективное контрнаступление. Без него российские военные будут очень ограничены в возможности доставлять топливо, оборудование и боеприпасы подразделениям, воюющим в Херсонской и Запорожской областях.
После взрывов на аэродроме Саки в Крыму в августе мост стал еще и маршрутом бегства - за день по нему проехало более 38 тысяч автомобилей, что стало наибольшим показателем с момента открытия.
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На ньго немає ніякої документації.
Весь кацапстан построен как бумажный домик, за исключением их дворцов и яхт. Те сделаны по последнему слову техники, если закрыть глаза на вкус цыгана-нищюка, для которого и сделан дизайн. У Китая плотность коммуникаций раз в 50 лучше, чем на России. На России минуснул один мост и все, нет сообщения. Одну трубу пробил и все, досвидос. Порты тоже буквально единственные, топи там пару грузовых судов и там пробка будет длительная, удачи им судно поднять из воды.
Враг должен быть нещадно уничтожен. Никаких перемирий даже при условии вывода всей войск из 5 оккупированных областей с выдачей путина и его семьи. Никто не даст им бесплатного времени на перевооружение. И мир - это ничто, пока у нас нету ядерного оружия, членства в ЕС и в переформатированном НАТО, где пятую статью изменят на значительно более резкие и конкретные шаги без всяких всеобщих голосований. Мир будет, когда у нас будут сотни боеголовок, готовых к бою на любое расстояние, а также вложение сотен миллиардов долларов в реконструкцию экономики и производства без единой бюрократической задержки. Пока этого нету, то мы будем устраивать диверсии с тотальным уроном биоцелям и техники без оглядки на пощаду и снисхождение.