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Новости Агрессия России против Украины Война
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Крымский мост символизирует растерянность российской армии, - New York Times

крим,кримський,міст

Крымский мост глубоко символичен для президента России Владимира Путина и является символом растерянности российской армии.

Об этом сообщает New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Российские войска не смогли защитить мост, невзирая на его центральную роль в военных действиях РФ, его личную значимость для Путина и символизм как буквального связующего звена между Россией и оккупированным ею Крымом.

Как пишет NYT, любое серьезное препятствие движению по мосту может оказать большое влияние на способность России вести войну на юге Украины, где украинские войска ведут все более эффективное контрнаступление. Без него российские военные будут очень ограничены в возможности доставлять топливо, оборудование и боеприпасы подразделениям, воюющим в Херсонской и Запорожской областях.

После взрывов на аэродроме Саки в Крыму в августе мост стал еще и маршрутом бегства - за день по нему проехало более 38 тысяч автомобилей, что стало наибольшим показателем с момента открытия.

Смотрите также: В сеть попали спутниковые снимки Керченского моста до и после пожара. ФОТО

Автор: 

взрыв (6728) Крым (26373) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+7
Антоновський міст - ото міст ...а кримський зложився з першого разу ..
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09.10.2022 07:12
+7
Кримський міст це не законнана споруда.
На ньго немає ніякої документації.
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09.10.2022 07:25
+5
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09.10.2022 07:19
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Антоновський міст - ото міст ...а кримський зложився з першого разу ..
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09.10.2022 07:12 Ответить
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09.10.2022 07:19 Ответить
В Криму здорожчали весла на човни .
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09.10.2022 07:19 Ответить
Кримський міст - це відповідь та попередження на руйнування наших структурних об'єктів.
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09.10.2022 07:20 Ответить
Кримський міст це не законнана споруда.
На ньго немає ніякої документації.
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09.10.2022 07:25 Ответить
САМОСТРОЙ
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09.10.2022 10:29 Ответить
И самозахват земли.
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09.10.2022 10:39 Ответить
Треба добивати!
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09.10.2022 08:35 Ответить
Это только самое-самое начало. Эта зима будет холодной для кацапов. Когда у них города в 300000 человек в глубине континента останутся без электричества и отопления, вода в трубах замерзнет и они все лопнут, то есть ремонт уже будет невозможен даже за небольшую диверсию. У кацапов вся инфраструктура лежит в маркированных флажками на земле трубах на небольшой глубине закопанных. Разбей промерзшую землю перфоратором аккумуляторным, рой до трубы, дальше сверли ее насквозь. И так везде и повсюду на тысячах километрах неохраняемых коммуникаций. Без газа и отопления кацапы и заводы потеряют в том числе, не смогут производить калибры и искандеры. Каждый день будут диверсии, притом некоторые из них сделают люди с оружием, которые не будут убегать, а застрелят бригаду ремонтников, вызвав страх у остальных заниматься ремонтом.

Весь кацапстан построен как бумажный домик, за исключением их дворцов и яхт. Те сделаны по последнему слову техники, если закрыть глаза на вкус цыгана-нищюка, для которого и сделан дизайн. У Китая плотность коммуникаций раз в 50 лучше, чем на России. На России минуснул один мост и все, нет сообщения. Одну трубу пробил и все, досвидос. Порты тоже буквально единственные, топи там пару грузовых судов и там пробка будет длительная, удачи им судно поднять из воды.

Враг должен быть нещадно уничтожен. Никаких перемирий даже при условии вывода всей войск из 5 оккупированных областей с выдачей путина и его семьи. Никто не даст им бесплатного времени на перевооружение. И мир - это ничто, пока у нас нету ядерного оружия, членства в ЕС и в переформатированном НАТО, где пятую статью изменят на значительно более резкие и конкретные шаги без всяких всеобщих голосований. Мир будет, когда у нас будут сотни боеголовок, готовых к бою на любое расстояние, а также вложение сотен миллиардов долларов в реконструкцию экономики и производства без единой бюрократической задержки. Пока этого нету, то мы будем устраивать диверсии с тотальным уроном биоцелям и техники без оглядки на пощаду и снисхождение.
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09.10.2022 09:39 Ответить
Посмотрите их сборники автоаварий: газовые коммуникации проходят НАД дорогами: тарань, пили, сверли...
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09.10.2022 10:35 Ответить
... и все это одновременно!
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09.10.2022 12:22 Ответить
 
 