Крымский мост символизирует растерянность российской армии, - New York Times

Крымский мост глубоко символичен для президента России Владимира Путина и является символом растерянности российской армии.

Об этом сообщает New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Российские войска не смогли защитить мост, невзирая на его центральную роль в военных действиях РФ, его личную значимость для Путина и символизм как буквального связующего звена между Россией и оккупированным ею Крымом.

Как пишет NYT, любое серьезное препятствие движению по мосту может оказать большое влияние на способность России вести войну на юге Украины, где украинские войска ведут все более эффективное контрнаступление. Без него российские военные будут очень ограничены в возможности доставлять топливо, оборудование и боеприпасы подразделениям, воюющим в Херсонской и Запорожской областях.

После взрывов на аэродроме Саки в Крыму в августе мост стал еще и маршрутом бегства - за день по нему проехало более 38 тысяч автомобилей, что стало наибольшим показателем с момента открытия.

Смотрите также: В сеть попали спутниковые снимки Керченского моста до и после пожара. ФОТО