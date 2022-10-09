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Кримський міст символізує розгубленість російської армії, - New York Times

крим,кримський,міст

Кримський міст глибоко символічний для президента Росії Володимира Путіна і є символом розгубленості російської армії.

Про це повідомляє New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Російські війська не змогли захистити міст, попри його центральну роль у військових діях РФ, його особисту значущість для Путіна і символізм як буквальної сполучної ланки між Росією і окупованим нею Кримом.

Як пише NYT, будь-яка серйозна перешкода руху мостом може мати великий вплив на здатність Росії вести війну на півдні України, де українські війська ведуть дедалі ефективніший контрнаступ. Без нього російські військові будуть дуже обмежені в можливості доставляти паливо, обладнання та боєприпаси підрозділам, які воюють у Херсонській і Запорізькій областях.

Після вибухів на аеродромі Саки в Криму в серпні міст став ще й маршрутом втечі - за день по ньому проїхало понад 38 тисяч автомобілів, що стало найбільшим показником з моменту відкриття.

Також дивіться: У мережу потрапили супутникові знімки Керченського мосту до і після пожежі. ФОТО

Автор: 

вибух (4440) Крим (14135) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+7
Антоновський міст - ото міст ...а кримський зложився з першого разу ..
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09.10.2022 07:12
+7
Кримський міст це не законнана споруда.
На ньго немає ніякої документації.
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09.10.2022 07:25
+5
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09.10.2022 07:19
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Антоновський міст - ото міст ...а кримський зложився з першого разу ..
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09.10.2022 07:12 Відповісти
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09.10.2022 07:19 Відповісти
В Криму здорожчали весла на човни .
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09.10.2022 07:19 Відповісти
Кримський міст - це відповідь та попередження на руйнування наших структурних об'єктів.
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09.10.2022 07:20 Відповісти
Кримський міст це не законнана споруда.
На ньго немає ніякої документації.
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09.10.2022 07:25 Відповісти
САМОСТРОЙ
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09.10.2022 10:29 Відповісти
И самозахват земли.
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09.10.2022 10:39 Відповісти
Треба добивати!
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09.10.2022 08:35 Відповісти
Это только самое-самое начало. Эта зима будет холодной для кацапов. Когда у них города в 300000 человек в глубине континента останутся без электричества и отопления, вода в трубах замерзнет и они все лопнут, то есть ремонт уже будет невозможен даже за небольшую диверсию. У кацапов вся инфраструктура лежит в маркированных флажками на земле трубах на небольшой глубине закопанных. Разбей промерзшую землю перфоратором аккумуляторным, рой до трубы, дальше сверли ее насквозь. И так везде и повсюду на тысячах километрах неохраняемых коммуникаций. Без газа и отопления кацапы и заводы потеряют в том числе, не смогут производить калибры и искандеры. Каждый день будут диверсии, притом некоторые из них сделают люди с оружием, которые не будут убегать, а застрелят бригаду ремонтников, вызвав страх у остальных заниматься ремонтом.

Весь кацапстан построен как бумажный домик, за исключением их дворцов и яхт. Те сделаны по последнему слову техники, если закрыть глаза на вкус цыгана-нищюка, для которого и сделан дизайн. У Китая плотность коммуникаций раз в 50 лучше, чем на России. На России минуснул один мост и все, нет сообщения. Одну трубу пробил и все, досвидос. Порты тоже буквально единственные, топи там пару грузовых судов и там пробка будет длительная, удачи им судно поднять из воды.

Враг должен быть нещадно уничтожен. Никаких перемирий даже при условии вывода всей войск из 5 оккупированных областей с выдачей путина и его семьи. Никто не даст им бесплатного времени на перевооружение. И мир - это ничто, пока у нас нету ядерного оружия, членства в ЕС и в переформатированном НАТО, где пятую статью изменят на значительно более резкие и конкретные шаги без всяких всеобщих голосований. Мир будет, когда у нас будут сотни боеголовок, готовых к бою на любое расстояние, а также вложение сотен миллиардов долларов в реконструкцию экономики и производства без единой бюрократической задержки. Пока этого нету, то мы будем устраивать диверсии с тотальным уроном биоцелям и техники без оглядки на пощаду и снисхождение.
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09.10.2022 09:39 Відповісти
Посмотрите их сборники автоаварий: газовые коммуникации проходят НАД дорогами: тарань, пили, сверли...
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09.10.2022 10:35 Відповісти
... и все это одновременно!
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09.10.2022 12:22 Відповісти
 
 