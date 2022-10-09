Кримський міст символізує розгубленість російської армії, - New York Times

Кримський міст глибоко символічний для президента Росії Володимира Путіна і є символом розгубленості російської армії.

Про це повідомляє New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Російські війська не змогли захистити міст, попри його центральну роль у військових діях РФ, його особисту значущість для Путіна і символізм як буквальної сполучної ланки між Росією і окупованим нею Кримом.

Як пише NYT, будь-яка серйозна перешкода руху мостом може мати великий вплив на здатність Росії вести війну на півдні України, де українські війська ведуть дедалі ефективніший контрнаступ. Без нього російські військові будуть дуже обмежені в можливості доставляти паливо, обладнання та боєприпаси підрозділам, які воюють у Херсонській і Запорізькій областях.

Після вибухів на аеродромі Саки в Криму в серпні міст став ще й маршрутом втечі - за день по ньому проїхало понад 38 тисяч автомобілів, що стало найбільшим показником з моменту відкриття.

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