Кримський міст символізує розгубленість російської армії, - New York Times
Кримський міст глибоко символічний для президента Росії Володимира Путіна і є символом розгубленості російської армії.
Про це повідомляє New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Російські війська не змогли захистити міст, попри його центральну роль у військових діях РФ, його особисту значущість для Путіна і символізм як буквальної сполучної ланки між Росією і окупованим нею Кримом.
Як пише NYT, будь-яка серйозна перешкода руху мостом може мати великий вплив на здатність Росії вести війну на півдні України, де українські війська ведуть дедалі ефективніший контрнаступ. Без нього російські військові будуть дуже обмежені в можливості доставляти паливо, обладнання та боєприпаси підрозділам, які воюють у Херсонській і Запорізькій областях.
Після вибухів на аеродромі Саки в Криму в серпні міст став ще й маршрутом втечі - за день по ньому проїхало понад 38 тисяч автомобілів, що стало найбільшим показником з моменту відкриття.
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На ньго немає ніякої документації.
Весь кацапстан построен как бумажный домик, за исключением их дворцов и яхт. Те сделаны по последнему слову техники, если закрыть глаза на вкус цыгана-нищюка, для которого и сделан дизайн. У Китая плотность коммуникаций раз в 50 лучше, чем на России. На России минуснул один мост и все, нет сообщения. Одну трубу пробил и все, досвидос. Порты тоже буквально единственные, топи там пару грузовых судов и там пробка будет длительная, удачи им судно поднять из воды.
Враг должен быть нещадно уничтожен. Никаких перемирий даже при условии вывода всей войск из 5 оккупированных областей с выдачей путина и его семьи. Никто не даст им бесплатного времени на перевооружение. И мир - это ничто, пока у нас нету ядерного оружия, членства в ЕС и в переформатированном НАТО, где пятую статью изменят на значительно более резкие и конкретные шаги без всяких всеобщих голосований. Мир будет, когда у нас будут сотни боеголовок, готовых к бою на любое расстояние, а также вложение сотен миллиардов долларов в реконструкцию экономики и производства без единой бюрократической задержки. Пока этого нету, то мы будем устраивать диверсии с тотальным уроном биоцелям и техники без оглядки на пощаду и снисхождение.