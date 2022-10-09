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Новости Война
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Остановку-укрытие обустроили в Кропивницком. ФОТО

кропивницький,укриття,зупинка

Остановка-укрытие способна защитить горожан от обломков снарядов или разрушенных зданий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Громадське радіо.

Остановка находится на ул. Шевченко. Ее площадь – 15 квадратных метров. Здесь могут разместиться около 20 человек. Остановка имеет скамейки для сидения, оборудована освещением, вентиляцией и двумя выходами.

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Остановку построили из специальных железобетонных конструкций по проекту защитных сооружений гражданской защиты. Она может защитить от обломков снарядов или разрушенных построек.

"Самое простое укрытие построили по проекту быстровозводимого защитного сооружения, которое построено в течение месяца за средства инвесторов. Есть возможность пассажирам, которые находятся в городе по делам, при получении сигнала "воздушная тревога", спуститься в такое укрытие и здесь находиться до отбоя", - рассказал начальник управления по гражданской защите ОВА Владимир Слинченко.

Местные власти призывают представителей бизнеса приобщаться к обустройству защитных сооружений для жителей и гостей города.

Впрочем, журналисты отмечают, что большинство жителей Кропивницкого еще не привыкли к остановке и пережидают воздушную тревогу под открытым небом.

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Автор: 

Кропивницький (540) укрытие (129)


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супер
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09.10.2022 13:34 Ответить
наше "світле майбутнє" на найближчі десятиліття поруч із

"православним хамазом"
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09.10.2022 13:38 Ответить
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09.10.2022 13:45 Ответить
Учора розмовляли з містом, була прекрасна погода, тривога 10 хвилин десь о 17. Як і війни не має-слова співбесіди. Вперше...тихих вам днів і ночей. Досить уже тривоги
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09.10.2022 13:36 Ответить
Одне питання: чому "дах" спуску з жерсті а не армобетону 25-50см? зажали?



В тривогу більшість будет стояти саме на ступенях.

... добре діло але не до кінця, а тепер гадай - тупі чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F#:~:text=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F%20%E2%80%94%20%D1%86%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8,%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%94%20%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%2C%20%D1%8F%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4. Клептоманія?
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09.10.2022 18:03 Ответить
"Місцева влада закликає представників бізнесу.... " Може місцева влада спочатку прозвітує, як витрачали кошти міського бюджету , до копієчки , з аудитом ?
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09.10.2022 19:06 Ответить
 
 