Остановку-укрытие обустроили в Кропивницком. ФОТО

Остановка-укрытие способна защитить горожан от обломков снарядов или разрушенных зданий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Громадське радіо.

Остановка находится на ул. Шевченко. Ее площадь – 15 квадратных метров. Здесь могут разместиться около 20 человек. Остановка имеет скамейки для сидения, оборудована освещением, вентиляцией и двумя выходами.

Читайте также: Первую остановку-укрытие установили в Николаеве

Остановку построили из специальных железобетонных конструкций по проекту защитных сооружений гражданской защиты. Она может защитить от обломков снарядов или разрушенных построек.

"Самое простое укрытие построили по проекту быстровозводимого защитного сооружения, которое построено в течение месяца за средства инвесторов. Есть возможность пассажирам, которые находятся в городе по делам, при получении сигнала "воздушная тревога", спуститься в такое укрытие и здесь находиться до отбоя", - рассказал начальник управления по гражданской защите ОВА Владимир Слинченко.

Местные власти призывают представителей бизнеса приобщаться к обустройству защитных сооружений для жителей и гостей города.

Впрочем, журналисты отмечают, что большинство жителей Кропивницкого еще не привыкли к остановке и пережидают воздушную тревогу под открытым небом.





