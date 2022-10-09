Зупинку-укриття облаштували в Кропивницькому. ФОТО

Зупинка-укриття здатна захистити городян від уламків снарядів чи зруйнованих будівель.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Громадське радіо.

Зупинка розташована на вул. Шевченка. Її площа - 15 квадратних метрів. Тут можуть розміститися близько 20 людей. Зупинка має лави для сидіння, обладнана освітленням, вентиляцією та двома виходами.

Зупинку звели зі спеціальних залізобетонних конструкцій за проєктом захисних споруд цивільного захисту. Вона може захистити від уламків снарядів чи зруйнованих будівель.

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"Найпростіше укриття збудувалося по проєкту швидкоспоруджуваної захисної споруди, яка збудована протягом місяця за кошти інвесторів. Є можливість пасажирам, які їдуть в місті по справах, при отриманні сигналу "повітряна тривога", спуститися в дане укриття і тут перебувати до відбою", - розповів начальник управління з питань цивільного захисту ОВА Володимир Слінченко.

Місцева влада закликає представників бізнесу долучатися до облаштування захисних споруд для жителів і гостей міста.

Втім, журналісти зазначають, що більшість кропивничан ще не звикли до зупинки і перечікують повітряну тривогу просто неба.





