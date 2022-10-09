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Зупинку-укриття облаштували в Кропивницькому. ФОТО

кропивницький,укриття,зупинка

Зупинка-укриття здатна захистити городян від уламків снарядів чи зруйнованих будівель.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Громадське радіо.

Зупинка розташована на вул. Шевченка. Її площа - 15 квадратних метрів. Тут можуть розміститися близько 20 людей. Зупинка має лави для сидіння, обладнана освітленням, вентиляцією та двома виходами.

Зупинку звели зі спеціальних залізобетонних конструкцій за проєктом захисних споруд цивільного захисту. Вона може захистити від уламків снарядів чи зруйнованих будівель.

Також читайте: Першу зупинку-укриття встановили в Миколаєві

"Найпростіше укриття збудувалося по проєкту швидкоспоруджуваної захисної споруди, яка збудована протягом місяця за кошти інвесторів. Є можливість пасажирам, які їдуть в місті по справах, при отриманні сигналу "повітряна тривога", спуститися в дане укриття і тут перебувати до відбою", - розповів начальник управління з питань цивільного захисту ОВА Володимир Слінченко.

Місцева влада закликає представників бізнесу долучатися до облаштування захисних споруд для жителів і гостей міста.

Втім, журналісти зазначають, що більшість кропивничан ще не звикли до зупинки і перечікують повітряну тривогу просто неба.

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Зупинку-укриття облаштували в Кропивницькому 02
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Автор: 

Кропивницький (343) укриття (292)


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09.10.2022 13:34 Відповісти
наше "світле майбутнє" на найближчі десятиліття поруч із

"православним хамазом"
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09.10.2022 13:38 Відповісти
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09.10.2022 13:45 Відповісти
Учора розмовляли з містом, була прекрасна погода, тривога 10 хвилин десь о 17. Як і війни не має-слова співбесіди. Вперше...тихих вам днів і ночей. Досить уже тривоги
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09.10.2022 13:36 Відповісти
Одне питання: чому "дах" спуску з жерсті а не армобетону 25-50см? зажали?



В тривогу більшість будет стояти саме на ступенях.

... добре діло але не до кінця, а тепер гадай - тупі чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F#:~:text=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F%20%E2%80%94%20%D1%86%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8,%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%94%20%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%2C%20%D1%8F%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4. Клептоманія?
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09.10.2022 18:03 Відповісти
"Місцева влада закликає представників бізнесу.... " Може місцева влада спочатку прозвітує, як витрачали кошти міського бюджету , до копієчки , з аудитом ?
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09.10.2022 19:06 Відповісти
 
 